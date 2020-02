Trump homenajea a Guaidó durante el discurso del Estado de la Unión ofrecido en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, homenajeó este martes en el Congreso de su país al líder opositor venezolano Juan Guaidó, presente en el Capitolio y al que reconoce como mandatario interino de Venezuela, y prometió "aplastar la tiranía" chavista.



"Con nosotros en la galería está el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó.Todos los estadounideses están unidos con el pueblo venezolano en su lucha justa por la libertad", afirmó Trump durante su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso.



Este fin de semana, la Casa Blanca descartó que Trump planeara desplazarse hasta Miami desde Mar-a-Lago (Florida), donde pasaba el fin de semana, para asistir a un acto de Guaidó, después de que corrieran rumores al respecto.



Trump no se ha reunido nunca con Guaidó, aunque sí recibió en la Casa Blanca en marzo del año pasado a su esposa, Fabiana Rosales, a quien aseguró que estaba con ellos "al cien por cien".



EE.UU. fue el primer país en reconocer a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, como presidente interino de Venezuela después de que el líder de oposición se proclamara como tal el 23 de enero de 2019 tras invocar la Constitución.



Sin embargo, desde mediados del año pasado, Trump ha dado señales de frustración por la falta de resultados en la estrategia de su Gobierno para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y aupar al poder a Guaidó.



Trump responsabilizó de los errores en esa campaña a su exasesor de seguridad nacional John Bolton, al que acusó el pasado mayo de querer meterle "en una guerra" en Venezuela, según informó entonces el diario The Washington Post.



La proximidad de las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Trump se presenta a un segundo mandato, promete aumentar su atención a Venezuela y Cuba para retener el favor de los estadounidenses de origen cubano o venezolano en el estado clave de Florida.



Uno de los senadores que representan a Florida en el Congreso, Rick Scott, se hizo eco este martes en un tuit de las informaciones aparecidas en algunos medios sobre la posible asistencia de Guaidó al discurso, sin llegar a confirmarlo directamente.



"¡Emocionado de ver a @jguaido esta noche en el #SOTU! Gracias @realDonaldTrump por su continuo compromiso con las personas valientes de #Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia", escribió Scott.



La Casa Blanca sí ha corroborado la presencia entre sus invitados al discurso de Trump de otro venezolano: el comisario Iván Simonovis, que permaneció 15 años encarcelado y en mayo huyó de una prisión del país después de haber sido indultado por Guaidó.