Qué es esta pantalla que sale al iniciar Windows ahora, y cómo quitarla

Si hoy has encendido tu ordenador, y has visto una nueva pantalla que sale al iniciar Windows, que sepas que no te ha pasado sólo a ti. Por alguna extraña razón, muchos usuarios de todo el mundo, incluida España, están recibiendo el mensaje de bienvenida a Windows, sin que hayan hecho nada.

El mensaje aparece cuando iniciamos sesión en Windows, después de introducir nuestra contraseña o PIN. Ocupa toda la pantalla, sin dejarnos ver el escritorio, aunque en realidad el mensaje ocupa sólo una pequeña porción y el resto está oscurecido en gris.

Es un mensaje algo confuso, porque aparece sin que hayamos hecho ningún cambio en el sistema; tampoco parece que tenga nada que ver con la última actualización de Windows, ya que la pantalla salta incluso si no la hemos instalado. Por lo tanto, no es que hayas tocado nada, y todo indica que es fruto de un cambio implementado por Microsoft, aunque no sabemos aún si ha sido un error o si es aposta.

Qué es la pantalla que sale al iniciar Windows

La pantalla reza "Te damos la bienvenida a Windows". Y es que en realidad, este es el mensaje que aparece cuando terminamos de instalar Windows 10 en nuestro ordenador; está pensada para saltar la primera vez que iniciamos sesión.

Es posible que hayas visto esta pantalla alguna vez, por ejemplo, si has comprado un ordenador nuevo o si has instalado Windows 10 recientemente. Pero si no, lo más probable es que no tengas ni idea de qué es lo que hace.

Básicamente, esta pantalla está pensada para introducir al usuario a algunas de las novedades de Windows 10, además de para convencerle para probar algunos de los productos de Microsoft.

Podemos salir de la molesta pantalla de Windows pulsando en Omitir Omicrono

Si seguimos los pasos que nos indican, podemos configurar Windows Hello para iniciar sesión con más seguridad (especialmente si tenemos un lector de huellas dactilares o una webcam compatible), además de sincronizar nuestro móvil y nuestro PC con la función 'Mi Teléfono'.

Además, Microsoft también nos ofrece probar sus dos servicios estrella, Office 365 y OneDrive; esta es la razón por la que mucha gente puede pensar que Microsoft está enviando 'spam' a nuestros ordenadores, con una pantalla que nos ofrece probar servicios de suscripción de pago.

Cómo evitar que aparezca esta pantalla

Sin embargo, es raro que esta pantalla aparezca sin motivo alguno, y apostamos más por un fallo de Microsoft. Sea como sea, al menos es fácil hacer que no nos vuelva a salir.

Para empezar, podemos salir de esta pantalla simplemente pulsando en 'Omitir por ahora'; no estamos obligados a pulsar en 'Continuar' para seguir todos los pasos explicados.

Cómo desactivar el nuevo mensaje de Windows 10 Omicrono

Para desactivar esta y otras pantallas 'de ayuda' de Microsoft, sólo tenemos que abrir el menú inicio y pulsar en 'Configuración. A continuación, pulsamos en 'Sistema'.

Cómo desactivar el nuevo mensaje de Windows 10 Omicrono

En la sección 'Notificaciones y acciones', tenemos que desactivar la opción 'Mostrarme la experiencia de bienvenida de Windows después de las actualizaciones y cuando inicie sesión para conocer las novedades y sugerencias.