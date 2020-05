Amazon Pantry cierra en junio: adiós a su 'supermercado' para usuarios Prime

Quiizás recuerdes Amazon Pantry, el servicio alternativo de Amazon para usuarios Prime que pretendía ofrecer un supermercado online dentro de la plataforma. Un experimento que como se ha podido comprobar hoy no le ha salido muy bien a la compañía. Amazon Pantry cierra en España.

Será a partir del día 30 de junio de este mismo año cuando Amazon Pantry deje de existir en España. Hasta entonces, podremos seguir usando el servicio con total normalidad con las condiciones de siempre. Será a partir del día 30 (concretamente a las 11:59 pm) cuando el servicio deje de existir.

Un servicio que ha sufrido los mismos problemas que muchos otros: falta de interés por parte de los usuarios, ya que era un servicio exclusivo de clientes Prime. Un supermercado que además tenía ciertas condiciones que lo hacían una alternativa menos atractiva en según qué situaciones.

Adiós a Amazon Pantry

Amazon Pantry. Amazon Omicrono

Pero, ¿qué es Amazon Pantry? Este era un servicio adicional dentro de la plataforma que únicamente los usuarios Prime podían usar. Si el envío costaba menos de 90 euros, se aplicaba un coste de envío adicional de 5 euros, y a cambio se accedía a un catálogo de productos frescos provenientes de supermercados.

Estos productos, en una gran mayoría, no se encuentran disponibles por el momento en el catálogo de Amazon. No obstante, el cierre de Pantry provocará que muchos de ellos pasen a estar en el catálogo español. No todos, por supuesto. Así lo ha anunciado Amazon en su página web:

"Siempre trabajamos para ofrecer la mejor experiencia posible a nuestros clientes. La mayoría de los productos más vendidos en Amazon Pantry estarán pronto disponibles en Amazon.es con envíos más rápidos y sin importe mínimo de compra, junto con otros miles de productos de bajo precio ya disponibles."

¿Por qué cierra?

Amazon no ha dado una razón exacta para justificar el cierre de Pantry, pero sí lo hace en un momento difícil debido al alto volumen de pedidos que vive la plataforma. Lo más lógico es pensar que Amazon ha cerrado el servicio pero podría ser precisamente por el motivo contrario: demasiado volumen de pedidos.

Tal y como informó en su día Charged Retail, el servicio cerró de forma indefinida en Estados Unidos debido al alto volumen de pedidos y a problemas con abastecimientos. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Amazon ha preferido mover el plantel de productos disponibles en Pantry a su catálogo normal, en parte para abarcar más usuarios lejos de los Prime y en parte para aliviar un poco más la carga.