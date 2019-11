Volkswagen sorprende con un nuevo eléctrico, y esta vez es un familiar

Los familiares, o "station wagon", han sido las grandes víctimas de la moda de los SUVs. Estos eran coches muy prácticos, gracias a un mayor espacio de maletero, pero manteniendo el estilo y la clase de una berlina.

Cada vez es más difícil encontrar una versión "wagon" de nuestros coches favoritos; por eso es una grata sorpresa que Volkswagen haya decidido que su séptimo coche eléctrico sea de este tipo.

Volkswagen no llama al ID. Space Vizzion un familiar, por supuesto; la palabra no aparece ni una sola vez en su nota de prensa. Pero es difícil no identificarlo como tal, teniendo en cuenta sus formas y la filosofía detrás de su diseño.

El nuevo eléctrico de Volkswagen

Porque el ID. Space Vizzion se centra principalmente en las dos grandes ventajas de los familiares. Para empezar, el espacio (al fin y al cabo, está en su nombre). No es sólo que el maletero se haya ampliado respecto al de una berlina normal, y que sea más práctico usarlo; es que todo el interior del coche se ha diseñado con el objetivo de ofrecer la mayor cantidad de espacio para los ocupantes.

Volkswagen

Gracias a la plataforma modular para coches eléctricos MEB (la misma que usa Seat para su el-Born), Volkswagen puede ofrecer el mismo espacio interior que en una berlina premium con un espacio entre ejes mucho mayor.

En el interior también se han usado materiales innovadores, no solo para ganar espacio sino para ser más responsables con el medio ambiente; por ejemplo, aunque parezca que parte del interior está recubierto con piel, en realidad es piel artificial creada con residuos de manzanas, y las partes metalizadas en realidad son pintura.

Volkswagen

Por supuesto, una gran pantalla de 15,6 pulgadas domina el salpicadero, permitiendo una simplicidad absoluta que, de nuevo, permite ganar espacio. Llama la atención que el cuadro de instrumentos es una pantalla muy pequeña, con la cantidad mínima de información.

La segunda ventaja de usar el formato de un familiar está en la aerodinámica. A diferencia de un SUV, la menor altura y el chasis más largo ayuda mucho a atravesar mejor el aire, y por lo tanto, a reducir consumos.

Volkswagen

No solo eso, sino que Volkswagen ha tomado la sorprendente decisión de poner sólo un motor eléctrico, y sólo en la parte trasera del coche; esto ha liberado espacio en el frontal del coche, lo que ha permitido crear túneles y formas muy aerodinámicas, por las que el aire circula.

Pese a tener sólo un motor, el ID. Space Vizzion sigue teniendo tracción a las cuatro ruedas; la potencia es de 250 kW, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en sólo 5,4 segundos. La batería es de 82 kWh, con la que consigue un autonomía de 590 kilómetros en ciclo WLTP.

Al igual que el ID original, el Voslkwagen ID. Space Vizzion es una prueba de concepto, un adelanto de lo que está por llegar, y no es un coche de producción aún. Sin embargo, Volkswagen ha prometido que está trabajando en una versión de producción, que llegará al mercado a finales de 2021.

Los familiares no están muertos, y no podríamos estar más contentos.