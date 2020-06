Cómo borrar el fondo de tus fotos con esta simple app

Seguro que más de una vez has buscado en Internet un método que te explique cómo borrar el fondo de tus fotos. Ya sea para hacer fotomontajes, para incrustar objetos en otras fotografías o directamente realizar fotografías artísticas. Existen webs para hacerlo, pero suelen estar muy limitadas y piden métodos de pago.

La app PhotoRoom nos salvará el día. Es una app relativamente nueva, con unos pocos meses de vida en la App Store, y el secreto de su éxito radica en los usuarios de redes sociales que venden artículos online y que necesitan sacarles fotos a sus productos para así realizar montajes con los mismos.

Esta app se vale de modelos de aprendizaje automático para realizar su trabajo: identificar los objetos de una foto, eliminar el fondo y permitir al usuario editarlo a voluntad. Algo que puede servirnos para realizar montajes en Photoshop y que muchos aprovecharán.

PhotoRoom borra el fondo por ti

Capturasde la app para iOS. Manuel Fernández Omicrono

PhotoRoom sigue el modelo de negocio ya clásico en las apps de iOS: gratuita, pero con un modelo de suscripción que si no pagamos nos llevará a limitaciones. El uso básico de PhotoRoom puede que sea lo que más necesitamos, que es borrar el fondo de nuestras fotos y llevarlo a otras imágenes.

Valiéndose de Inteligencia Artificial y modelos de aprendizaje automático, la app es capaz de eliminar automáticamente el fondo de una foto. Simplemente tendremos que escoger una foto o tomarla por nosotros mismos, y podremos colocar dicho objeto (o cara) sobre otro fondo.

PhotoRoom llva apenas unos meses en la App Store, pero ya cuenta con más de 300.000 usuarios activos al mes. Esta app tiene multitud de utilidades fotográficas, como por ejemplo borrar el fondo de ciertos objetos para usarlo en miniaturas de YouTube o para ponerle otro fondo a nuestras fotos.

El proceso es muy sencillo, y que es tremendamente fácil de hacer. Sacas la foto, los modelos de aprendizaje identifican los objetos de una foto y eliminan el fondo. Sí, esto se puede hacer con Photoshop, pero requiere aprender a usar canales, máscaras o capas.

No es gratuita de verdad

Podemos escoger otros fondos, aunque si pagamos. Manuel Fernández Omicrono

La app tiene algunos problemas. Para empezar, está limitada a iOS, por lo que no podrás descargarla por ahora en Android. Por otra parte, esta app no es reralmente gratuita; tiene 2 modelos de suscripción, uno de 9.99 euros al mes o una suscripción anual de 39.99 euros al año.

En caso de que no paguemos, no podremos acceder a multitud de fondos estáticos y animados, y además, aunque nos limitemos a borrar el fondo de las fotos estas aparecerán con marca de agua. Si por el contrario no nos importa pagar, en un santiamén tendremos el fondo borrado de nuestras fotos con tan solo dar un par de toques.