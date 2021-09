Peugeot seguirá vendiendo el Metropolis a pesar de la demanda de Piaggio

Peugeot podrá seguir comercializando su modelo de tres ruedas en Europa, España incluida, a pesar de la sentencia ganada por el Grupo Piaggio contra el modelo francés de tres ruedas conocido con el nombre comercial de Metropolis.

La razón de que Peugeot pueda seguir vendiendo este scooter de tres ruedas se debe a que la marca del león tiene intención de apelar este dictamen, una reclamación que le permitirá continuar con las ventas del Metropolis en el Viejo Continente hasta que no haya una sentencia firme, según fuentes cercanas a la división de Motos de Peugeot consultadas por EL ESPAÑOL.

Para poder entender esta lucha entre estas dos marcas de motocicletas, hay que remontarse a varios años atrás. Piaggio lanzaba en 2006 un nuevo scooter, conocido con el nombre de MP3, y que se caracterizaba por ser un vehículo de tres ruedas, con dos ruedas delanteras y una trasera. Con esta solución técnica, Piaggio lo que buscaba era ofrecer un 'plus' de seguridad a todos aquellos usuarios que tenían miedo a las motocicletas convencionales por posibles caídas.

Cinco años después de la presentación de Piaggio, Peugeot también lanzaba un nuevo modelo, conocido como Metropolis que se caracterizaba por un sistema similar de tres ruedas, con dos ruedas en el eje delantero y una rueda en el eje trasero.

Poco después fue cuando la marca italiana consideró que su MP3 se parecía demasiado al Metropolis e inició la batalla en los tribunales. En concreto, la demanda se interpuso en Francia (París) e Italia (Milán) y el hecho que se reclamaba era que Peugeot había construido un nuevo modelo basándose en las patentes de la tecnología de tres ruedas de Piaggio.

Y ahora, varios años después, es cuando el Tribunal de París y el de Milán han fallado a favor del Grupo Piaggio en la demanda contra Peugeot Motocycles, propiedad del grupo indio Mahindra Two Wheelers, por infringir la Ley de patentes europea por el uso de la tecnología del scooter de tres ruedas Piaggio MP3 en el modelo Peugeot Metropolis.

Piaggio MP3.

Inclinación del scooter

En concreto, de las patentes denunciadas, la que Piaggio siempre se ha referido es al sistema de control que permite que la motocicleta se pueda inclinar hacia los lados, como si se tratara de un vehículo de dos ruedas.

Ahora, por tanto, la principal novedad es que Piaggio ha dado a conocer dos sentencias favorables a su demanda, en los tribunales de París y Milán. Por una parte la sentencia de París afirma que Peugeot "no podrá producir ni comercializar el sistema de control patentado por Piaggio ni tampoco el Metropolis bajo pena de pago de una multa por cada vehículo". Asimismo, "Peugeot Motocicletas ha sido condenada en Francia a pagar una indemnización de 1,5 millones de euros, además de nuevas sanciones por infracción y gastos legales", señala Piaggio.

A ello se suma la sentencia del tribunal de Milán que "prohíbe a la división de Motor de Peugeot en territorio italiano importar, exportar, comercializar y publicitar el modelo Metropolis, con una multa establecida de 6.000 € por cada vehículo vendido después de un plazo de 30 días desde el anuncio de la frase". Además, también obliga a Peugeot a retirar de la venta estos vehículos en 90 días, bajo pena de pago de una multa adicional de 10.000 euros por día.

El Peugeot Metropolis es muy cómodo y práctico con muchos huecos.

Peugeot señala apelará las sentencias

Puestos en contacto con representantes cercanos a la división de Motos de Peugeot, desde la compañía francesa han señalado a EL ESPAÑOL que a pesar de las sentencias Peugeot continuará vendiendo el Metropolis en Francia, en Italia y en España. La razón por la que se pueden seguir comercializando es porque Peugeot "apelará la sentencia", nos dicen. Por tanto, al no ser una sentencia firme no se puede interrumpir la actividad comercial

Desde la marca francesa señalan que ellos no han copiado ningún tipo de patente de Piaggio. Sí reconocen, como no podía ser de otra manera, que Piaggio lazó primero su vehículo de tres ruedas y que Peugeot lo llevó al mercado años después. Pero el Metropolis se lanzó con su tecnología y no con las patentes de Piaggio, afirman.

Ahora, por tanto, falta saber la decisión final de los tribunales. Mientras tanto, el Metropolis se puede comprar como hasta ahora en cualquier concesionario de la marca.

