Opel Combo eléctrico: una solución para los autónomos que no pueden entrar en Madrid en 2024

En EL ESPAÑOL hemos realizado una prueba al Opel Combo eléctrico. Se trata de la versión 100% eléctrica de este comercial ligero que se fabrica en España, en la planta de Vigo. Una toma de contacto en la que queríamos comprobar si este Opel Combo eléctrico se puede convertir en una solución a tener en cuenta para todos aquellos usuarios que necesitan un vehículo tanto para el trabajo como para el ocio.

Además, este comercial ligero eléctrico puede ser una alternativa a tener en cuenta para todos aquellos usuarios que necesitan acceder a ciudades como Madrid y que desde enero de 2024 no podrán hacerlo si tienen un vehículo sin etiqueta y además no están empadronados en Madrid o no pagan el impuesto llamado ‘numerito’ (IVTM) en Madrid.

Es decir, por ejemplo, un autónomo que viva en Coslada (municipio ‘pegado’ a Madrid) y que tenga una furgoneta sin etiqueta, desde enero de 2024 no podrá acceder a Madrid. Así que tiene como opción hacerse con un comercial de combustión -con motor diésel o gasolina con etiqueta C o bien con etiqueta Eco con GLP-. La otra opción sería adoptar un vehículo como este que es completamente eléctrico, tiene la etiqueta cero y esto le permite aparcar gratis en zonas de estacionamiento restringido, además de tener acceso a todas las ZBE sin restricción alguna.

Ahora bien, ¿compensa un comercial eléctrico? ¿Qué diferencia de precio y de consumo existe entre ambos? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos. Así que comenzamos con el precio. Y aquí vemos que el Opel Combo eléctrico parte de un precio de 37.160 euros par la versión L (4,4 metros de largo). Y después está la variante XL (4,7 metros) que tiene un precio inicial de 38.660 euros.

Si lo que hacemos ahora es comparar estos precios con las variantes de combustión tenemos que el Opel Combo L con motor diésel de 100 CV y cambio manual (ojo que esto es importante porque parte el eléctrico es automático y tiene más potencia) parte de los 25.546 euros en la versión L y de 27.046 euros en la versión más larga (XL).

Combustión Eléctrico Diferencia Opel Combo L 25.546 € 37.160 € 11.614 € Opel Combo XL 27.046 € 38.660 € 11.614 €

Ya sabemos, por tanto, que la diferencia entre el Opel Combo eléctrico y el Opel Combo de combustión es de alrededor de 11.614 euros. Hay que recordar en este sentido que la versión de combustión está homologada como N1 mientras que la variante eléctrica es M1. Esto significa que la variante eléctrica está homologada como vehículo de tipo turismo para el transporte de pasajeros y la de combustión está homologada como vehículo para transporte de carga, lo que hace que esté ligeramente limitado.

En cuanto a las ayudas, el Opel Combo eléctrico si se adquiere por medio de un particular o un autónomo como vehículo de turismo M1 las ayudas son de 4.500 euros o bien de hasta 7.000 euros en el caso de que se achatarre un vehículo. Y a estas cifras se podría añadir también la deducción por IRPF de 3.000 euros. Por tanto, ya estaríamos hablando de que la variante eléctrica es 4.614 euros más cara si no se achatarra y 1.614 euros más cara si se achatarra. Unas cifras que no son excesivamente elevadas.

Ahora vamos con los beneficios que tienen los eléctricos son muchos. Por ejemplo, el coste por kilómetro. Con el Opel Combo diésel estamos hablando de un coste por cada 100 kilómetros de más de 8 euros. Con el Opel Combo eléctrico, en cambio, el coste cada 100 kilómetros es de alrededor de 4 euros, es decir la mitad. Además, el coste de desplazamiento en eléctrico es todavía menor si el usuario tiene la tarifa de vehículo eléctrico de compañías como Iberdrola con 3 céntimos más impuestos el kWh. En este caso el coste por cada 100 kilómetros es de aproximadamente un euro.

Otra ventaja de los eléctricos es que la gratuidad de la zona de estacionamiento regulado en ciudades como Madrid, que puede ser una cifra importante de hasta 1.000 euros al año si se necesita una plaza de aparcamiento en Madrid. Además, también está la bonificación del 75% del impuesto de vehículos de tracción mecánica, que puede rondar los 100 euros al año.

Por tanto, todo ello son elementos que hay que tener en cuenta y que pueden resultar muy beneficiosos a la hora de elegir un eléctrico de estas características.

Enorme por dentro y gran maletero

Una vez que ya tememos claro qué precio tiene el Opel Combo eléctrico lo que haremos será iniciar la prueba de conducción. Y aquí podemos decir que sobresale especialmente la habitabilidad y el confort. Respecto a la habitabilidad, el Opel Combo es muy espacioso. Tiene una gran anchura y altura libres para los ocupantes delanteros. Y la segunda fila es todavía más llamativa. Y no solo es más llamativa por su espacio interior. Sino también por contar con tres asientos individuales, permitiendo así una gran modularidad, aunque no se desplazan de forma longitudinal.

Continuando con el motor se trata de un generador eléctrico común a todos los coches eléctricos del Grupo Stellantis. Hablamos de un motor de 136 CV que presenta una potencia más que razonable para mover el conjunto.

A ello se suma un elevado confort y la ausencia de ruido. La potencia, además, se entrega desde el primer instante, lo que proporciona cierta agilidad. Y a ello se suma una velocidad máxima de 135 km/h, una cifra más que suficiente para rodar con holgura por autopista (manteniendo cruceros de 120 km/h).

También señalar que cuenta con tres modos de conducción Eco (con 60 kW) que ofrece más autonomía; Normal, con 80 kW (que es óptimo para el uso diario) y Power, con 100 kW que optimiza las prestaciones. También llama la atención otros elementos como el cuadro digital que presenta nuevo grafismo.

En cuanto a la capacidad de la batería y la autonomía, la batería es la ya conocida con 50 kWh de capacidad. Esta batería ofrece una autonomía oficial de 285 kilómetros, según el ciclo WLTP. Esta cifra es algo inferior a otros eléctricos del Grupo Stellantis, que pueden llegar hasta los 350 kilómetros de autonomía. En marcha, un consumo realista es de 20 kWh.

Por tanto, esto significa que se pueden realizar entre 230 y 250 kilómetros, para no apurar tanto y realizar una carga con margen. Por tanto, aquí, está la clave de este modelo. Y no es otro que es un coche pensado para hacer unos 200 kilómetros al día. En el momento en el que se necesite más autonomía diaria, quizás haya que buscar otras alternativas.

Recarga del Opel Combo en la red de Iberdrola

Continuando con la recarga, la mayor capacidad de carga que admite esta versión del Opel Combo en carga continua es de 100 kW. Para experimentar la experiencia de recarga pública hemos acudido a un cargador de Iberdrola de 50 kW.

Y lo cierto es que la experiencia es buena puesto que permite cargar del 10% al 80% en 42 minutos. En el caso de acudir a un cargar de 100 kW o más potente el tiempo de carga es inferior: en torno a 26 minutos.

Respecto al precio de recarga, nosotros nos beneficiamos al ser clientes de Iberdrola con lo que el kWh tiene un precio de 0,4 euros (frente a los 0,45 euros de una persona que no sea cliente Iberdrola). Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el consumo del vehículo es de alrededor de 20 kWh estaríamos hablando de que el precio de la recarga pública para recorrer 100 kilómetros es de 8 euros.

Potencia del cargador 50 kW Coste del kWh 0,40 €/kWh (cliente Iberdrola) Consumo real cada 100 km 20 kWh Precio 100 km con recarga rápida 8 euros

Y siguiendo con la recarga lenta en casa, con el plan estable de Iberdrola tenemos como precio del kWh a 0,20 euros. La potencia de nuestro cargador es de hasta 4,6 kW. Por tanto, esto significa que para recargar al completo los cerca de 50 kWh de capacidad de batería, necesitaremos alrededor de 12 horas. Con 7,4 kW el tiempo de carga es de 7 horas y 30 minutos y el caso de tener trifásico a 11 kW y el cargador embarcado estaríamos hablando de 5 horas.

Potencia del cargador Hasta 4,6 kW Localización Domicilio Coste del kWh 0,20 €/kWh (Plan Estable Iberdrola) Consumo real cada 100 km 20 kWh Precio 100 km cargar rápida 4 euros

En cuanto al precio del recorrido, con un consumo de 20 kWh cada 100 kilómetros y un precio del kWh de 0,20 estaríamos hablando de 4 euros de gasto cada 100 kilómetros.

¿Merece la pena el eléctrico? A nuestro juicio sí merece la pena, siempre y cuando las distancias que tengamos que hacer no estén por encima de los 200 kilómetros diarios. Si este es nuestro caso y tenemos posibilidad de contar con un enchufe en casa o en el trabajo, este comercial ligero en su versión eléctrica pura es una opción, desde luego, a tener en cuenta.

