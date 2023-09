El secreto de Dacia: así se gana el corazón de los españoles a pesar de subir los precios

Dentro del mercado de automóviles, la venta de coches se puede producir por diversos canales. Está el canal de los particulares que son las ventas ‘personas de la calle’ con nombre y apellido. Después, está el canal de empresas, que es donde se atribuyen ventas como los alquileres a largo plazo o 'renting'. Y por último, está el canal de las alquiladoras de coches.

Por todo ello, la pelea por conseguir una mayor cuota en el canal de particulares en España está muy reñida, ya que supone conseguir ventas muy rentables, entre otras razones. Unas ventas que antes de la pandemia rondaban las 600.000 unidades, con una cuota de alrededor del 47%.

Hoy en día, estas ventas a particulares son algo menos, pero siguen estando por encima del 40%. Esto significa, por tanto, que en un mercado de alrededor de un millón de unidades que es lo que se prevé para este año con la venta de coches, alcance una cifra aproximada de unos 400.000 coches vendidos (hasta agosto llevamos alrededor de 265.000 coches).

Ahora bien, ¿quién es líder en las ventas a particulares en España? La respuesta aquí es clara. Toyota obtiene la primera posición del mercado (que le otorga, además, la primera posición general de España). Sin embargo, por el resto de plazas del podio la situación está más reñida.

En este sentido, la segunda plaza es para Kia con un 10% de cuota, la tercera plaza es para Hyundai con el 9,3% y la cuarta plaza es para Dacia con el 9%.

Cifra que supone "el mejor resultado de Dacia en España conseguido hasta ahora en ventas a particulares", según ha señalado Francisco Hidalgo en un encuentro con los medios para conocer la nueva imagen de marca en los concesionarios.

Además, Hidalgo ha llegado a reconocer que no se relajen en Kia y Hyundai porque quieren llegar al podio de particulares a final de año. Tras Dacia, le siguen Renault (6,5%), Seat (6,2%), Volkswagen (5,4%), MG (4,6%), Peugeot (4,6%) y Ford (3,4%), entre otros, tal y como se recoge en la siguiente tabla:

Nº Marca Ventas a particulares (enero – agosto 2023) Cuota mercado a particulares (enero – agosto 2023) 1 Toyota 34.401 13% 2 Kia 26.423 10% 3 Hyundai 24.561 9,3% 4 Dacia 23.923 9% 5 Renault 17.275 6,5% 6 Seat 16.500 6,2% 7 Volkswagen 14.487 5,4% 8 MG 12.368 4,6% 9 Peugeot 12.184 4,6% 10 Ford 9.055 3,4%

Francisco Hidalgo, director de Dacia en España y Portugal.

Una vez que conocemos el porcentaje de cuota de particulares de las marcas llega el momento de saber qué porcentaje de las ventas son de particulares dentro de sus propias marcas.

Y en este sentido, aquí nos llama la atención que es Dacia la primera marca de la clasificación ya que el 76% del total de sus ventas son a cliente particular. La segunda posición es para MG con un sorprendente 72% y la tercera plaza es para Toyota con el 65%, según datos de matriculaciones recogidos por EL ESPAÑOL. A continuación se pueden ver los diez primeros.

Nº Marca Cuota de sus ventas a particulares (enero – agosto 2023) 1 Dacia 76% 2 MG 72% 3 Toyota 65% 4 Hyundai 63% 5 Kia 58% 6 Renault 45% 7 Ford 40% 8 Seat 38% 9 Volkswagen 32% 10 Peugeot 28%

Dacia Sandero.

De dónde viene el éxito de Dacia

De todas las marcas anteriores, el caso de Toyota, Hyundai y Kia no nos sorprende demasiado puesto que la apuesta por la electrificación y la mayor disponibilidad de chips han permitido a estas marcas lograr el podio de ventas a particulares y subir muchos peldaños en la clasificación general de ventas.

Pero sí que nos llama la atención el ascenso que ha tenido Dacia. Sobre todo después de que la mayor parte de sus ventas en España sea a clientes particulares, tal y como demuestra este 76% del total de sus ventas.

En el siguiente gráfico se puede ver cómo ha ido evolucionando la cuota de Dacia en el mercado total alcanzando casi un 5% de cuota, tal y como se puede ver a continuación en la siguiente gráfica:

Y en esta otra gráfica se puede ver cómo ha ido creciendo la cuota de mercado de Dacia a particulares llegando al 9%, lo que augurará un "año histórico", en palabras de su director en España:

Por qué crece tanto Dacia

En cuanto a las razones de este incremento, Hidalgo señala que Dacia ha vivido una transformación de la marca, pasando de ser "una promesa de un coche de 5.000 euros con el Logan a una firma con más personalidad, con un posicionamiento único".

"Dacia ya no es una marca de precio, sino que es la mejor relación calidad-precio. Los coches baratos ya no existen porque ahora incorporan una gran tecnología, reducción de emisiones", continúa este directivo.

"Por ello lo importante es saber por el dinero que pagamos, qué marca nos da más valor. Y aquí Dacia tiene esa relación imbatible", afirma. "Entre otras razones porque Dacia busca redefinir lo esencial. Conocer en cada momento las necesidades del cliente, que tampoco le sobre nada", afirma.

"¿Cuántos botones hay en el coche que la gente no sabe utilizar y hemos pagado por ellos? Si el cliente tiene algo que no utiliza es un fallo y por ello en Dacia estamos redefiniendo lo esencial", ha dicho este directivo.

Hidalgo reconoce que inicialmente tuvieron dudas cuando subieron 2.000 o 2.500 euros al pasar del anterior Sandero al actual, ya que suponía un 20% o un 25% de incremento de precio. "Sin embargo, ahí está con récord de ventas y siendo el coche más vendido en España", ha señalado.

"Ahora, los siguientes pasos son el nuevo Duster y el Bigster, con el que queremos competir en el segmento C", ha dicho. Un coche que según este directivo no hay que asustarse si está entre los 30.000 o los 40.000 euros.

En relación con los fabricantes chinos, desde Dacia afirman que no les está afectando la llegada de firmas como MG y que deberían ser otras marcas las que deberían "estar más preocupadas". "El problema en realidad no son las marcas chinas, sino que el mercado, porque con un millón de coches es una situación complicada y no hay pastel para todos", ha concluido.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan