Intel por fin responde a AMD: su nuevo procesador es un monstruo gaming

Si tenías pensado cambiar o actualizar tu ordenador, puede que te hayas dado cuenta de que faltaba "algo": concretamente, la décima generación de procesadores Core de Intel, que ya estaba disponible en portátiles.

Eso es porque la estrategia de Intel en esta generación ha sido algo diferente; en realidad, podemos decir que este es el verdadero lanzamiento de la décima generación, con los primeros modelos para escritorio.

Al menos, parece que ha merecido la pena esperar. Recordemos que en los últimos años Intel ha tenido más competencia que nunca, con la llegada de los procesadores Ryzen de AMD que apostaban por una mayor cantidad de núcleos. Algo que le ha pillado completamente desprevenida, y por eso las últimas generaciones de Intel Core apenas tenían novedades destacables.

La décima generación puede cambiar esto, y todo gracias a un aparente cambio de filosofía. En vez de intentar competir contra AMD en cantidad de núcleos, Intel va a hacer lo que mejor sabe hacer: ofrecer un gran rendimiento con los núcleos que tiene.

El nuevo procesador gaming de Intel

El modelo estrella representa muy bien este cambio. Según Intel, el nuevo Core i9-10900K es el procesador gaming más rápido del mundo, y la verdad es que nos lo creemos. Con diez núcleos por 488 dólares, puede que tenga dos menos que su principal rival, el AMD Ryzen 9 3900X que se vende a un precio similar; pero a cambio, tienen una frecuencia base de 4,9 GHz que puede subir hasta los 5,3 GHz.

Como resultado, el Core i9-10900K obtiene un gran rendimiento en videojuegos, que no suelen estar preparados para usar tantos núcleos; en esos casos, una mayor frecuencia impacta más en los frames por segundo que un par de núcleos más.

Una diferencia que se debería notar también en los programas más exigentes; el i9-10900K es un 18% más rápido en edición de vídeo 4K respecto a la generación anterior.

Pero el i9-10900K es sólo la guinda del pastel; Intel también ha lanzado nuevas versiones de sus procesadores en todas sus gamas. La gran novedad es que ahora se usa la tecnología Hyperthreading en todos los modelos, incluso en los más baratos de la gama i3; gracias a esto, es posible duplicar la cantidad de hilos disponibless aprovechando el tiempo que el procesador pasa sin hacer nada, mejorando el rendimiento en multitarea.

¿Será suficiente contra AMD?

La nueva versión de Turbo Boost Max 3.0 es otro as en la manga: es capaz de encontrar los dos mejores núcleos del procesador y hacer que se encarguen de los procesos más exigentes.

La décima generación de procesadores Core de Intel será bien recibida, pero pese a todo, sigue sin ser una revolución. El motivo es que aún está basada en el proceso de fabricación de 14 nm, mientras que AMD ya ha dado el salto a los 7nm con la última generación de Ryzen, así que son más eficientes y permiten tener incluso más núcleos.

Hasta que Intel no de también el salto, probablemente no veremos esa revolución esperada. Pero al menos, si quieres un ordenador para jugar, Intel puede presumir de contar con una de las mejores opciones, si no la mejor.