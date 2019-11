El Bugatti eléctrico ya se está planteando y costaría menos de 1 millón de euros

Aunque no sepas de coches, seguro que has oído hablar de Bugatti. Esta marca se ha consolidado como una de las firmas más prestigiosas y caras del mundo. Se le asocia al lujo y al oropel y no es para menos; pese a vender pocas unidades al año consiguen cubrir exacerbados costes de desarrollo. Por lo tanto, la idea de un posible Bugatti eléctrico no hace más que disparar las alarmas frente a su hipotético precio.

Pasamos de hablar de un coche de ensueño firmado por la firma a la idea de incluir en su catálogo un coche totalmente electrificado, ya que en declaraciones a Bloomberg Bugatti ha deslizado la idea de que están trabajando en un coche con estas características "asequible".

Decimos "asequible" debido a que el mismo CEO de la firma, Stephan Winkelmann (persona que ha dado las declaraciones a Bloomberg) ha hablado de que no superaría el coste de un millón de euros. Un coste que seguiría situando a este hipotético vehículo en el top de coches más caros sin estar destinado a unos pocos mortales en el mundo.

Un Bugatti eléctrico asoma la patita, y costaría menos de un millón de euros

Bugatti Chiron Bugatti

Según el mismo Winkelmann, este vehículo no entraría en la alineación principal de Bugatti, sino en una algo inferior. Algo similar a lo que sería una submarca que no renunciaría al carácter lujoso que ha ostentado Bugatti en estos años sin escatimar tampoco en características. Winkelmann asegura estar ya en conversaciones con la matriz de Volkswagen. Este supuesto Bugatti eléctrico, sin embargo, estaría lejos de conseguir alcanzar a sus hermanos de combustión.

Lógicamente esto no es más que una idea y si hay avances al respecto Winkelmann no lo ha desvelado por lo que no hay muchos detalles. No estaríamos ante el "clásico" ultra-deportivo al estilo Bugatti, sino ante un factor de forma más usual dentro de los vehículos eléctricos como un SUV con capacidad de 4 personas.

Recordemos que Bugatti está dentro del grupo Volkswagen, por lo que este anuncio no sorprende dada la intención de este por descarbonizar sus marcas. El grupo ha estado haciendo esfuerzos en lo que a conducción autónoma y electrificación se refiere, por lo que Bugatti necesitaría actualizar su catálogo para seguir formando parte de Volkswagen.

La parte más importante del anuncio reside en el precio; Winkelmann no ha dado cifras pero asegura que no superaría la barrera del millón de euros, situándose en un promedio que rondaría los 500.000 euros. Puede sonar igualmente caro, pero no podemos olvidar que coches como el potentísimo Bugatti Chiron superan los 2 millones, por lo que hablamos de una reducción considerable.

