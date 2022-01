Hyundai pide un plan para rejuvenecer el parque que también incluya a los coches de gasolina y diésel

Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai, ha señalado hoy que España "necesita un plan de descarbonización" que ayude a bajar la media del parque automovilístico, que actualmente ronda los 13 años.

"Lo que hay que quitar de las carreteras son los coches viejos, porque el parque de vehículos de más de 10 o 15 años sigue creciendo", afirma este directivo.

"Hay que tener en cuenta que la mayor parte de las emisiones se reducen cuando se matricula un coche nuevo, pero ya sea de gasolina o diésel y no solo vendiendo eléctricos", señala.

"Tienen que estar incluidas todas las tecnologías, porque se bajan más emisiones con coches modernos de gasolina o diésel que vendiendo eléctricos que tienen menos volumen", ha comentado.

Por todo ello "necesitamos un plan de descarbonización que no es necesario que se llame Renove", señala. "La administración central está muy enfocada en el eléctrico pero desde la asociación nacional de fabricantes se sigue peleando en un plan de achatarramiento", afirma.

Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai en España, durante su presentación.

El Plan Moves es positivo, pero no perfecto

No obstante, Satrústegui señala que el actual Plan Moves de ayudas a los eléctricos "es positivo, si bien el funcionamiento no es perfecto". "En este sentido el Moves debería ser un plan centralizado en el que no cada autonomía lo aprueba y lo presente en diferentes momentos. Y esto no ayuda. Por tanto, el Plan Moves es muy mejorable", comenta.

"Además, las ayudas no se tendrían que imputar en el IRPF porque entonces las ayudas no son los 7.000 euros que se anuncian", afirma. "Además, hay que recordar que quien se compra un coche eléctrico y tiene un usado ese coche de ocasión vale más de 2.5000 euros así que no lo achatarra", comenta.

Paula Pastor, Juanjo Martínez Saavedra, Leopoldo Satrústegui, Elena Gris y Santiago de la Rocha, todos ellos de Hyundai España.

Llegar al 7% de cuota de mercado

En cuanto a los objetivos de la marca Hyundai sigue siendo el de mantenerse en el 6,7% de cuota mercado o incluso "llegar hasta el 7%, dependiendo de cómo evolucione el mercado".

"Queremos pasar de las 60.000 unidades, lo que supone crecer un 5%. Hyundai es una referencia en las nuevas tecnologías. Esto quiere decir que cuando el coche eléctrico, crezca, nosotros tendremos más ventaja: tendremos eléctricos en todos los segmentos", señala. "Asimismo más del 50% de los modelos vendidos eran electrificados y del eléctrico puro del Ioniq 5 es un éxito y podemos vender entre 1.000 y 1.500 ventas este año".

"Hace unos años, nadie se esperaba que marcas como Hyundai, Kia o Toyota estuvieran en la parte alta del ranking de ventas y sin embargo el año pasado fuimos líderes en diez provincias. Así que los clientes están eligiendo a Hyundai para comprar sus coches", comenta.

Quinta posición en el mercado

En cuanto a los resultados, Hyundai confirmó que en 2021 ha comercializado un total de 57.508 unidades, lo que situó a la marca en la quinta posición del ranking, solo por detrás de Seat, Peugeot, Toyota y Volkswagen.

Esta cifra supone un crecimiento del 26,7% respecto al año pasado, lo que sitúa a Hyundai por encima de otras marcas que también crecieron en gran medida como es el caso de Kia (+20%), Toyota (+8,2%), Citroën (+7,4%), Seat (+2,6%) y Peugeot (+2,4%).

"Ha sido un año espectacular", comenta Leopoldo Satrústegui. "Son unos resultados por encima de lo esperado. Hemos renovado la gama, tenemos el Tucson con el que hemos superado por primera vez las 20.000 unidades y hemos gestionado mejor que otros la crisis de los chips. En su momento seguimos pidiendo coches a las fábricas, aumentando los stocks y esto ha sido lo que nos ha dado la ventaja en el segundo semestre", señala.

Asimismo, Satrústegui ha comentado el buen saneamiento que tiene Hyundai en sus diferentes canales. En este sentido, el de los particulares ha sido el 57,4%, el de empresas 27% y el aquilador el 15. Y del mercado de particulares también llama la atención que el "25% sea en renting", afirma este directivo.

Rentabilidad por encima de la media

A todo ello se suma una rentabilidad de los concesionarios por encima de la media. Si en 2021 los concesionarios cerraron con una rentabilidad del 0,8%, Hyundai situó la rentabilidad en "el 2,1% y además el objetivo para 2022 es que llegue al 2,3 o incluso al 2,5%", afirma.

En este sentido, Satrústegui señaló que la media de los clientes de la marca adquieren coches de entre "25.000 y 26.000 euros" una cifra que ha subido gracias al empuje del Tucson. "Esto también nos ha permitido crecer en facturación", comenta este directivo.

