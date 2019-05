19 de 20

La salud de Thatcher declinó notablemente durante la década de 2000. Sufrió varios accidentes cerebrovasculares pequeños en 2002 y sus médicos le aconsejaron no volver a ofrecer discursos públicos. Después de desmayarse durante una cena en la Cámara de los Lores, fue ingresada en el hospital Saint Thomas en el centro de Londres en mayo de 2008 para efectuársele pruebas. En junio de 2009, se resbaló en su casa y se fracturó un brazo, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente y permanecer en observación. Según un libro publicado por su hija Carol en 2008, A Swim-On Part In The Goldfish Bowl, Thatcher padeció demencia senil desde el año 2000. De acuerdo a su relato, confundía la guerra de las Malvinas con la guerra de Bosnia, y debía recordarle constantemente que su esposo Denis había muerto hacía varios años. Tampoco era capaz de hablar durante más de diez minutos porque se perdía y olvidaba las frases.