"Hasta lograr que nadie apoye al dictador": Guaidó alista a los funcionarios en su operación

Dos palabras que traen recuerdos poco gratos a los venezolanos: huelga general. La de 2002 era contra Hugo Chávez y se basaba principalmente en la paralización de la entonces poderosa petrolera PDVSA. La que promete el presidente encargado Juan Guaidó será el final de una serie de paros escalonados que comenzarán este jueves y que tendrán como motor a los empleados públicos.

"Mañana inicia el paro escalonado en la administración pública. El régimen se va a sorprender. Hasta lograr que nadie más apoye al dictador", dijo ante la multitud congregada en el centro comercial Unicentro El Marqués en la parte este de Caracas, en la movilización prevista por el Día del Trabajador.

Las movilizaciones en distintos puntos de la capital y del país fueron severamente reprimidas con lacrimógenas por agentes de seguridad y amedrentadas algunas por grupos paramilitares motorizados. Explicó Guaidó que la idea es mantener la protesta callejera de manera sostenida, día a día. "Calle con fuerza, calle direccionada, calle en toda Venezuela. Rumbo a la huelga general que han propuesto los trabajadores".

Ratificó que ayer (30 de abril) se inició, con la 'Operación Libertad', una rebelión pacífica y cívica con el acompañamiento de la Fuerza Armada. "Claro que hablamos con los militares. Pero todos vamos a hablar con ellos. A partir de mañana todos con una banda azul. Ya sabemos que los militares lo desprecian (a Nicolás Maduro)", dijo.

Mientras ocurría la represión en las calles de Venezuela, se conoció que el secretario de Defensa norteamericano interino, Patrick Shanahan, canceló su viaje a Europa para atender más de cerca la crisis venezolana en coordinación con el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, de acuerdo con el portavoz Joe Buccino. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que una acción militar de la administración de Donald Trump en Venezuela "es posible".

No es el imperio

El inicio de la 'Operación Libertad' que se concretó este martes en la madrugada (hora de Venezuela) frente a la base aérea La Carlota, en Caracas, con Guaidó y Leopoldo López, máximo dirigente del partido de oposición Voluntad Popular y condenado a 14 años de prisión bajo cargos de asociación para delinquir, instigación y destrucción de bienes públicos. Ambos políticos de VP realizaron un vídeo acompañados de un grupo de militares y miembros de las fuerzas de seguridad que reconocieron a Guaidó como presidente legítimo.

La puesta en marcha de la 'Operación Libertad', cuyo objetivo es el cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro, estaba prevista para el 2 de mayo. Pero trascendió que el pronunciamiento se adelantó dos días debido a que existía la posibilidad cierta de la detención de Guaidó y el endurecimiento de las condiciones de arresto de López, quien desde hace 10 meses tenía casa por cárcel.

De hecho, desde el fin de semana pasado circuló la información de que el régimen de Maduro estaría "acondicionando" unos calabozos especialmente para ambos dirigentes políticos. Las celdas estarían en el Fuerte Tiuna, principal fuerte militar de Caracas. El anuncio, realizado el 30 de abril a las 5:00 am, sorprendió a las fuerzas del gobierno e incluso a actores de la misma oposición. Y aunque no habría logrado la inmediata adhesión de más uniformados, dio un golpe de efecto al mostrar en libertad a López, considerado el más importante preso político del régimen de Maduro, liberado por un "indulto presidencial" de Guaidó. La liberación además implica la colaboración de miembros del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que actúa como policía política), hasta el momento considerados incondicionales del régimen, y que tuvo como consecuencia visible la remoción del general Manuel Ricardo Cristofer Figuera como director de este organismo.

Cristofer Figuera había sido nombrado director del Sebin, en octubre de 2018, luego de la trágica muerte del concejal Fernando Albán, quien habría sido arrojado desde el piso 10 de la sede del Sebin, y cuyo fallecimiento atribuyó el régimen a un suicidio. El general además integra una lista de funcionarios denunciados ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Por ahora se desconoce su destino, aunque de acuerdo con el constituyentista (de la Asamblea pro Maduro), Germán Márquez, él (Cristofer Figuera) fue quien dirigió toda la operación, "está huyendo y será capturado como todo aquel que haya intentado violentar el Estado de derecho y la Constitución".

El general hizo llegar una carta a los medios de comunicación en la que expresó que aunque reconoce a Maduro como su comandante en jefe, "para nadie es secreto el estado de deterioro en todos los órdenes, en el que está sumergida la Patria y sería irresponsable de mi parte culpar de ello sólo al imperio norteamericano".

"Hay quienes se han atrevido a llamarme traidor o vendido, pues a ellos les digo que muy poco me conocen, porque tengo un alto sentido de la lealtad que juré a mi Patria y sus instituciones; la Patria que una parranda de pillos y bribones están saqueando”, dice en una parte la comunicación. "Descubrí que muchas personas de su confianza (NDR: se dirige a Maduro) estaban negociando a sus espaldas, al menos eso creo, pero no negociaban por el bien mayor del país. Lo hacían por sus propios y mezquinos intereses" asegura. "En nuestra amada Patria cabemos todos, peo creo que llegó la hora de buscar otras formas de hacer política, de construir la Patria que merecen nuestros hijos y nietos. No se puede vivir en la miseria en un país tan rico".