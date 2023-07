Tavares (Stellantis): "Ganaremos dinero con coches eléctricos accesibles a la clase media"

EL ESPAÑOL asiste a un encuentro con Carlos Tavares, CEO del Grupo Stellantis, con motivo de la presentación de unos resultados con beneficios de récord con casi 11.000 millones. Así ha sido la conversación de este directivo con expertos de la industria.

¿Con una presión cada vez alta de los tipos de interés… no deben bajar los precios de los coches?

Es cierto que el entorno de precios y la presión de los mismos no son exactamente los mismos en los Estados Unidos y Europa. De hecho, en Estados Unidos la presión es más fuerte que en Europa. Pero también tenemos claro que no tenemos intención de congelar los precios de los coches.

¿Por qué? ¿No es contraproducente?

Tomamos esta decisión porque consideramos que debemos respetar el proceso de creación de valor de la empresa, queremos monetizar el valor que creamos. Lo que tenemos que hacer es saber lo que el mercado quiere. Pero no podemos bajar los precios porque es una cuestión de respeto para nuestros empleados. Si tenemos un gran proceso creativo, con unos coches atractivos, si estamos trabajando de forma rigurosa con proveedores para tener una mejor calidad, esto se tiene que traducir en buenos precios.

¿Esta estrategia permite mejorar la rentabilidad?

Tenemos que buscar un equilibrio entre precio y crecimiento. En la primera mitad del año lo hemos conseguido. Crecimos más del 9% en entregas y tenemos un 14,4% de margen que es de lejos uno de los mejores márgenes de la industria de automoción.

¿Y cómo se puede mejorar esta rentabilidad?

Eso es lo que tenemos que ajustar y afinar. Por ejemplo, tenemos que reconocer que no lo hicimos bien en Europa en términos de logística y en Estados Unidos con la planificación de producción, junto con una mezcla de recortes, que no era la adecuada. Por tanto, hay espacio para mejorar y obtener una mejor cuota de mercado.

¿Pero qué mejoras concretas se pueden realizar?

Tenemos que seguir reduciendo coste para después trasladar el margen a los equipos de ventas y marketing. Si conseguimos reducir los costes de producción total, tenemos más margen de maniobra para aumentar nuestros márgenes por unidad vendida. Pero no vamos a congelar los precios, queremos monetizar el valor que creamos, porque nuestras mejoras en calidad son sobresalientes.

¿Y si baja la demanda… bajarán los precios?

Pensamos que hay un apetitivo significativo por comprar coches. Hay muy buena respuesta del mercado cada vez que lo estimulamos con alguna acción de comunicación de marketing. La respuesta es fuerte y la gente quiere comprar coches. De hecho, estamos sorprendidos con el crecimiento del mercado. Estamos viendo que el orden de pedidos es bueno y que seguirá así en la segunda mitad del año. Si tenemos que hacer algún ajuste lo haremos, pero siempre buscando el equilibrio con la rentabilidad. Con los nuevos coches que vienen, hay mucho que podemos hacer. Nuestros últimos lanzamientos han sido bien recibidos por los mercados. Son atractivos y generan emociones.

¿Cómo evolucionará la próxima generación de coches eléctricos de Stellantis?

La plataforma STLA de tamaño mediano permitirá que los nuevos coches eléctricos tengan una autonomía de alrededor de 700 kilómetros con una batería de 98 kWh de capacidad, cifras que permitirán terminar con la ansiedad por tener autonomía suficiente aquellas familias que tienen un solo coche. Además, esta plataforma ha sido diseñada para que sea muy eficiente en consumo de energía con alrededor de 14 kWh cada 100 kilómetros. Estas cifras nos permitirán compararnos con Tesla y con la mayoría de los coreanos.

Pero también le digo una cosa… en Stellantis cuando desarrollamos un coche es para que sea el mejor de su segmento en términos de rendimiento. Pero también hay que reconocer que mientras que llevamos estas características a la realidad en los próximos 3 o 5 años, también habrá más competidores que ofrezcan productos con mejor rendimiento. Pero todo lo que hacemos es para ser los mejores.

¿Qué tal son los márgenes con los coches eléctricos? ¿Son los mismos márgenes que con los coches de combustión?

Puedo decir que cualquier coche electrificado que vende Stellantis es muy rentable. No podríamos estar teniendo unos 14,4% de márgenes en la compañía si no nuestros coches eléctricos no fueran rentables.La cuestión es que nuestros eléctricos hoy son rentables, pero los coches eléctricos no son accesibles para las clases medias.

Por ello el objetivo es conseguir los mismos márgenes cuando los coches eléctricos sí sean asequibles para la clase media. Y para ello tenemos que trabajar duro para reducir los costes de estas tecnologías.

En relación a cuándo tendremos los mismos márgenes con los eléctricos, les puedo decir que estamos ya muy cerca. En el peor de los casos, venderemos coches eléctricos a un precio accesible para las clases medias, porque esto protegerá a la mayoría de nuestros clientes.

¿Cuántos pedidos tiene Stellantis? ¿Cuántos pedidos llevan retraso? ¿Puede afectar estos retrasos a los resultados del año o a bajar precios?

Cuando existe un período de volatilidad de precios, lo que traslado a los equipos es que quien gana es el primero que sube los precios y el último que los baja. Cuando comenzó la crisis de los chips, fuimos de los primeros que subimos los precios. Y nos hemos resistido mucho a bajarlos, incluso con los retrasos en las entregas.

Actualmente, en cuanto a los retrasos, estamos hablando de unos 100.000 o 150.000 pedidos sobre un total de 2 millones. Así que es una cifra limitada. Nosotros queremos traer los coches a estos clientes lo más rápido posible. Y es lo que estamos intentando hacer ahora mismo. Por lo tanto, esperamos que las entregas estén muy cerca (como máximo a finales de septiembre). Vamos a incrementar la producción en agosto para realizar estas entregas y que no tengan un impacto negativo en los resultados. Además, aprovecho esta oportunidad para disculparme ante los clientes que han tenido que esperar mucho y agradecerles su lealtad.

¿Se puede decir que se ha terminado ya la crisis de los chips y de la logística?

La crisis de los chips está resuelta al 95% y la dinámica de la logística ha vuelto de nuevo. No podemos olvidar que esto es consecuencia de tener que fabricar los coches con las piezas que teníamos y no poder fabricarlos aquellos que no teníamos piezas. Todo esto creó un gran lío y una pérdida de la eficiencia en la logística.

¿Cómo va a competir Stellantis con la llegada de nuevos fabricantes chinos?

Lo que tenemos que resolver los fabricantes de automóviles occidentales que operan en países con elevados costes es simple. ¿Podemos hacer coches de menos de 25.000 € que sean rentables para que se conviertan en una solución segura, limpia y asequible para las clases medias? Nosotros vamos a lanzar el Citroën C3 eléctrico por menos de 25.000 euros. Y será rentable. Y para que sea rentable solo puedes hacerlo encontrando avances en el diseño y los costes de la tecnología de las baterías. O también utilizando la misma estructura de costes que los competidores chinos. Hay que tener una estructures de costes muy competitiva, una estructura de costes basada en el coste del ciclo de vida. Y además, se debe trabajar con los mejores proveedores de baterías del mundo que le ofrezcan el mejor paquete en términos de coste de energía y peso. Y ahora tenemos la fórmula correcta. Estamos listos en este momento que vienen los chinos porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello.

¿Qué lanzamientos vienen de Stellantis?

Tenemos muchos nuevos coches que vendrán en los próximos dos años. Al final de de 2024 tendremos al menos 47 coches eléctricos puros a la venta. Y esto es casi la mitad de nuestro catálogo de productos. Esto nos permitirá crecer en Estados Unidos, donde ya tenemos una ofensiva con el Ram Promaster, con Doge, con el Jeep Recon, el Wagoneer S… Y para finales de este año ya tendremos los primeros modelos basados en la plataforma SLTA de tamaño medio que se centrará en el segmento C. Y esto es importante porque somos líderes en el segmento A, en el B y en comerciales… y nos falta el segmento C.

