Comienza el Plan Renove 2020: Guía para conseguir hasta 4.000 euros en la compra de coche nuevo

Desde este martes 20 de octubre ya está disponible la aplicación informática que permite solicitar las ayudas a la compra de coche nuevo, también conocido como Plan Renove 2020.

Se trata de una medida anunciada por el Gobierno antes del verano para recuperar las ventas de coches nuevos, que han quedado mermadas con la pandemia del coronavirus, y reducir, también, las emisiones y la antigüedad del parque de automóviles.

A continuación recogemos en esta guía las principales preguntas y respuestas sobre Plan Renove 2020 y los pasos a seguir para solicitar las ayudas a la compra de coche nuevo.

¿Qué es el Plan Renove?

El Plan Renove, también conocido como Programa de Renovación del parque circulante español en 2020, son unas ayudas económicas que el Estado concede para comprar un vehículo nuevo.

Con estas subvenciones el Estado busca renovar el parque automovilístico, que tiene una edad media de 12,6 años; reducir las emisiones contaminantes y aumentar la seguridad de los ocupantes de los vehículos.

¿Quién puede solicitar las ayudas del Plan Renove?

El Plan Renove lo pueden solicitar todas aquellas personas que hayan adquirido un vehículo nuevo desde el 15 de junio de 2020.

Pueden pedir las ayudas las personas físicas, profesionales autónomos y empresas privadas de cualquier tamaño. Es necesario que el solicitante esté al corriente de sus obligaciones tributarias.

El comprador del coche puede solicitar la ayuda de forma individualizada, si bien también puede pedir ayuda al concesionario, quien podría actuar de representante. Para poder solicitar la ayuda se necesita certificado digital y no todos los usuarios disponen de él.

Dos usuarios ante la compra de un coche nuevo.

¿También pueden pedir las ayudas los que hayan adquirido un vehículo de segunda mano? ¿Y los coches de renting?

Sí, pero solo pueden pedir las ayudas si el vehículo seminuevo estaba matriculado en un concesionario con fecha posterior al 1 de enero de 2020.

El motivo de esta inclusión de los seminuevos es para terminar con el stock que puedan tener los concesionarios.

Asimismo, las ayudas también se aplicarán a los vehículos de alquiler a largo plazo que las empresas de renting o de leasing hayan adquirido en un concesionario.

¿Qué ayudas tiene el Plan Renove?

La mayor parte de las ayudas destinadas a particulares serán de entre 400 y 800 euros.

Esta cuantía es para los vehículos con etiqueta C de la DGT.

No obstante, el hecho de que sea una cantidad u otra depende de la calificación energética (A o B) que determina el IDAE.

En el siguiente cuadro se pueden ver las diferentes opciones:

Vehículo adquirido Particular o autónomo Particular o autónomo Etiqueta A (IDAE) Etiqueta B (IDAE) Etiqueta C (DGT) 800 € 400 €

Las ayudas serán mayores si el usuario adquiere un vehículo más ecológico.

Así, en el caso de que sea un coche con etiqueta ECO de la DGT y clasificación A del IDAE las ayudas será de 1.000 euros.

Por último, si escoge un coche con etiqueta CERO de la DGT y la clasificación es A del IDAE las ayudas serán de 4.000 euros.

Vehículo adquirido Particular o autónomo Particular o autónomo Etiqueta A (IDAE) Etiqueta B (IDAE) Etiqueta ECO DGT 1.000 € 600 € Etiqueta CERO DGT (PHEV) 2.600 € 2.600 € Etiqueta CERO DGT (Eléctrico) 4.000 € 4.000 €

Y después están las ayudas a las Pymes y grandes empresas que son las siguientes:

Tipo de vehículo Pyme Pyme Gran Empresa Gran Empresa Etiqueta A (IDAE) Etiqueta B (IDAE) Etiqueta A (IDAE) Etiqueta B (IDAE) Etiqueta C (DGT) 650 € 350 € 550 € 300 € Etiqueta ECO DGT 800 € 500 € 700 € 450 € Etiqueta CERO DGT (PHEV) 2.300 € 2.300 € 2.200 € 2.200 € Etiqueta CERO DGT (Eléctrico) 3.200 € 3.200 € 2.800 € 2.800 €

¿Hay ayudas para la compra de motos nuevas?

Sí, se pueden beneficiar las motocicletas de dos y tres ruedas. No se incluyen los ciclomotores. La ayuda es de hasta 400 euros.

¿Hay límite de precio en el coche nuevo?

Sí, los vehículos con etiqueta C o ECO no pueden exceder de los 35.000 euros. Los vehículos con etiqueta CERO no pueden superar los 45.000 euros. Este precio es sin impuestos.

Los usuarios pueden conseguir hasta 4.000 euros de ayudas.

¿Es obligatorio tener un vehículo viejo en propiedad y enviarlo al desguace?

Sí, para acceder al Plan Renove de turismos hay que achatarrar un vehículo viejo.

En concreto, este vehículo tiene que tener una antigüedad como mínimo de 10 años para turismos y mayor de siete años para furgonetas. En el caso de que tenga más de 20 años habrá una ayuda adicional de 500 euros.

Además, el vehículo deberá estar a nombre de la persona que pida la ayuda. El vehículo tiene que haber sido achatarrado a partir del 15 de junio de 2020.

Asimismo, el usuario debe contar con los documentos acreditativos del achatarramiento: fotocopia de la ficha técnica (ITV) en vigor, fotocopia del recibo abonado sobre vehículos de tracción mecánica, fotocopia del certificado que acredita la baja definitiva del vehículo en el registro de la DGT.

¿Cómo se pueden pedir las ayudas?

Las ayudas se tienen que pedir de forma telemática, por internet.

La petición no se puede realizar de forma presencial. Para solicitar las ayudas por internet, el Ministerio de Industria que ha creado un sistema telemático que permite el envío de datos. Aquí se puede acceder a la plataforma desarrollada por el Ministerio.

El sistema empieza a funcionar desde el martes 20 de octubre a las 10 de la mañana.

¿Cómo se atenderán las solicitudes?

Las solicitudes que cumplan con todos los requisitos se otorgarán según el orden de presentación y hasta que se agote el presupuesto o se alcance la fecha final de vigencia del plan.

¿Cuál es la cuantía del Plan Renove?

El Plan Renove está dotado con 250 millones de euros.

¿Hasta cuándo durará el Plan Renove?

La fecha de finalización del Plan Renove es cuando se terminen las ayudas (los mencionados 250 millones de euros) o en su defecto el 31 de diciembre de 2020.

¿Cuántas operaciones se han realizado desde junio y hasta ahora?

Según Gerardo Pérez, presidente de Faconauto y en declaraciones a EL ESPAÑOL, a día de hoy se han realizado cerca de 135.000 operaciones entre mediados de junio y mediados de octubre.

Según los cálculos de esta organización, con los 250 millones de euros mencionados, se podrían conseguir cerca de 210.000 operaciones.

Por lo tanto, estaríamos hablando de que todavía quedan 75.000 operaciones por realizar, que son las que se llevarán a cabo entre los días que quedan de octubre y los meses de noviembre y diciembre.

¿Llegarán los fondos hasta el 31 de diciembre?

Todavía está por ver. Según Gerardo Pérez de Faconauto, todo parece indicar que los fondos sí podrían llegar hasta final de año, ya que el mercado se ha ralentizado en los últimos días.

¿Puedo comprar un coche, pedir las ayudas y luego venderlo?

En el caso de que se le concedan las ayudas, el vehículo solo se puede vender después de dos años. Además, el beneficiario deberá mantener la titularidad del vehículo y su matriculación en España al menos durante este período de tiempo (24 meses) desde que se conceda la subvención.

¿Hay que declarar estas ayudas en 2021?

Sí, dependiendo del tipo de ayuda recibida se pagará una cantidad u otra en la declaración de Hacienda del próximo año. Según el sindicato de los Técnicos de Hacienda (Gestha) para Sumauto los compradores de vehículos con etiqueta 'C', que pueden recibir hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 192 euros más en el IRPF.

Si el comprador se acoge a los incentivos de 1.000 euros, la factura fiscal se encarecería en unos 240 euros. En el caso de las ayudas de hasta 4.000 euros, la tributación adicional será de 1.031 euros.

Y los compradores de turimos con etiqueta 'cero' que tengan un sueldo medio de unos 20.000 euros anuales y reciban las nuevas ayudas del Plan Renove pagarán hasta 1.031 euros en su próxima declaración de la renta.