Probamos el nuevo Audi A3 2020: en lucha, cuerpo a cuerpo, con el Mercedes Clase A

En El Español hemos realizado una primera prueba al Audi A3 2020. Se trata de la cuarta generación de este compacto premium. Este modelo es todo un éxito de ventas para Audi y que lucha, de tú a tú, con otros competidores como el Mercedes Clase A, que es el líder del segmento, y el BMW Serie 1.

El nuevo Audi A3 está a la venta desde 27.770 euros, cifra que se corresponde con la versión de gasolina 30 TFSI de 110 CV y cambio manual.

A continuación detallamos todos los precios (sin descuentos) de este coche:

Versión Etiqueta Combus. Cambio Precio 30 TFSI 110 CV C Gasolina Manual 27.770 € 35 TFSI 150 CV C Gasolina Manual 29.070 € 35 TFSI 150 CV Eco Microhíbrido Automático 31.250 € 30 TDI 116 CV C Diésel Manual 30.010 € 35 TDI 150 CV C Diésel Automático 33.490 €

La versión que hemos probado (Audi A3 30 TDI 116 CV S Line) parte de los 33.360 euros. Este precio se podría reducir hasta los 28.200 euros si sumamos los descuentos de financiación de la marca, así como las ayudas del Gobierno, como el Plan Renove.

A la hora de compararlo con sus rivales y tomando como referencia el motor probado con el primer nivel de equipamiento (sin descuentos) podemos señalar que el Audi A3 presenta un precio inferior al de sus dos principales rivales: el Mercedes Clase A y el BMW Serie 1, tal y como puedes ver en la siguiente tabla:

Audi A3 30 TDI BMW Serie 1 116d Mercedes A 180d Precio 30.000 € 30.650 € 31.600 €

Líder en ventas

El Audi A3 es un modelo clave para la marca alemana. Entre otras cosas porque hasta la fecha ha comercializado cerca de cinco millones de unidades en tres generaciones, desde que fuera lanzado en 1996.

En España, en los últimos ocho años Audi ha sido la firma líder del segmento compacto premium con el A3. No obstante, también hay que reconocer que desde 2017, tal y como se ve en la siguiente tabla, el Mercedes Clase A ha superado en ventas al Audi A3. Por su parte, el Serie 1 siempre se ha mantenido en la tercera plaza:

Audi A3 BMW Serie 1 Mercedes Clase A 2012 8.053 8.083 1.230 2013 8.885 7.502 6.789 2014 10.077 7.397 7.144 2015 11.525 7.157 8.234 2016 13.373 8.469 9.552 2017 11.362 9.342 10.758 2018 11.640 8.943 12.189 2019 9.775 8.608 14.108 Total ventas 84.692 unidades 65.501 unidades 70.004 unidades

El frontal del nuevo Audi A3 es muy llamativo

Misma plataforma

A la hora de analizar este nuevo Audi A3, lo primero que tenemos que señalar es que se trata de una nueva generación, pese a que mantiene la plataforma MQB.

Esta plataforma MQB, la primera plataforma modular, fue introducida en el Audi A3 de 2012 y posteriormente, también se ha incluido en el Volkswagen Golf y Seat León, entre otros modelos del Grupo Volkswagen. Ahora, eso sí, recibe una pequeña evolución para pasar a denominarse, MQB-Evo.

Este mantenimiento de la plataforma hace que el coche apenas cambie en lo que a dimensiones se refiere. Tal y como vemos a continuación, estamos hablando de la misma batalla o distancia entre ejes y una longitud similar (hay solo tres centímetros de diferencia por los voladizos). Asimismo, también la anchura y la altura son muy parecidas.

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Audi A3 (2013) 4.34 1.81 1.44 2.63 Audi A3 (2020) 4.31 1.78 1.42 2.63

Si lo que hacemos ahora es compararlo con sus rivales vemos que el Audi A3 tiene unas dimensiones similares a sus competidores, si bien también observamos que la distancia entre ejes de modelo de los cuatro aros es bastante inferior.

Modelo Largo Ancho Alto Batalla Mercedes Clase A 4.41 1.79 1.44 2.72 BMW Serie 1 4.31 1.79 1.43 2.67 Audi A3 4.31 1.78 1.42 2.63

La trasera nos recuerda, en parte, al Audi A1.

Compacto premium

Con estas dimensiones, el Audi A3 es un coche de tamaño medio, lo que conocemos como un modelo de la categoría de los compactos. Es, por tanto, un coche que compite directamente con los modelos mencionados (BMW Serie 1 y Mercedes Clase A). Sin embargo, en esta categoría también existen otros turismos como:

• Seat León

• Volkswagen Golf

• Renault Mégane

• Peugeot 308

• Ford Focus

• Fiat Tipo

• Opel Astra

• Kia Ceed

• Honda Civic

• Mazda 3

• Subaru Impreza

• Hyundai i30

• Skoda Scala

• Citroën C4

• BMW Serie 1

• Audi A3

• Mercedes-Benz Clase A

• Lexus CT

Los asientos delanteros ofrecen una gran habitabilidad.

Habitabilidad

A la hora de comprobar la habitabilidad del Audi A3 cogemos el metro y empezamos a medir el habitáculo. Y en este sentido tenemos que decir que la anchura delantera es de 139 centímetros y la altura entre el asiento y el techo es de 103 centímetros.

Respecto a sus competidores, este nuevo Audi A3 destaca principalmente por ofrecer un mayor espacio libre al techo, tal y como se puede ver a continuación. Este espacio también se ha conseguido rebajando bastante la altura a la que está situada la banqueta del conductor.

A3 BMW Serie 1 Clase A Anchura delante 139 140 140 Altura delante 103 100 100

Los asientos traseros son algo más justos.

Sin embargo, en las plazas traseras el Audi A3 queda penalizado por esa menor batalla y menor altura, también ofreciendo así un espacio más justo para sus ocupantes, tal y como puedes ver a continuación:

A3 BMW Serie 1 Clase A Anchura delante 133 136 135 Altura 91 91 93

Maletero

En relación al maletero, la capacidad del mismo puede variar entre 380 y 1.200 litros, y el suelo de carga se puede habilitar a distintas alturas. Opcionalmente, Audi ofrece portón trasero con accionamiento eléctrico.

Se trata de la misma cifra de maletero que la generación anterior. A continuación, la comparación del tamaño del maletero frente al resto de compactos premium:

• Audi A3 | 380 litros

• BMW Serie 1 | 380 litros

• Lexus CT | 375 litros

• Mercedes-Benz Clase A | 360 litros

El maletero cuenta con 380 litros de capacidad.

Motorizaciones

En relación a la gama de motores, la principal ventaja de este modelo es que cuenta con versiones de gasolina, diésel, microhíbridas y, próximamente, híbridas enchufables. La única opción de motor que no cuenta el Audi A3 es la variante de GNC, que el Seat León, por ejemplo, sí la ofrece.

Estos motores son:

Gasolina y microhíbridos

• 1.0 de 110 CV | manual

• 1.5 de 150 CV | manual

• 1.5 de 150 CV microhíbrido | manual

Diésel

• 2.0 de 116 CV | manual

• 2.0 de 150 CV | automático

La gama, por tanto, queda de la siguiente manera, incluyendo las versiones próximas híbridas enchufables (con más de 50 kilómetros en eléctrico) y las variantes más potentes:

Versión Etiqueta Combus. Cambio 30 TFSI 110 CV C Gasolina Manual 30 TFSI 110 CV Eco Microhíbrido Automático 35 TFSI 150 CV C Gasolina Manual 35 TFSI 150 CV Eco Microhíbrido Automático 30 TDI 116 CV C Diésel Manual 35 TDI 150 CV C Diésel Automático 40 TFSI e Cero Híbrido enchufable Automático 45 TFSI e Cero Híbrido enchufable Automático S3 C Gasolina Automático

El interior es una experiencia digital.

Equipamiento del nuevo Audi A3 2020

En relación al equipamiento, el nuevo Audi A3 incluye de serie los siguientes elementos:

• Llantas de aleación de 16 pulgadas

• Volante multifunción

• Cuadro digital de 10,2 pulgadas

• Climatizador bizona

• Radio Digital

• Faros de led

• Limitador de velocidad

• Detección de peatones y ciclistas

• Advertencia de salida de carril

• Llamada de emergencia o E-call

Además, las versiones Advanced, que tienen un sobreprecio de 2.000 euros, suman:

• Faros full led

• Llantas de 17 pulgadas

• Control de velocidad de crucero

• Sistema de ayuda al aparcamiento trasero

También está el acabado S line, que supone un sobreprecio de 1.350 euros sobre el Advanced y añade:

• Línea exterior más deportiva

• Llantas de 18 pulgadas

• Modos de conducción Drive Select

• Techo de color negro

El acabado Black Line es 1.150 euros más caro y suma:

• Lunas tintadas

• Carcasas retrovisores en negro

• Llantas de 18 pulgadas firmadas por Audi Sport

Además Audi ofrece paquetes opcionales como paquete confort (+1.700 euros) e incluye arranque sin llave, espejos retrovisores abatibles eléctricamente, retrovisor interior antideslumbramiento, cámara trasera, el paquete de iluminación interior y la banqueta trasera dividida en proporción 40:20:40.

También está el paquete Tech (+2.000 euros) que suma el MMI Navegación Plus, la instrumentación digital Audi virtual cockpit plus con 12,3 pulgadas y el volante multifunción plus.

El nuevo Audi A3 destaca por la calidad de los acabados.

Al volante

Una vez junto al nuevo Audi A3 nos llama la atención su diseño más deportivo. Esto se consigue gracias a la ancha parrilla y las grandes entradas de aire en el frontal. Además, encontramos una línea de cintura que recorre todo el lateral de los faros hasta los pilotos traseros de forma muy musculosa y acentúa los pasos de rueda.

Además, otra de las innovaciones es la luz diurna digital de los faros matrix led que consiste en una matriz de píxeles compuestas por segmentos led en una disposición de tres por cinco y lo hacen reconocible.

En el interior, continúa el diseño deportivo con una nueva palanca de cambios, inserciones de aluminio o carbono, llamativos tiradores para las puertas y un salpicadero más innocador y digital. Pero si nos tenemos que quedar con algo en concreto, elegimos las tomas de ventilación que nos recuerdan al Lamborghini Huracán.

Vista lateral del nuevo Audi A3 2020.

Experiencia digital

Es otra de los aspectos que más nos gustan del nuevo A3 Sportback. Hablamos de la experiencia digital del interior, con un puesto de conducción completamnete enfocado al conductor y que equipa se serie una pantalla táctil de 25,6 cm (10,1 pulgadas), que se encuentra integrada en el salpicadero. Asimismo, es de serie el cuadro de intrumentos digital que el conductor maneja a través del volante.

Eso sí, el Audi Virtual cockpit es opcional y añade funciones adicionales como una gran pantalla para el mapa de navegación. De la misma manera, es opcional equipar la intrumentación Head-up display, que proyecta la información en el parabrisas.

Por su parte, el sistema MMI dispone de nuevo unidad de mando con una rueda similar a la de los iPod de primera generación. Una solución más tradicional que la del Volkswagen Golf, que no cuenta con mando táctil.

La parrilla es uno de los elementos más característicos.

Asistencia a la conducción

El nuevo A3 ofrece un elevado nivel de seguridad de serie, cuenta con el Audi pre sense front, que se trata del asistente para evitar colisiones, y el aviso de salida involuntaria de carril. El A3 Sportback también previene accidentes con otros usuarios de la vía

En opción, el vehículo puede equiparse con más sistemas de asistencia a la conducción como, por ejemplo, el sistema de asistencia de aviso de cambio de carril, la advertencia de salida o los asistentes de tráfico cruzado trasero y de aparcamiento.

Por su parte, el asistente de crucero adaptativo es el que se utiliza en muchos otros modelos de las gamas superiores de Audi, ayuda al conductor con la asistencia en el guiado longitudinal. Mantiene la velocidad y la distancia con respecto al vehículo que circula por delante y ayuda a mantenerse en el carril mediante intervenciones suaves sobre la dirección electromecánica. Esto permite aumentar el confort en la conducción, especialmente durante los largos desplazamientos.

Su comportamiento y las calidades son sus mejores bazas.

En marcha

Durante la prueba realizada durante varias decenas de kilómetros, este compacto nos ha dejado un buen sabor de boca. Entre los aspectos más destacables sobresalen la calidad de los acabados, el confort de marcha y el sobresaliente comportamiento.

Este último, de hecho, es -a nuestro juicio- el elemento más diferenciador. Al Audi A3 le ocurre algo similar a lo del Golf y el León, y es que muestran un comportamiento digno de elogio. Su gran aplomo, la carrocería que no presenta movimientos extraños hacen de él un coche muy seguro tanto para viajar como para imprimir una conducción dinámica.

El motor probado 2.0 TDI de 116 CV no es el más recomendable para este coche. Y no lo decimos por sus prestaciones o por su consumo. Todo lo contrario. En realidad comentamos esto porque es un motor que eleva el precio del vehículo en cerca de 2.300 euros, respecto a la variante de gasolina.

De serie los faros son de led.

Una diferencia que para amortizar habrá que hacer muchísimos kilómetros. Recorrer 100 kilómetros con este A3 tiene un coste aproximado de 4,77 euros (con el gasóleo a 1,11 euros y el consumo medio oficial de 4,3 litros). Y recorrer 100 kilómetros con la versión de gasolina tiene un precio de 6,48 euros (con la gasolina a 1,20 euros y el consumo oficial de 5,4 litros).

Por tanto, esto quiere decir que no será hasta los 135.000 kilómetros cuando se amortice esta diferencia, una cifra que a una media de 15.000 kilómetros al año se tardarán 9 años.

Además, de que este motor es difícil de amortizar, también ofrece una rumorosidad más elevada que la versión de gasolina, así como menos finura. Por todo ello, desde aquí recomendamos el A3 con gasolina y, a ser posible, en la versión 35 TFSI 150 CV con etiqueta ECO y cambio automático.

Esta es la cuarta generación del Audi A3.

Conclusión

En el segmento de los compactos, la lucha titánica está entre el Mercedes Clase A y el Audi A3. Si bien es cierto que el BMW Serie 1 es un excelente producto, también hay que reconocer que queda en una tercera plaza, algo más rezagado en lo que a ventas se refiere.

Este nuevo Audi A3 destaca por su diseño más atractivo, por incluir numerosas opciones de electrificación (ya sea en microhíbridos o en la próxima tecnología híbrida enchufable) y por una elevada tecnología. Eso sí, a la hora de elegir aspectos más concretos, destacamos el confort de marcha y la calidad de los acabados.

Entre los aspectos a mejorar a nuestro juicio pensamos que las plazas traseras son algo exiguas y creemos también que la mecánica diésel probada es menos recomendable que las variantes de gasolina. Asimismo, la rueda tipo 'iPod' de la consola central nos parece algo antigua, cuando muchos otros modelos del grupo ya han optado por hacer todo el interior completamente digital.

Valoración

Diseño: 8

Espacio interior y maletero: 7

Motor, cambio y prestaciones: 8

Confort y terminación: 9

Equipamiento en seguridad y tecnología: 9

Diversión al volante: 9

Precio: 6

Puntuación final: 8