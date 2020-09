La gran feria de la arquitectura debate en Madrid los nuevos modelos de ciudad

El sexto festival internacional de Arquitectura y Diseño Open House Madrid comienza este viernes en Madrid y se alargará hasta el domingo, tres jornadas cuyo objetivo es acercar a la sociedad la arquitectura y el diseño de la capital.

Durante estos tres días, bajo el lema ‘Redescubre Madrid’, Open House Madrid permitirá conocer gratis los espacios más singulares e inaccesibles de la ciudad a través de visitas guiadas de grupos reducidos y con inscripción previa obligatoria. En concreto, más de 50 lugares que normalmente están cerrados al público.

Además, ofrecerá la posibilidad de realizar una quincena de rutas exteriores. Por ejemplo, la Fundación Fernando Higueras, el Colegio Huérfanos de la Armada, el Parque Móvil del Estado, la casa Gárate, el Palacio de Fernán Núñez, el Espacio Bertelsmann (el antiguo Círculo de Lectores, la única obra de Enric Miralles en Madrid), el Hipódromo de la Zarzuela y la Fundación Giner de los Ríos, entre otros.

Fundación Francisco Giner de los Ríos. Ximo Michavila

Además, se ofrecerán visitas a los estudios más reconocidos de la ciudad y contará también con rutas exteriores, paseos guiados que permitirán conocer la arquitectura de la ciudad al aire libre. Un catálogo con hasta quince itinerarios en el que se incluyen propuestas que muestran el patrimonio arquitectónico de la capital desde una perspectiva cultural, turística y didáctica.

El año pasado recibió más de 280.000 visitantes de todas las partes del mundo, lo que pone en situación de la relevancia de este festival dentro de los ámbitos de la arquitectura y del diseño.

Congreso 'Green in the city'

Dentro de todas las actividades, este viernes tendrá lugar en el auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles (Madrid) el congreso Green in the city, evento que ahondará en la capacidad de las ciudades para transformarse y abordará cuestiones tan importantes como la salud pública, el cambio climático o la generación de energía, entre otras.

Open House Madrid despierta un gran interés tanto el público nacional como internacional por las temáticas abordadas y los ponentes que participan. Dadas las especiales circunstancias actuales de movilidad, el congreso podrá seguirse a través del sistema de “streaming” en directo que ofrece la página web de EL ESPAÑOL.

El arquitecto y director general de Agenda Urbana y Arquitectura, Iñaki Carnicero, será el encargado de la inauguración del VI Congreso de Arquitectura y Diseño Open House Madrid. Tras una jornada de debates y mesas redondas, la clausura la realizará la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís.

Cartel oficial del Congreso Green in the city.

Dos bloques

Open House Madrid está dividido en dos bloques diferenciados que abordará temáticas que marcan la actualidad del mundo de la arquitectura y el diseño. Están encuadrados bajo los lemas “Green is the new black” y “Radical Green, time to rewrite the rules”.

El primer bloque “Green is the new black” estará moderado por la periodista e historiadora especializada en arquitectura Anatxu Zabalbeascoa. El tema de debate será los distintos agentes que moldean el cambio. Contará con la participación de la socióloga Cristina Mateo, vicedecana de la IE School of Architecture and Design; arquitectos como Sara Velázquez y Enric Batllé; y grandes comunicadores como Jesús Presa, director de Comunicación de Renault Iberia.

Además, el delegadodel Área de Gobierno de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, dará a conocer en este primer bloque de Open House Madrid la estrategia “Madrid isla de color”.

Marisa Santamaría, investigadora, analista y divulgadora de tendencias de diseño y arquitectura, capitaneará el segundo bloque dedicado a la temática “Radical Green, time to rewrite the rules”.

Los ponentes de este bloque reflexionarán sobre la prosperidad del futuro basado en el valor de nuestro entorno construido. Más enfocado en el diseño, contará con Xavi Calvo, director de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022; Nacho Padilla, director creativo de Barcelona y fundador del estudio Viernes; Marta Alonso e Imanol Calderón; arquitectos y diseñadores y fundadores de Mayice; Juliane Trummer; especialistas en transformación digital como Pedro Moneo; y grandes oradores como Soledad Berbegal.

II Premios Ciudad

Por segunda vez, Open House Ciudad acogerá la entrega de los Premios Ciudad, galardones que alaban las propuestas más innovadoras, comprometidas y sociales que marcarán el futuro de las ciudades. Asimismo, premian el diseño y la innovación como factores esenciales para aportar calidad de vida a los ciudadanos y fomentan la cultura del diseño y la innovación en España.

El premio consta de cinco categorías: Mejor diseño urbano, Mejor compromiso ciudadano, Mejor solución innovadora, Mejor uso de las redes sociales y Mejores propuestas de movilidad.