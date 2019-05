1 de 6

Johnson (54), es quizás el favorito para ocupar el puesto de May, muy popular entre las bases del partido, las cuales le daban un apoyo del 39% según una encuesta del diario The Times. Johnson, entonces ministro de exteriores, dejó el partido en 2018 por sus diferencias con May a la hora de llevar adelante el 'brexit'.

Afirmó que la salida debería ser una oportunidad para“maximizar las ventajas particulares del Reino Unido como una economía abierta, global y con las miras hacia el exterior”. Johnson cree que el 'brexit' de May dirigirá al Reino Unido hacia "un estatus de colonia y mucha gente tendrá dificultades para entender las ventajas económicas y políticas de ese acuerdo en particular”.