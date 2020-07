Sorteo de Euromillones del viernes, 24 de julio de 2020

Un nuevo sorteo de Euromillones ha sido celebrado el viernes, 24 de julio de 2020 con los siguientes resultados:

La combinación ganadora ha sido para los números: 08 09 27 28 50, con las estrellas 4 y 12.

El código premiado del juego complementario El Millón ha sido CND55355, con un premio de 1.000.000€.

Premios y porcentajes

La cantidad de los premios depende de la venta de boletos y del número de acertantes en cada una de las categorías. El porcentaje de la recaudación destinado a premios en el Sorteo de Euromillones corresponde al 50% distribuyéndose en las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: acertando los 5 números + las 2 estrellas. Dependiendo del sorteo se destina el 43,2% o el 27% del total a este premio.

2ª Categoría: acertando los 5 números + 1 estrella. El 3,95% del total se destina a este premio.

3ª Categoría: acertando los 5 números. El 0,92% del total se destina a este premio.

4ª Categoría: acertando 4 números + 2 estrellas. El 0,45% del total se destina a este premio.

5ª Categoría: acertando 4 números + 1 estrella. El 0,48% del total se destina a este premio.

6ª Categoría: acertando 3 números + 2 estrellas. El 0,67% del total se destina a este premio.

7ª Categoría: acertando 4 números. El 0,38% del total se destina a este premio.

8ª Categoría: acertando 2 números + 2 estrellas. El 1,75% del total se destina a este premio.

9ª Categoría: acertando 3 números + 1 estrella. El 1,85% del total se destina a este premio.

10ª Categoría: acertando 3 números. El 3,5% del total se destina a este premio.

11ª Categoría: acertando 1 número + 2 estrellas. El 4,95% del total se destina a este premio.

12ª Categoría: acertando 2 números + 1 estrella. El 14,85% del total se destina a este premio.

13ª Categoría: acertando 2 números. El 18,25% del total se destina a este premio.

Fondo de Reserva: dependiendo del sorteo se destina el 4,8% o el 21% del total a este fondo. Esta cuantía está reservada para el bote del “Supersorteo”. Cuando se acumula la cantidad suficiente para este sorteo especial, se establece la fecha.

El límite del bote de Euromillones se sitúa en 190 millones de Euros, siendo la cantidad más grande que se puede ganar en el sorteo. Si se alcanza esta cantidad, el exceso pasa a acumularse a la 2ª Categoría. La cantidad del bote se puede acumular hasta cuatro veces más, pero si aun así no hay ganador de 1ª Categoría en el cuarto sorteo, la totalidad del bote pasaría a dividirse entre los ganadores de 2ª Categoría. Si durante el quinto sorteo tampoco hay acertantes de 2ª Categoría, la cifra entera es transferida a la siguiente categoría ganadora.

Historia de Euromillones

El Euromillón es la primera lotería nacida en Europa dirigida a todos los países que conforman la Unión Europea. Euromillones es gestionada por los organismos oficiales de loterías de los países participantes y en el caso de España corresponde a LAE.

Euromillones nació en 2004 en Francia uniéndose a la iniciativa España, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Actualmente siguen siendo los mismos países los participantes en el sorteo.

A lo largo de la historia y a día de publicación de este artículo, el límite de Euromillones (190 millones de Euros) se ha repartido en tres ocasiones: dos acertantes en Reino Unido en el año 2012, un único acertante en Portugal en 2014 y, por último, un único acertante en España en 2017.

Dentro de las curiosidades de Euromillones, las estadísticas confirman que hay entre un 30% y un 70% de premios de lotería que quedan sin reclamar. Normalmente el boleto premiado que no se reclama es debido a tres causas: boleto roto o dañado, el extravío de este y boleto sin comprobar. En España está estipulado que la caducidad del boleto ganador sea de 90 días naturales desde la celebración del sorteo, frente a países como Inglaterra que tienen hasta 180 días de margen. En España, si el boleto no se reclama el dinero no cobrado va a parar a las arcas del Estado. Se calcula que cada año la cifra en premios sin reclamar rondan los 50 millones de euros.

Origen del juego complementario “El Millón”

El Millón nació en España como juego complementario del Euromillón en 2016. Se denomina complementario porque al comprar un boleto de Euromillones se participa automáticamente en El Millón sin cargos adicionales. El viernes es el único día de la semana en el que se celebra este juego, pero se participa con las apuestas que se hagan tanto martes como viernes.

Lo más característico de este juego complementario es la garantía de que habrá un único ganador de 1 millón de Euros. Esto es posible debido a que el premio se sortea entre las combinaciones que han sido repartidas. Las combinaciones son alfanuméricas y únicas, es decir, están compuestas por tres letras y cinco números y no existen dos combinaciones iguales. Finalmente, por apuesta de Euromillón que se haga se genera un código, por lo que si se participa en 4 apuestas el martes y 2 el viernes, se generarán 6 códigos del Millón para el viernes.

¿Cómo jugar a Euromillones?

Un boleto de Euromillones consta de 5 cuadros o bloques. Cada cuadro se divide en dos cuadrículas: una con números del 1 al 50 y otra de 1 a 12 estrellas.

Existen 2 modalidades de juego, siendo la primera la simple donde se puede jugar como mínimo 1 apuesta y como máximo 5 en un mismo boleto seleccionando 5 números y 2 estrellas para cada apuesta. La segunda modalidad es la múltiple donde es posible seleccionar más de 5 números y más de 2 estrellas hasta un máximo de 10 números y 5 estrellas en una misma apuesta. El precio varía dependiendo del número de apuestas que se hagan en la modalidad simple y la cantidad de números y de estrellas que se seleccionen en la modalidad múltiple.

Precio y horario de Euromillones

El precio de la apuesta de Euromillones es de 2,50 euros quedando incluido en el precio el juego complementario El Millón. Los sorteos se realizan los martes y los viernes en París a las 21:00 CET. Los países con el mismo huso horario España, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Austria y Suiza viven la retransmisión a las 21:00 horas mientras que, los países con el huso horario WET Reino Unido, Irlanda y Portugal lo viven a las 20:00 horas.

Nota: EL ESPAÑOL no se hace responsable de errores u omisiones relativos a los premios publicados y/o los resultados de los sorteos que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la “Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado” (SELAE).