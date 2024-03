La Guardia Civil avisa: este es el objeto que no debes dejar nunca en la guantera de tu coche si no quieres que te roben

La guantera es una de las partes más importantes del coche. A pesar de no ser un elemento fundamental para el funcionamiento del vehículo, lo cierto es que estos espacios destinados hoy en día a guardar papeles y otros objetos tienen una función esencial. Cuando comenzaron a aparecer los primeros prototipos de automóviles, la guantera servía para guardar los guantes que evitaban cualquier quemadura que pudieran sufrir los conductores con la caldera de vapor que llevaban los vehículos en esa época. De ahí, precisamente, el origen de su nombre.

Con el paso de los años, la función que tienen las guanteras ha ido adaptándose a las necesidades actuales. De hecho, hoy en día, estos espacios han quedado reservados al almacenamiento de papeles y otros objetos que pueden servir de utilidad en caso de emergencia. Es el caso, por ejemplo, de los chalecos reflectantes, las gafas de sol de recambio, fusibles que pudieran servir, un pequeño botiquín y lo más importante: los papeles del coche.

A pesar de todos estos objetos que se pueden guardar en el interior de la guantera, lo cierto es que hay propietarios que van más allá y almacenan en estos espacios todo tipo de artículos. En algunos casos, puede ser una buena opción para mantener localizados algunos elementos que se vayan a utilizar en algún momento dado. Sin embargo, la Guardia Civil ha avisado recientemente sobre lo que nunca se debería guardar en la guantera del coche si no se quieren sufrir robos.

Imagen de archivo de una guantera.

La Guardia Civil publica frecuentemente vídeos a través de sus perfiles en redes sociales como Instagram o TikTok. Normalmente, estos vídeos van dirigidos a resolver dudas de los ciudadanos. Sin embargo, en muchas ocasiones, se enfocan al hecho de trasladar consejos de mucha utilidad para los españoles en diferentes materias.

En esta ocasión, la Guardia Civil ha querido centrar su último vídeo en una recomendación centrada en el uso de los vehículos particulares. Tal y como detallan, las guanteras se han convertido en un espacio donde se almacenan todo tipo de objetos. Sin embargo, hay uno que nunca se debería guardar en la guantera. Y son, nada más y nada menos, que las llaves de casa.

[La DGT avisa: esta es la carretera que tendrá uno de los radares de tramo más largos de España]

En muchas ocasiones, cuando se realiza una escapada con el coche, muchos ciudadanos optan por dejar las llaves de casa guardadas en el interior de la guantera del coche. A simple vista, puede parecer un acierto, ya que se evitará que estas se pierdan. Sin embargo, la Guardia Civil ha advertido de que se trata de todo un error. Y es que, con este simple gesto, se pone en riesgo la seguridad.

"¿Sabes que con el simple gesto que te voy a mostrar a continuación puedes ser víctima de un robo?", comienza diciendo una agente de la Guardia Civil. Tal y como detalla en el vídeo, muchos ciudadanos tienen la costumbre de dejar las llaves de su primera vivienda en el interior de su vehículo cuando se van de vacaciones. Sin embargo, según explica la agente, a pesar de la buena intención, se trata de un error.

"Se han dado varios casos donde los ladrones acceden al vehículo y, por medio de algún papel como podría ser el seguro o la factura del taller, pueden obtener la dirección de tu domicilio y entrar en él. Por ello, cuando regresemos de vacaciones, podemos encontrarnos que hemos sido víctimas de un robo del que nadie se ha dado cuenta. Ni siquiera tus propios vecinos, ya que han entrado con tus propias llaves y no han hecho ningún tipo de ruido", explican.

Por ello, desde la Guardia Civil lanzan un aviso importante: "No olvides, no dejes objetos de valor en el vehículo. Y si tienes que hacerlo, no lo dejes a la vista", concluye la agente. El vídeo, en la actualidad, ya supera las 200.000 visualizaciones y ha recibido un gran número de 'me gusta'.

[El sencillo truco para quitar los pelos de mascota de los asientos de tu coche: solo necesitas dos cosas básicas]

Por su parte, han sido muchos los usuarios que han agradecido a la Guardia Civil el consejo y han asegurado que se trata de una simple acción que es cada vez más habitual en España. "Ayer le abrieron a mi madre. Suerte que no había nada de valor ni nada importante. Hay que tener mucho cuidado", ha asegurado una usuaria. "Gracias por estos grandes consejos. Yo dejaba dinero en la guantera y ahora no lo haré", ha explicado otro.

Qué hay que llevar en la guantera del coche

La Guardia Civil ha alertado recientemente sobre cuál es el objeto personal que nunca hay que guardar en la guantera: las llaves de casa. Sin embargo, este espacio del coche sirve para almacenar objetos. Pero, ¿qué hay que llevar en la guantera?

Pues bien, es importante saber que la guantera sirve, sobre todo, para guardar documentos que pueden ser importantes y reclamados por las autoridades. Siempre hay que llevar la tarjeta de inspección técnica del vehículo y el resguardo del seguro, además del carnet de conducir (que normalmente se lleva en la cartera).

Sin embargo, la guantera también sirve para guardar objetos que pudieran ser de utilidad en caso de emergencia. Es el caso, por ejemplo, de unos fusibles, un cargador del móvil, un botiquín pequeño e incluso una linterna pequeña. Esta última puede ser muy útil, por ejemplo, si hay que cambiar un neumático por la noche.