Un fallo global y desconocido hace que los reproductores Blu-ray Samsung no funcionen

¿Tienes un Blu-ray de Samsung por casa y notas que por casualidad ha dejado de funcionar? No, no se te ha roto; varios modelos de reproductores de Samsung han dejado de funcionar de repente en todo el mundo. No, no eres solo tú.

Según apuntan en Slashdot, varios modelos de reproductores Blu-ray de Samsung están presentando fallos bastante extraños. Entran en bootloop, es decir, se reinician sin parar cuando se encienden y ninguno de los botones del dispositivo reacciona de ninguna forma.

Los usuarios afectados, además, han probado a realizar procedimientos de restablecimiento para intentar "revivir" sus reproductores sin éxito. Y sí, han probado el clásico "truco" del informático: actualizarlos.

Reproductores Blu-ray de Samsung afectados

Edificio de Samsung

Los afectados no han tardado en interponer quejas al servicio técnico de Samsung. Los mensajes se cuentan por miles, y lo más grave del asunto es que el problema es totalmente desconocido. El post de Slashdot también ha recibido una amplia repercusión, con mensajes de afectados cerciorando este hecho.

Che, el blu-ray que tengo (samsung) se prende y apaga constantemente (cada dos segundos, prende,

apaga, prende, apaga, prende, etc..), y en el aparato aparece el mensaje de "LOAD" como si estuviera leyendo un disco, pero no tiene nada adentro. Alguien tiene idea de esto? — Gabriel Fasano (@Gabriel_afp) June 18, 2020

La propia Samsung, en las capturas que han pasado los clientes de sus conversaciones con el servicio técnico, reconoce que el problema es de carácter masivo, y que están afectadosvarios modelos a nivel internacional. Hay usuarios incluso que reportan desde redes sociales que han intentado actualizar el firmware de sus dispositivos sin éxito.

Según podemos ver en la captura que sube esta usuaria de Twitter, el equipo técnico de Samsung desconoce la falla y su equipo de ingeniería no ha podido dar con el problema principal. Los dispositivos de los usuarios que intentaron reinstalar el firmware de sus reproductores han seguido encontrándose los mismos problemas.

Si bien Samsung está pidiendo a los usuarios que envíen sus dispositivos a reparar, estos no gozan ya de garantía; el mercado del Blu-ray dejó de existir hace un tiempo ya y la propia Samsung dejó de fabricar esta clase de dispositivos en regiones como Estados Unidos.

Si eres un afectado, lo mejor que puedes hacer es contactar con Samsung e intentar o bien que reparen tu dispositivo o bien que te lo reemplacen, algo más difícil dado que, como decimos, estos dispositivos ya no gozan de garantía al no venderse más.