Trump acusa a China de intentar manipular las próximas elecciones en EEUU

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este miércoles a China de intentar manipular las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en EEUU, en respuesta al "desafío" de Washington a Pekín en la sector comercial.

"Por desgracia, hemos determinado que China ha estado tratando de influir en las próximas elecciones de 2018 que serán en noviembre, contra mi Administración", dijo Trump durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU centrada en la no proliferación de armas de destrucción masiva.

"No quieren que yo gane o que nosotros ganemos porque soy el primer presidente que ha desafiado a China en comercio y estamos ganando en comercio, estamos ganando en todos los niveles. No queremos que se entremetan o interfieran en nuestras próximas elecciones", añadió.

Hace dos semanas, el director de inteligencia nacional de EEUU, Dan Coats, aseguró que el Gobierno había visto "señales" de posibles intentos de injerencia en las elecciones legislativas de noviembre por parte de Rusia y China, mientras que habían detectado que Irán y Corea del Norte tenían "la capacidad potencial" de hacerlo.

Las agencias de inteligencia habían señalado a China como posible responsable de ataques al sistema electoral, pero es la primera vez que Trump acusa directamente a un país de interferir en ese proceso.

En las elecciones legislativas, que se celebrarán el 6 de noviembre, se renueva la Cámara de Representantes por completo y un tercio del Senado.

Putin ordenó influir en los comicios de 2016

El FBI, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), las principales agencias de inteligencia de EEUU, sostienen que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó influir en los comicios de 2016 porque sentía una "clara" preferencia por Trump y quería que el magnate ganara frente a su rival demócrata, Hillary Clinton.

Moscú niega esas acusaciones y Trump las considera parte de una "caza de brujas".

El FBI comenzó a investigar esa supuesta injerencia rusa en las elecciones, pero en mayo de 2017 las pesquisas acabaron en manos del fiscal Robert Mueller, que investiga de manera independiente al Gobierno si hubo algún tipo de coordinación entre el Kremlin y miembros de la campaña de Trump.

Abierto a una reunión con Maduro

Trump se ha mostrado abierto a entrevistarse con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "si él está aquí" en Naciones Unidas y "quiere reunirse", pero advirtió de que "todas las opciones", incluida la militar, siguen sobre la mesa respecto a Venezuela.

"Si está aquí, si quiere reunirse, no lo sé. No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense. Pero si puedo ayudar a la gente, eso es para lo que estoy aquí", declaró Trump a la prensa al llegar a la sede de la ONU.

Maduro figura en la agenda de este miércoles de la Asamblea General de la ONU como uno de los líderes que darán un discurso en la sesión de debates de alto nivel, pero el Gobierno venezolano todavía no ha confirmado oficialmente si su presidente viajará en efecto a la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

La semana pasada, Maduro dijo que estaba evaluando "las condiciones de seguridad" para asistir al debate anual en Naciones Unidas, porque según aseguró, está "en la mira" de los asesinos.

Le gusta una "opción de dos Estados" para Israel y Palestina

En la reunión en la ONU con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump ha dicho que le "gusta una opción de dos Estados" para Israel y Palestina, en lo que sería su primera muestra de apoyo a una solución de dos Estados para el conflicto."Me gusta la solución de dos Estados", afirmó Trump, quien aseguró que un periodo de "dos, tres o cuatro meses" podrá presentar su plan de paz.En declaraciones a la prensa antes de reunirse con Netanyahu, Trump no detalló si esa propuesta de dos Estados estará incluida en el plan de paz entre israelíes y palestinos que desde hace meses está elaborando un equipo de la Casa Blanca.Preguntado sobre ese plan, Trump adelantó que espera presentarlo en un periodo de "dos, tres o cuatro meses".El equipo negociador de Trump mantiene desde hace meses consultas en todo Oriente Medio con el objetivo de trazar un plan de paz entre israelíes y palestinos, aunque estos últimos se han negado a reunirse con ellos después de que EE.UU. reconociera el pasado diciembre a Jerusalén como capital israelí.No obstante, la Casa Blanca sigue decidida a presentar ese plan con o sin el apoyo de los palestinos.