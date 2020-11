La emotiva reacción a la victoria de Biden de un analista de la CNN: "Ser buena persona importa"

La reacción a la victoria de Joe Biden del comentarista de la CNN Van Jones, se ha hecho viral en redes sociales. El activista, analista y exasesor de Barack Obama ha hecho un alegato contra el racismo y explica entre lágrimas que "ser una buena persona importa".

"Es más fácil ser un padre esta mañana, es más fácil decir a tus hijos que el carácter importa, decir la verdad importa, ser una buena persona importa", ha señalado Van Jones minutos después de conocerse la victoria del candidato demócrata Joe Biden.

Jones ha realizado un emotivo alegato contra el racismo asegurando que "si eres un musulmán en este país, ya no tendrás que preocuparte porque el presidente no te quiera aquí, es la vindicación para mucha gente que ha sufrido".

Van Jones se emociona con la victoria de Joe Biden: "Hoy es más fácil ser padre. Es importante que tengamos algo de paz, que podamos empezar de cero. Ser una buena persona importa, quiero que mis hijos vean eso". pic.twitter.com/9Q9IgYqGgl — Arturo Bracero (@squaree) November 7, 2020

También se ha referido al movimiento surgido tras la muerte de afroamericano George Floyd que desató manifestaciones y protestas por todo el país: "El movimiento no surgió solo por George Floyd, sino por muchos que sentían que realmente no podían respirar. Vas a la tienda y ves a gente que hasta ahora evitaba mostrar su racismo ser más y más desagradables contigo. Y uno se preocupa por sus hijos. El carácter del país importa", ha señalado.

La comunidad LGTBQ, de fiesta

Entre los colectivos que han celebrado la victoria demócrata también se encuentran aquellos relacionados con la comunidad LGTBQ. En West Hollywood, uno de los epicentros de la comunidad LGTBQ en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, estalló este sábado de alegría con la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, entendida como un paso a favor de la diversidad y un borrón a las tensiones que han divido al país.

"Queremos proteger nuestros derechos para casarnos, para adoptar y para participar en la cultura y en nuestra sociedad como todo el mundo", explicaba a Efe Richard, quien acudió junto a su marido a unas celebraciones que se alargaron durante más de 10 horas.

Entre banderas de Estados Unidos, enseñas arcoiris y carteles de la campaña de Biden, los ciudadanos de Los Ángeles, una ciudad profundamente progresista, salieron en masa a compartir su alegría.

"Yo me fui hace décadas de mi estado rural porque buscaba vivir en un ambiente liberal como el de California. Mi familia no me aceptaba mucho, pero poco a poco fue mejorando. Desde que Trump empezó a apoyar conspiraciones y a demonizar a los progresistas noté tensiones hacia mí que hacía años habíamos superado", confesaba Alyson.

Más tajante era un grupo de amigos que bailaba al son de la música de los vehículos que pasaban por la calle con la música en alto y rodeados de banderas. "Trump es tan homófobo como racista", aseguraban.