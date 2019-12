Éstos son los móviles que mañana ya no tendrán WhatsApp

Actualmente WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más relevantes del mundo. Y no es para menos, ya que cuenta con miles de millones de usuarios activos día tras día.

Por esa razón, cualquier cambio que sufra la plataforma es un tema de interés para una cantidad inmensa de gente. En este sentido, el cambio de año afectará y muy duramente a algunos usuarios, pues WhatsApp dejará de funcionar en algunos móviles.

Te explicamos cuáles serán los teléfonos afectados. Algunos no podrán disfrutar de la aplicación desde ya, mientras que otros aún tendrán un par de meses de plazo. ¡Te contamos todo!

Adiós inminente a WhatsApp en Windows Phone

Hace unos días WhatsApp anunciaba que su servicio dejaría de funcionar en algunos smartphones. En este caso, los primeros afectados serán los terminales con Windows Phone, el sistema operativo de Microsoft. A partir del 31 de diciembre de 2019 no podrás seguir usando WhatsApp en ninguno de esos teléfonos.

No es algo que nos pille por sorpresa, puesto que la compañía ya avisó que esto ocurriría a finales de 2019. De todos modos, cabe recalcar que los Windows Phone son prácticamente reliquias, poca gente llegó a adquirir uno y menos aún los siguen usando en la actualidad.

Sin embargo, los Windows Phone no serán los únicos. A partir del 1 de febrero de 2020, tampoco podrán seguir utilizando WhatsApp los móviles con una versión de Android 2.3.7 o anterior ni los que tengan un iPhone con iOS 8 o versiones más antiguas.

Que no cunda el pánico, recordamos que se trata de versiones muy antiguas de dichos sistemas operativos, por lo que lo normal sería que este cambio no te afecte. Pese a ello, también estamos seguros de que también habrá despistados a los que les pueda afectar por no actualizar su sistema operativo de manera habitual. Te explicamos las posibles soluciones si te encuentras en dicha tesitura.

¿Cómo puedo solucionarlo?

Antes de nada debemos cerciorarnos de que nuestra versión de sistema operativo no se encuentra entre las afectadas. En el caso de tener un teléfono con Android tendrás que:

Ir al apartado de "Ajustes" , normalmente con un símbolo de un engranaje.

, normalmente con un símbolo de un engranaje. Buscar la opción "Acerca de mi teléfono" .

. Allí deberás buscar la versión de tu sistema operativo y asegurarte que no es Android 2.3.7 o una anterior.

Lo dudamos, pero en caso de ser una de las versiones afectadas tendrás que actualizar tu dispositivo. Podrás hacerlo buscando en Ajustes la pestaña "Sistema y actualizaciones", tras lo que deberás pinchar en "Actualización de Software" y actualizar el teléfono.

Si tienes un iPhone el proceso será similar. Sería de la siguiente manera:

Pinchar en "Ajustes" .

. Después en el apartado "General" .

. Entrar en "Información" .

. Por último, pulsar en "Versión de Software" y comprobar si tu iPhone tiene una versión superior a iOS 8.

Si, desgraciadamente, tu versión es una de las antiguas, dirígete a "General", pulsa en "Actualización de Software" y actualiza a una versión más reciente.

Como podéis comprobar, los dispositivos con una versión antigua de Android o iOS podrán solucionarlo. En cambio, los que tengan Windows Phone no podrán hacer nada para remediarlo, WhatsApp dejará de funcionar para siempre en dichos terminales.