Winkelmann (Lamborghini): “Vendemos más de lo que podemos fabricar; hay pedidos para 18 meses”

Lamborghini es una marca de coches de lujo de origen italiano, con sede en Sant'Agata Bolognese (Italia), y que pertenece al Grupo Volkswagen, por medio de su filial Audi. Por lo tanto, podríamos decir que es la firma más exclusivas del consorcio alemán junto con Bugatti o Bentley. Para conocer cómo está afectando la situación actual económica y de la industria, EL ESPAÑOL entrevista a su CEO, Stephan Winkelmann. Así ha sido nuestra conversación.

¿Cómo han sido para Lamborghini estos primeros nueve meses de 2022?

Lamborghini ha entregado un total de 7.430 coches, que es el mejor resultado que hemos logrado hasta ahora. Son, por ejemplo, 528 coches más que en 2021. Hemos tenido una facturación de 1.926 millones de euros, lo que supone un aumento del 30 % en comparación con el año pasado. Y lo más importante es el beneficio operativo. Tuvimos 570 millones, lo que supone un incremento del 68,5%.

¿Se puede decir, por tanto, que la salud de Lamborghini es buena?

Este es el estado de salud de Lamborghini. El beneficio crece más que la facturación. Yesto también significa que estamos trabajando más los coches que dejan mayor margen y la individualización, entre otros. Todo esto nos ayuda a mejorar los resultados. Tenemos pedidos de coches para los próximos 18 meses. Por lo tanto, esto significa que no estamos corriendo para tener estos resultados, sino que lo hacemos de forma controlada. Y llega en un momento en el que el año que viene se celebra el 60 aniversario de Lamborghini.

Stephan Winkelmann, CEO de Lamborghini.

¿Qué próximos lanzamientos tiene previsto Lamborghini?

Vamos a reemplazar el Aventador en 2023. Y después en 2024 tendremos un Lamborghini Urus con sistema híbrido enchufable. Y también tendremos un Huracán totalmente nuevo que se completará una gama híbrida.

¿Está notando Lamborghini la crisis energética, la inflación y una posible recesión?

Lamborghini no ha disminuido la velocidad a la que va nuestro negocio. Mantenemos por a todos los clientes que están dispuestos a comprar un Lamborghini. Y esta cifra de personas que quieren un Lamborghini es mayor que la de coches que nosotros podemos producir. Es cierto que no sabemos cómo evolucionará la situación en las próximas semanas o meses.

Hay que tener en cuenta que desde el verano la crisis está a nuestro alrededor. Y los altos precios de la energía, la inflación, los impuestos… afecta a todos. Pero esto no está creando ningún contratiempo a nuestro negocio. Por eso es tan importante tener la cartera elevada, por si finalmente ocurre una desaceleración y se compran menos coches, que se realice de forma escalonada.

Creo que en algún momento habrá desaceleración, porque están las elecciones en Estados Unidos, la crisis energética, la inflación, una economía china más débil… pero como ya dije de momento no veo ralentización en Lamborghini.

Stephan Winkelmann, además de dirigir Lamborghini, también ha trabajado en Audi Sport y ha sido el presidente de Bugatti.

¿Saldrá Lamborghini a bolsa finalmente?

Es algo que se discute desde hace uno años. Y lo único que puedo decir es que no lo sé. Tienen que decidir los accionistas. El estado de salud de Lamborghini es increíble. Tenemos un alto valor de la marca y también de la empresa. Y esto es algo que está muy bien. Podemos pagar todas nuestras inversiones con nuestra liquidez. Algo que también es positivo. En los próximos años, además, Lamborghini hará las inversiones más altas jamás realizadas. Y todo ello pagado por la liquidez y sin ayuda externa.

Tenemos un margen operativo del 29%. Pero pensamos que esta cifra no se mantendrá para final de año, ya que tenemos un gasto algo más alto ahora. Hemos dicho que nuestro margen se situará entre el 22% y el 25%. Y estamos seguros de que lo conseguiremos. Ahora, por tanto, el siguiente paso será en 2025 cuando se renueve toda la gama. Ahora tenemos los nuevos Aventador, Huracán y Urus y estos coches tendrán la oportunidad de producirse a toda velocidad.

Hoy solo podemos producir dos coches, el Huracán y el Urus, porque el Aventador se ha parado la producción que se reanudará el próximo año. Por tanto, tenemos que compensar la producción con los dos coches. Estamos en una fase de consolidación para preparar los lanzamientos de los tres coches híbridos. Por lo tanto, tendremos una fase ahora de disminución de la producción para después en 2025 pisar el acelerador para ir a toda velocidad.

¿Qué opina de la futura prohibición de los motores de combustión en 2035? ¿Afectará a Lamborghini?

Para nosotros hay un ‘retraso’ de 12 meses, así que en realidad para nosotros la regulación es para 2036. Pero para nosotros, un año no es nada. Por tanto, tenemos por delante una década para decidir qué debemos hacer. Falta todavía, eso sí, una regulación clara sobre qué significa vehículos de emisiones cero, si supone la eliminación de los motores de gasolina y diésel o si hay alguna oportunidad para otras tecnologías.

Por lo tanto, tenemos dos diferentes tipos de coches. Uno está claro que son los eléctricos. Y aquí tendremos el Urus completamente eléctrico para final de la década. Y también tendremos un cuarto modelo que será completamente eléctrico. Este cuarto modelo será un coche más acorde para el día a día, si lo comparamos con superdeportivos como el Aventador y Huracán.

Por lo tanto, tendremos una primera fase híbrida y luego veremos si Lamborghini pasa a ser una marca completamente de coches eléctricos o si hay alguna oportunidad para los combustibles sintéticos. Estos combustibles son neutros en emisiones. Pero todo depende de cómo se mire y de cómo evoluciones los motores en este sentido. No obstante, no necesitamos tomar la decisión ahora.

Esperaremos a ver cómo termina esto. Todavía nos quedan cuatro años, por lo menos, para tomar la decisión final. Por otra parte, deberemos tener claro qué ocurrirá no solo en Europa, sino también en Estados Unidos y otros mercados de Asia, para no fallar así en ninguna región. Y por último, lo que hacemos es que siempre tendremos en cuenta que cuando hay una regulación nueva, nos fijaremos en la versión más estricta, en lugar de en la más suave.

¿Por qué hay una caída de las ventas en España de Lamborghini?

Cuando se piensa en las ventas, hay que pensar de cifras generales, no de países en particular. Porque a veces entregamos más coches a unos países que a otros. Pero esto no significa que haya una desaceleración en un país como España, si se compara con otros mercados. En realidad, el mercado español está por encima del año pasado. Y hay una cartera sólida de pedidos.

¿Cómo es el perfil medio de un comprador de Lamborghini?

Nuestros compradores son más jóvenes que los de otras marcas. Tenemos clientes muy jóvenes, con una media de edad de 45 años. Los más jóvenes están en Asia, después Estados Unidos y los más mayores están aquí en Europa.

Nuestras previsiones son que en los próximos años, nuestros clientes serán incluso todavía más jóvenes, el 70% estará por debajo de los 40 años en 2025. Estamos llevando la marca a un nivel que resulta atractivo para los clientes jóvenes. Esto es muy positivo para nosotros.

¿Cómo puede buscar el equilibrio una marca tan exclusiva como Lamborghini si luego comparte plataformas y motores con otras marcas?

Para mí es fácil porque no estoy prometiendo cosas que no se hayan probado anteriormente. El Lamborghini Urus es el mejor ejemplo. Es un coche que tiene una alta demanda y que tiene un valor residual como usado incluso más alto que nuevo. Esto es algo que solo ocurre con las marcas de lujo.

Son coches que tienen una percepción de que estamos ante algo único, incluso con elementos que se comparten dentro del grupo. Por lo tanto, esto es el mejor ejemplo de cómo hay que ofrecer el servicio para un automóvil de lujo.

Por último… ¿nos puede dar alguna pista sobre el nombre del próximo Lamborghini?

No puedo decirlo. Solo puedo anticipar que el nombre es de un toro de lidia. Y también puedo anticipar que cada vez es más difícil encontrar nombres que sean reconocibles en todo el mundo.

