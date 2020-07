Los nuevos paraísos son los países sin Covid: el altísimo precio a pagar para lograr el pasaporte

Si se buscan los países en el mundo que todavía no han declarado un solo caso de coronavirus -bien por su situación en este caso privilegiada de aislamiento, bien por su opacidad-, la lista mengua con el paso de las semanas hasta no quedar ni Corea del Norte, que recientemente hizo público el primer positivo, que el régimen achaca a un desertor. Turkmenistán está limpio, o eso sostienen sus autoridades. El resto de excepciones son islas como Samoa, Nauru o Tonga.

Considerados paraísos, la pandemia los hace más atractivos si cabe, pero también amenaza su tranquilidad. Millonarios están pagando grandes cantidades de dinero por permisos de residencia y pasaportes que les dejen viajar pese a las restricciones a lugares que no exigen mascarillas o distancia social.

Le Monde se ha puesto en contacto con Astons, una compañía que ofrece "soluciones" a quienes desean regularizar su situación en otro punto del planeta, especialmente en Europa y el Caribe. Eso sí, a precios prohibitivos para el común de los mortales. El coste no ha impedido que su teléfono, aseguran, no haya dejado de sonar los últimos cuatro meses. "Los clientes de Estados Unidos ya no quieren estar en Estados Unidos", dicen al diario francés desde Henley & Partners.

Sin virus, sin turistas

La oferta 'estrella' es Vanuatu, archipiélago en el Pacífico cerca de 2.000 kilómetros al este de Australia. Los documentos de ciudadanía llegan en apenas un mes por servicio postal una vez pagados 130.000 euros, la opción más rápida y 'barata' de las posibles. Además, especialmente en el caso de los empresarios estadounidenses, facilita volar a China, que pasa por un momento delicado en sus relaciones con Washington.

Pero para esos países libres de Covid, la situación no es tan idílica como puede parecer. Con el cierre de fronteras, los países del Pacífico Sur que han sorteado la enfermedad también sufren serios apuros económicos. Abrirlas es una opción, pero también un riesgo de importantes proporciones debido a la baja capacidad de sus sistemas sanitarios.

Un ejemplo más cercano es el de Chipre, que sin exigir una prueba PCR previa, quiere turistas. Su Gobierno ha habilitado un hospital con 100 camas para extranjeros que apuesten por su país para pasar las vacaciones y se compromete a pagar todos los gastos a cualquier persona que dé positivo, además de reservar 500 camas en un 'hotel de cuarentena' para familiares de los pacientes y contactos cercanos.

Chipre es otro de los destinos de millonarios que huyen del Covid. Con 1,1 millones de habitantes, la incidencia ha sido de algo más de 1.000 contagios y 20 fallecidos, cifras muy lejanas a las de sus vecinos.