Cuenta atrás para PS5: Sony lanza la web de la consola

La PlayStation 5 o PS5 es el gran evento tecnológico que se espera para este año 2020, al menos en lo que se refiere al mundo de los vidoejuegos. Mientras que Xbox ya ha confirmado su nueva consola y la ha mostrado al mundo (sin demasiados dealles, eso sí) Sony se está reservando más cartas bajo la manga.

No obstante, los detalles oficiales que sabemos a día de hoy emplazan la fecha de lanzamiento a navidades del 2020, y aunque parezca raro decir que estamos "cerca" estando a febrero, lo cierto es que Sony habló del lanzamiento al mercado pero no de cuándo se presentaría.

Una pista para entender que la PS5 saldrá a la luz dentro de más bien poco es que Sony ya está preparando los detalles, como la web de la consola. Esta ya está habilitada al público, aunque comol es lógico no es que de demasiados detalles.

La web de la PS5 ya está activa

Web de la PS5.

La web es muy escueta, y es lógico; no van a presentar todo su arsenal de esta forma. Esta web se anticipa a la presentación, que probablemente tendrá lugar poco antes del lanzamiento en navidades. En esta web, podemos registrarnos en una newsletter para recibir todas las novedades de Sony y de su PS5.

Lo máximo que sabemos, más allá de detalles técnicos, de la consola es el logo que se presentó en el CES de Las Vegas 2020. Llama la atención lo recelosa que está Sony de presentar aspectos de diseño de su consola, a diferencia de Microsoft que ya ha dado incluso imágenes oficiales de cómo será su Xbox Series X.

No solo en el apartado del diseño; Sony incluso estaría esperando a que su competencia diera el primer paso. Según informa The Next Web, Sony estaría esperando a poner un precio a su PS5 hasta que su competencia (Xbox) ponga precio a su consola. Seguramente para contraatacar con un precio menor; estrategia que le fue muy bien a Sony cuando lanzó la versión original de la PS4 allá por el año 2013.

Microsoft ya ha mostrado el aspecto de la nueva Xbox Series X.

Durante una conversación acerca de ganancias, Hiroki Totoki, director financiero de Sony, habló sobre la Navidad y de los costes para su próxima generación de consolas. Las palabras que indujeron a pensar en este movimiento conservador por parte de Sony fueron estas:

"Lo que no está muy claro es por qué estamos compitiendo en el espacio, por lo que es muy difícil discutir algo sobre el precio ne este momento. Y dependiendo del nivel de precios, es posible que tengamos que determinar la próxima promoción que vamos a implementar y la cantidad de costos que estamos dispuestos a pagar".

Obviamente la Nintendo Switch no es una consola que compita en el mismo rango de precios que sus hermanas mayores, por lo que el único rival que queda ante la PS5 es la Xbox One. Las palabras de Totoki dan a entendere que Sony estaría esperando a ver el precio de Xbox, ya que este es uno de los grandes problemas a los que nos tendremos que enfrentar en la nueva generación.

El precio es todo un misterio

Supuesto concepto de la PS5. LETSGODIGITAL

Hay demasiados factores que hacen que determinar el precio de estas consolas sea prácticamente imposible. Es fácil ver los precios iniciales de las consolas de anterior generación, pero parte de la gracia de pasar de una generación a otra es ver los avances que habrá en esta transición. Y basándonos en los datos que ambas compañías han proporcionado, el tema del precio queda como una incógnita todavía mayor de lo que ya es.

Para empezar, está la estrategia comercial. Cuando se anunciaron las consolas de anterior generación, Microsoft sufrió muchísimo al ser marcada como la consola más cara frente a la PS4 de Sony. Esto la penalizó mucho, y es razonable pensar que Microsoft no quiere volver a pasar por este problema, teniendo un precio más competitivo que Sony en esta ocasión.

Pero el problema radica en el hardware. Existen demasiados incentivos para asustarse respecto al precio, ya que algunos avances pueden encarecer (y mucho) el coste final. Se habla de almacenamiento SSD, que inevitablemente es más caro que el almacenamiento mecánico, y ya han confirmado ambas compañías que ambas consolas correrán Ray-Tracing. Tecnología muy demandante que hará que el hardware necesario para mover los juegos sea todavía más potente y, por ende, más caro.

A esto se le añaden las diversas funciones extra que tendrán las dos consolas, como controles hápticos en los mandos, sistemas de refrigeración adecuados, etcétera. El salto generacional será tan grande que es todo un misterio cómo Microsoft y Sony intentarán que el precio no se dispare para que sus consolas no sean un absoluto fracaso en ventas. Saldremos de dudas, esperemos, muy pronto.