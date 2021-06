Probamos el Mercedes Clase C, un Clase S en 'miniatura' y solo con motores electrificados

Versión probada del Mercedes Clase C en la varinte C 220d. José Luis Cano

En el canal de Motor de EL ESPAÑOL hemos tenido una primera toma de contacto con el nuevo Mercedes Clase C. Se trata de una nueva generación de esta berlina premium de tamaño grande, la más vendida de su categoría en España, por delante del Audi A4 y BMW Serie 3.

El Mercedes Clase C es toda una institución en la marca alemana. Sobre todo porque desde que se introdujera en el mercado en los 80 se han vendido más de 10,5 millones de unidades en todo el mundo (en estas cifras se suman los Mercedes 190 de la década de los 80 y principios de los 90).

Como Clase C, no obstante, se llama desde la década de los 90. Desde entonces y hasta ahora se han fabricado cinco generaciones de esta berlina.

En España, el Clase C es el líder si bien pertenece a un segmento que ha descendido en los últimos años en favor de los SUV. En concreto, hablamos de las berlinas de tamaño familiar y enfoque premium.

En esta categoría, no obstante, el Mercedes Clase C lleva varios años siendo el líder. Si sumamos las ventas de los últimos cinco años (entre 2015 y 2021) tenemos que el Mercedes Clase C supera a sus dos principales rivales ligeramente. En concreto, el Clase C ocupa la primera posición, seguido del Audi A4 y del BMW Serie 3, tal y como se puede ver a continuación:

Audi A4 | 38.800 unidades

Mercedes Clase C | 41.061 unidades

BMW Serie 3 | 37.000 unidades

Este nuevo Mercedes Clase C está a la venta desde 36.103 euros para las versiones de gasolina y desde los 35.450 euros para los diésel. Estos precios son para las versiones con carrocería de berlina. En el caso de estar interesado en un familiar son unos 1.200 euros más. A estos precios oficiales, habría que restarles los descuentos de la marca por financiación.

Recogemos a continuación las ofertas que se pueden configurar con carwow, primero con las versiones de gasolina:

Y a continuación las versiones diésel:

Diésel PVP Oferta Mercedes C 220d (200 CV) 48.350 € 45.250 € Mercedes C 300d (265 CV) 60.875 € 57.047 €

Diseño deportivo del Mercedes Clase C

Una vez junto a el nuevo Mercedes Clase C podemos ver algunas de las novedades que incorpora. Y comenzando con el diseño vemos que ahora presenta una estética más deportiva. Sobre todo en el acabado AMG Line que se corresponde con la versión probada (también existe una versión Avantgarde).

Aquí vemos como la parrilla es trapezoidal, que los faros presentan un nuevo diseño, si bien a nosotros nos llama mucho más la atención los faldones más prominentes y con nuevas entradas de aire.

Desde un punto de vista lateral lo que más nos llama la atención son las llantas (de 17 pulgadas en Avantgarde de serie y de 18 pulgadas en AMG Line -en la versión probada las llantas son de 19 pulgadas-).

Mercedes Clase C: plataforma evolucionada

Continuando con las novedades, este nuevo Mercedes Clase C, respecto a la generación anterior, recibe una plataforma evolucionada.

Esta nueva plataforma le permite crecen en algunas dimensiones. Por ejemplo, ahora mide 4,75 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,43 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 2,86 metros.

En este sentido, la mayor diferencia viene en la longitud, ya que es 6,5 centímetros más largo. No obstante, estas diferencias no son tanto de batalla, puesto que la distancia entre ejes es solo 2,5 centímetros mayor.

Una vez dentro tenemos que reconocer que el coche es razonablemente amplio. Es cierto que para los 4,7 metros que mide no tiene unas plazas traseras excesivamente abundantes pero sí son buenas.

Sobre todo en el espacio destinado a las rodillas de los ocupantes traseros. Aquí hay distancia de sobra para estar cómodos. Quizás el hueco para los empeines es algo reducido cuando llevamos el asiento en la posición más baja.

Por último, la quinta plaza es de un uso completamente ocasional ya que tiene un elevado túnel de transmisión.

Mercedes Clase C: gran puesto de conducción

Una vez comprobada la habitabilidad pasamos a las plazas delanteras. Y aquí es donde experimentamos realmente todas las mejoras que incorpora.

Y es que conducir este coche es todo un lujo, un ejercicio para los sentidos. Sobre todo en confort de marcha, con unos asientos ergonómicos (calefactados y con apoyo lumbar de serie)

Pero también por la gran carga tecnológica que puede incorporar. Por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención el cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas y, sobre todo, una pantalla central de 11,9 pulgadas con una orientación vertical. Ambas pantallas están orientadas hacia el conductor ligeramente.

Además, comprobamos que los acabados están muy bien terminados y, sobre todo, han mejorado mucho en diseño con unas tomas de ventilación vanguardistas (recuerdan a los reactores de un avión) y unas molduras innovadoras.

Otros elementos que sobresalen del puesto de conducción son el equipamiento que incorpora de serie que, entre otros, destacan elementos como:

Cámara de marcha atrás

Control de ángulo muerto

Asistente activo de cambio de carril

Climatización automática

Radio digital

Sistema inalámbrico de carga

Faros de led

Escáner de huella dactilar

Hey Mercedes

Un aspecto muy llamativo del Clase C es que el sistema de asistencia personal y reconocimiento de voz. Basta decir 'Hey Mercedes' para poder interactuar con el coche.

Este sistema ya lo conocimos hace algunos años (en 2018) con el Clase A, si bien ahora ha evolucionado. En concreto, la marca de la estrella afirma que tiene un 50% más de velocidad de procesamiento.

Y a ello hay que sumar las actualizaciones online (OTA - Over the air), la posibilidad de tener música online, la oficina en el coche o el coche compartido entre particulares (si se deja la llave dentro y se autoriza el uso a un tercero que se identifique).

También destacamos las ayudas a la conducción. Por ejemplo, además del control de velocidad activo y de la frenada activa si se detectan vehículos, bicicletas o peatones, llama la atención el asistente que ayuda a realizar una maniobra evasiva o bien aquel otro que reconoce los semáforos, las señales de stop y las prohibiciones de paso.

Asimismo, cabe señalar que entre los opcionales más interesantes destacamos el sistema de luces digitales, que permite disponer de hasta 2,6 millones de píxeles y, además, permite proyectar elementos y figuras en el suelo para comunicarnos con los peatones u otros coches.

Motores

En cuanto a los motores, el nuevo Clase C está disponible con dos versiones diésel, que son:

C 220d | 200 CV | Auto 9

C 300d | 265 CV | Auto 9

Y también las versiones de gasolina, que son

C 180 | 170 CV | Auto 9

C 200 | 204 CV | Auto 9

C 300 | 258 CV | Auto 9

Todos estos motores se caracterizan porque solo se venden electrificados. En concreto, todos los Mercedes Clase C cuentan con el sistema de hibridación ligera que suman 20 CV de potencia y que cuentan con un alternador y arrancador integrados. Un sistema que le dota de la etiqueta Eco si bien en ningún momento se propulsa de forma eléctrica.

Más interesante será la versión híbrida enchufable prevista para finales de año que contará con una batería de 25,4 kWh que le dota de cerca de 100 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. Además, puede circular hasta 140 km/h en modo eléctrico.

Al volante

Una vez al volante (de la versión C 220d), tenemos que reconocer que el Mercedes Clase C nos ha parecido un coche sobresaliente. Es cierto que los SUV tienen una gran demanda y que las berlinas pierden adeptos, pero a nosotros nos sigue pareciendo un vehículo más adecuado para todos aquellos que valoran más la conducción y el hecho de ir pegados más al suelo, así como un mejor comportamiento dinámico.

Este Clase C sobresale por la calidad de los acabados, por el aislamiento acústico del interior (incluso en esta versión diésel), por la gran cantidad de tecnología que puede llevar, así como por el rendimiento de sus motores.

Claves todas ellas para pensar que este Clase C está un peldaño por encima de sus rivales y que todo parece indicar que seguirá dominando la categoría.