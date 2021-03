Plan Moves 3: las ayudas a los eléctricos durarán hasta 2023 y beneficiarán a Madrid y Cataluña

Noticias relacionadas El Gobierno anuncia un Plan Moves de 400 millones de ayudas a la compra del coche eléctrico

Era una demanda solicitada por el sector del automóvil y todo parece indicar que finalmente se les dará la razón a las marcas de coches.

Hablamos del nuevo Plan Moves 3 o Plan Moves de 2021, unas ayudas a la compra de coches eléctricos (e híbridos enchufables), que según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL podría aprobarse a la vuelta de Semana Santa.

Un plan, además, que tendrá como principal novedad el hecho de que beneficiará a las comunidades autónomas con mayor demanda: principalmente Madrid y Cataluña. Y explicamos la razón. Hasta ahora, el Plan Moves de ayudas a los eléctricos se distribuía por población, es decir la mayor cantidad de fondos iba a parar a las comunidades con mayor número de habitantes.

Sin embargo, lo que ocurría en la realidad es que el hecho de tener mayor población, no ha supuesto que también esos territorios tuvieran una mayor demanda de eléctricos. Esto se traducía en que en comunidades como Madrid o Cataluña, donde hay más comercializaciones de eléctricos y más empresas con flotas de coches eléctricos o electrificados, rápidamente se acababan los fondos de los Moves anteriores. Por el contrario, otras comunidades, no iban al mismo ritmo y, además de empezar los planes con retraso, no gastaban todo el dinero de las subvenciones.

Las marcas de coches, conocedoras de esta situación lo que hicieron fue pedir, por medio de Anfac, al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que cambiara esta situación y que dedicara más recursos a las comunidades autónomas donde hay más demanda. Y, si bien, desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), su director general, Joan Groizard, ha señalado que "no se puede hacer de otra manera" sí ha comentado que se ampliará "automáticamente" en aquellas que se queden sin fondos.

Así lo ha señalado este responsable en el marco del foro 'La Movilidad del Futuro' organizado por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en el que ha subrayado que el nuevo Moves contará con al menos 400 millones de euros ampliable hasta 800 millones si hay demanda, tal y como señaló en su momento Reyes Maroto.

A ello hay que sumar, según ha apuntado Groizard que el Gobierno se ha comprometido a que el plan de ayudas dure al menos hasta el 2023, para que los ciudadanos y las empresas puedan prever y no retrasen sus compras por no saber si va a disponer o no de subvenciones. Se trata de dar un marco de "previsibilidad".

Estas ayudas que ya fueron anunciadas por la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto, serán de entre 400 y 800 millones de euros, esta última cifra si hay demanda. Unas subvenciones de hasta 5.500 euros si se achatarra un vehículo viejo y que podrían ayudar a la matriculación de decenas de miles de vehículos electrificados. Hasta aquí, todo conocido.

La mitad de los eléctricos se venden en Madrid

Esta petición promovida por la industria del automóvil y aceptada por el IDAE tiene su razón de ser principalmente en que Madrid es la capital de España y la capital del vehículo electrificado en España. Por ejemplo, solo en lo que llevamos de año (enero y febrero de 2021), Madrid tiene una cuota del vehículo electrificado del 47%.

Es decir, que de todos los coches electrificados que se venden en España, la comunidad de Madrid matricula la mitad. Esto viene determinado por la mayor demanda de este tipo de vehículos en Madrid, pero también porque en esta comunidad es donde tienen su sede las principales empresas de coche compartido y empresas con flotas de vehículos electrificados.

Después de Madrid, la siguiente comunidad es Cataluña con algo menos del 16% de cuota de mercado en 2021. La tercera plaza es para la Comunidad Valenciana con el 6,87% y después Andalucía con el 5,81% de cuota.

Por el contrario, las comunidades (o ciudades autonómicas) con una cuota más baja son Ceuta y Melilla (con un 0,22% de cuota), seguidas de La Rioja (0,34%), Extremadura (0,51%), Navarra (0,77%) y Cantabria (0,79%).

Reducir el IVA a los eléctricos

En la misma mesa redonda, denominada 'El mercado en 2021. Hacia una movilidad sostenible y de futuro', también ha participado el presidente de Volkswagen Group España Distribución, Francisco Pérez Botello, quien ha indicado que los fabricantes se encargarán de que no sobre presupuesto del Moves. "Incluso tendrán que buscar más", ha bromeado, tal y como recoge la agencia Europa Press.

Para él, los "cambios estructurales" necesitan de "medidas estructurales", para reducir la "incertidumbre". A su juicio, el Moves no es una medida estructural, por lo que sí ha visto con buenos ojos una modificación de la fiscalidad del vehículo, donde los coches que más contaminan paguen más.

Según sus cálculos, esto permitiría ingresar más y poder financiar la reducción del IVA de los vehículos eléctricos, una medida que ayudaría al despliegue de esta tecnología, ya que abarataría los precios.

Pérez Botello ha insistido en la importancia de la neutralidad tecnológica para la descarbonización del parque, ya que "carece de sentido" que en la actualidad se vendan más coches de diez años en España que nuevos.

"Tenemos que apoyar prioritariamente el coche eléctrico, pero hacer uso de la tecnología existente", ha reivindicado el directivo, tras lo que ha apostillado que también será necesario ampliar la infraestructura de recarga.

A este aspecto también se ha referido la directora de Soluciones Inteligentes de Iberdrola, Raquel Blanco, que ha indicado la importancia de aumentar los puntos de carga, tanto públicos como vinculados en domicilios y puestos de trabajo. Por ello, ha pedido una ventanilla única para facilitar el despliegue a las empresas.

El consejero delegado de Seur, Alberto Navarro, ha puesto el foco en la descarbonización también del transporte de mercancías, por lo que la empresa espera tener 'cero emisiones' en 20 ciudades españolas de más de 100.000 habitantes para 2025, por lo que Madrid y Barcelona ya lo serán en 2022.