El "salvaje asesinato" de Khashoggi, paso a paso, según Erdogan

Jamal Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre. El periodista entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul pero no volvió a salir. Allí dentro fue asesinado por un escuadrón de 18 saudíes. "Fue un asesinato salvaje, premeditado y político", sentenció Erdogan en la mañana del martes.

Erdogan dice que el asesinato de Khashoggi es un "crimen político"

Ante el Parlamento de Ankara, el presidente turco había prometido desvelar "toda la verdad" sobre el 'caso Khashoggi' en "toda su crudeza", pero sus declaraciones obviaron los detalles del asesinato y no aclaran cuál de las versiones conocidas es la verdadera. Una, la que cuentan los periódicos turcos, basados en supuestas grabaciones de audio que tendrían las autoridades turcas, asegura que el periodista de 59 años fue torturado y descuartizado vivo. La otra, la de Arabia Saudí, señala que Khashoggi fue asfixiado y su cadáver entregado a un cómplice turco que debería hacerle desaparecer.

Las explicaciones de Erdogan no detallan el asesinato, pero sí desvelan la trama que se ha urdido desde que Khashoggi pisó el consulado saudí por primera vez hasta el desenlace fatal.

Viernes, 28 de septiembre

Cuatro días antes del asesinato.

"El plan empezó a gestarse el 28 de septiembre, en la primera visita de Khashoggi al consulado", dijo Erdogan. Ese día, el periodista entró en el consulado, acompañado por su novia, Hatice Cengiz, para arreglar los papeles de su divorcio.

El periodista y su prometida, de nacionalidad turca, se querían casar en breve. Fueron informados de que el papeleo no estaba listo y le dieron cita para volver cuatro días más tarde, el 2 de octubre. Durante esos cuatro días, Erdogan señala numerosos movimientos entre Riad y Estambul.

Lunes, 1 de octubre

Un día antes del asesinato.

Uno de los equipos de agentes saudíes, compuesto por tres personas, llegó a Estambul. Ese mismo día, el mismo grupo realizó "exploraciones en el bosque de Belgrado y Yalova", uno de los sitios donde ahora las autoridades turcas buscan el cadáver del periodista.

Martes, 2 de octubre

El día del asesinato.

Llega a Estambul otro escuadrón de agentes saudíes con 15 personas. Ese mismo día, uno de los agentes "retiró el disco duro del sistema de videovigilancia del consulado" para que no quedara registrado nada de lo ocurrido. Este detalle, desvelado por Erdogan en su comparecencia, era desconocido hasta ese momento.

Khashoggi se acercó al consulado sobre las 13.30 horas. Llegó con su novia pero entró solo. Ella se quedó fuera, esperándole, con su móvil en la mano. Khashoggi nunca volvió a salir. Hatice Cengiz llamó entonces a las autoridades turcas que, cuenta Erdogan, no recibieron autorización para entrar en el consulado hasta días después.

Khashoggi y su novia, caminando por las calles de Estambul hacia el consulado. Reuters

Khashoggi fue asesinado dentro de las instalaciones de "manera salvaje", destacó el mandatario, sin aclarar más detalles sobre el crimen. “Estamos seguros de que Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí”, dijo, mostrándose "convencido de que se trata de un asesinato político y premeditado".

Imágenes de vídeo captadas por cámaras cercanas, muestran a un individuo saliendo del consulado por la puerta trasera, ese mismo día, vestido con la misma ropa que Khashoggi. Una pantomima que podría haber sido ideada para simular que el periodista habría salido con vida de las instalaciones.

Uno de los verdugos de Khashoggi se disfrazó con su ropa para despistar

"Estas 15 personas, ¿por qué llegaron a Estambul el día del crimen? ¿De quién recibieron órdenes de venir? En el consulado, ¿por qué no se nos dejó investigar inmediatamente? ¿Por qué no aparece el cadáver de alguien al que se reconoce haber asesinado?", preguntó Erdogan en el Parlamento.

La investigación

Erdogan aseguró que Turquía no va a parar hasta que llegue al fondo de la investigación y que pedirá responsabilidades a Arabia Saudí. "Esto es un asesinato llevado a cabo en el consulado, suelo de Arabia Saudí, pero no hay que olvidar que el consulado se encuentra dentro de las fronteras de Turquía. No es posible que se protejan este tipo de asesinatos, vamos a dar todos los pasos necesarios para aclararlo", dijo.

El presidente turco recalcó que no duda "de la sinceridad del rey Salman" pero ha insistido en la necesidad de "una investigación independiente", advirtiendo de que Turquía y la opinión pública no aceptarán que la "culpa recaiga en cuatro personas de a pie, queremos saber quién lo ha ordenado, y si hay más cómplices en otros países".

Además, Turquía quiere juzgar a los implicados: "Le pido al rey que envíe esos 18 detenidos para que puedan ser juzgados en nuestro territorio. Es su decisión, pero ésta es mi petición", señaló Erdogan.