Empieza la gran operación salida del verano, con los coches más viejos que nunca y las carreteras en mal estado

Con el mes de agosto a la vuelta de la esquina, hoy viernes 28 de julio comienza la "Operación Especial 1º de agosto", que durará hasta las 24 horas del próximo martes 1 de agosto. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que en los próximos días habrá casi nueve millones de movimientos por todo el territorio nacional.

No obstante, un dato preocupante es la edad media de los vehículos en España, la cual ya llega a 14 años de antigüedad. Esto significa que los desplazamientos de los próximos días se van a efectuar con coches menos seguros y más contaminantes.

Nuestro país cuenta con un parque móvil que asciende a un total de 25 millones de automóviles, según datos de la Dirección General de Tráfico y de ACEA, la asociación europea de constructores.

De hecho, esta antigüedad es la más alta desde que existen datos recogidos por Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). Nunca antes, al menos desde que hay registros, España había tenido un parque automovilístico tan envejecido.

Los principales movimientos por carretera serán de largo recorrido, en sentido salida de las grandes ciudades hacia zonas costeras y lugares vacacionales. Asimismo, estos se sumarán a los desplazamientos de retorno de las vacaciones del mes de julio, unidos, además, a los viajes habituales de salida/retorno por fin de semana del periodo estival.

Por ende, durante estos días, la DGT ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico con el fin de dar cobertura de seguridad a los millones de desplazamientos de corto y largo recorrido previstos.

La situación actual de las carreteras

Por otro lado, teniendo en cuenta el envejecido parque móvil en España, también hay que considerar el estado de las carreteras, las cuales 26.400 kilómetros pertenecen al Estado, 75.300 kilómetros a las comunidades autónomas y 67.700 a las diputaciones.

De todas ellas, las primeras (las que pertenecen al Estado) son las que soportan el 52% del tráfico total y el 65% del tráfico pesado. Asimismo, del total de la red, 17.551 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas y autovías principalmente) y poco más de 1.400 kilómetros en España tienen peaje, según datos de 2021.

Con un total de 165.375 kilómetros de carreteras, estas acumulan un déficit de 9.000 millones de euros. Un déficit que no solo lo reconoce el Gobierno, sino también entidades independientes como la Asociación Española para la Carretera (AEC), que señala que las carreteras españolas de la red general del Estado y comunidades autónomas necesitan cerca de 10.000 millones para alcanzar unas condiciones de mantenimiento y seguridad óptimas.

Dicho mantenimiento que está en déficit, es más acusado, sobre todo, en la última década tras la caída de las inversiones como consecuencia de los recortes derivados de la crisis del 2008. Además, este déficit no deja de aumentar en los últimos años. Este supone un 32% más que en los dos años anteriores.

Revisar los neumáticos antes de salir

La elevada edad media de los coches y la complicada situación de las carreteras hacen que circular se convierta en algo mucho más peligroso. Por ello, una medida que siempre puede ayudarnos a viajar más seguros es la de revisar los neumáticos antes de salir, un acto que debe realizarse independientemente de cuántos años tiene el vehículo.

Según Afane (Agrupación de fabricantes de neumáticos), el neumático es uno de los elementos de seguridad más importantes de un vehículo. Su buen uso y correcto mantenimiento deben ser prioritarios todo el año. Asimismo, son el único punto de contacto del vehículo con la carretera y, por tanto, son vitales para garantizar la seguridad al volante.

Hay varios elementos que comprometen el funcionamiento seguro de un neumático. Los conductores pueden realizar controles rutinarios, pero también hay que acudir a especialistas cuando hay un problema o cuando llegue el momento de su sustitución.

Para realizar un correcto mantenimiento de los neumáticos se deben seguir los siguientes consejos:

1 | Comprobar la presión (siempre en frío) para lograr las mejores prestaciones del vehículo. Se debe realizar con cierta frecuencia para una mejor conducción en nuestro día a día, y siempre antes de un largo trayecto.

Hay que tener en cuenta que la presión va en función de cada vehículo, pero también influyen otros factores como el número de pasajeros, la velocidad media o el equipaje. Siempre es aconsejable circular con la presión recomendada por el fabricante para cada circunstancia.

2 | Chequear el dibujo y desgaste. Se debe vigilar que la profundidad del dibujo de los neumáticos en turismos no sea inferior a 1,6 mm, ya que no solo carece de las garantías de seguridad necesarias, sino que legalmente no está habilitado para transitar por la carretera.

3 | Ajustar el equilibrado. Circular con el paralelo inadecuado acelera el desgaste de los neumáticos sin que en muchos casos el conductor se percate. Algunas de sus consecuencias son un desgaste mayor e irregular, frenadas menos efectivas, mayor ruido de rodadura y aumento de las vibraciones en la conducción.

4 | Asegurar el estado del repuesto. Si el coche cuenta con rueda de repuesto, es muy importante comprobar su estado periódicamente. A nadie le gustaría quedarse tirado por una avería de los neumáticos en medio de la carretera y esperar a la grúa por no haberla revisado.

