Venezuela, última hora en directo | Aznar y Gonzalez lideran una declaración que reclama reconocer formalmente a Guaidó

Ciudadanos, PP y Vox lo tienen claro: Juan Guaidó es el legítimo presidente de Venezuela y el Gobierno de España lo ha de reconocer así. Para Podemos e Izquierda Unida, lo ocurrido este miércoles no es otra cosa que un "golpe de Estado". En el PSOE no hay unanimidad. El primero en pronunciarse fue Felipe González, para quien urge negociar un "calendario" que conduzca a una Venezuela sin el "tirano arbitrario" Nicolás Maduro. Se desconoce aún la posición del también expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con un papel comprometido como mediador al que la oposición a Maduro no da crédito. El Gobierno, principalmente en las figuras de Josep Borrell y Pedro Sánchez, se muestra cauteloso.