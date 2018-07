Las FARC se estrenan en el Congreso colombiano: estos son sus escaños

El nuevo Congreso de Colombia, elegido el pasado 11 de marzo, ha iniciado este viernes su período de sesiones de una legislatura especial porque, por primera vez, tendrán asiento en el Senado y la Cámara de Representantes diez exguerrilleros de la FARC y que coincidirá con el cambio de presidente de la República.

La sesión solemne de este 20 de julio, que coincide con el día de la Independencia de Colombia, fue la última instalada por el presidente Juan Manuel Santos, quien entregará el cargo el próximo 7 de agosto a su sucesor, Iván Duque.

Las pasadas elecciones de marzo fueron la primeras después del proceso de paz que culminó con la disolución de la guerrilla más antigua del continente americano. Los colombianos vieron como los exguerrilleros debutaban en las urnas y aunque los resultados no les permitían conseguir un solo asiento, el acuerdo de paz firmado en La Habana les garantiza, directamente, 10 escaños: 5 en el Senado y otros 5 en los Representantes de la Cámara.

Para ocupar esas curules el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en el que se convirtieron las FARC tras dejar las armas hace un año, escogió a dedo a sus legisladores. Para el Senado fueron indicados Iván Márquez, Pablo Catatumbo, Victoria Sandino, Carlos Lozada y Sandra Ramírez, mientras que en la la Cámara las curules las ocuparán Sergio Marin, Jairo Quintero, Jesús Santrich, Marco Calarcá y Olmedo Ruiz.

El paso histórico no se ha dado sin polémica. Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez y cabeza de la lista al Senado, anunció que no asumiría el cargo. Además, todavía no se sabe si Jesús Santrich podrá asumir su cargo, ya que, desde el pasado 9 de abril está detenido por cargos de narcotráfico y EEUU ya solicitó su extradición.

Los candidatos

A falta de saber quién ocupará sus cargos, estos son los 8 exguerrilleros que se sentarán en el Congreso:

Jorge Torres Victoria (‘Pablo Catacumbo’)

Exmiembro del secretariado mayor de las FARC, junto a ‘Timochenko’ e ‘Iván Márquez’. Fue parte de la comisión negociadora de la guerrilla durante las conversaciones del proceso de paz con el Gobierno.

Judith Simanca Herrera (‘Victoria Sandino’)

Lideró la subcomisión de género de las negociaciones y es la responsable del enfoque de género incluido en el acuerdo de paz de La Habana.

Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’)

Jefe negociador de las FARC durante las conversaciones de La Habana. Lideró la subcomisión técnica de las negociaciones de paz. Fue parte de la guerrilla de las FARC durante 39 años y ahora se encarga de las comunicaciones del partido e integra el Consejo Político Nacional.

Criselda Lobo Silva (‘Sandra Ramírez’)

Integra el Mecanismo de monitorización y verificación del alto el fuego y fue parte del equipo negociador de la guerrilla en La Habana. integró las FARC desde 1982 y es la viuda del fallecido comandante de la guerrilla Manuel Marulanda.

Omar de Jesús Restrepo (‘Olmedo Ruíz’)

Estuvo en la guerrilla durante 30 años y llegó a ser comandante de varios frentes. Es parte del Consejo Nacional de los Comunes.

Luis Alberto Albán Urbano (‘Marcos Calarcá’)

Estuvo en la delegación negociadora de La Habana y fue integrante del Estado Mayor de la guerrilla.

Reinaldo Cala (‘Jairo Quintero’)

Estuvo en la guerrilla durante 35 años y pertenece a la dirección nacional del partido.

Carlos Alberto Carreño (‘Sergio Marín’)

Fue parte de la delegación que negoció los acuerdos de paz y estuvo en el proceso de construcción de las zonas veredales haciendo pedagogía entre los excombatientes.