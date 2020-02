Por qué idealista no interviene en el precio de los pisos: su negocio es vender anuncios

La Comisión Nacional de Competencia (CNMC) acaba de abrir un expediente sancionador a siete plataformas de intermediación inmobiliaria por aplicar prácticas restrictivas de la competencia.

La CNMC sugiere que estas siete entidades -entre las que se encuentra Idealista- habrían pactado un algoritmo informático que les permite incrementar de forma ficticia el precio y algunas condiciones de venta de las ofertas que ponen en sus páginas web.

En concreto, el regulador asegura que “el uso de algoritmos habría tenido especial relevancia en la conducta ilícita que se investiga”. Pero, ¿de verdad eso puede haber ocurrido? ¿Cómo funcionan este tipo de portales?

Hemos recurrido al modelo de funcionamiento del portal de referencia, Idealista, para comprobar qué es lo que investiga la CNMC y tratar de resolver todas las preguntas que suscita una investigación de este tipo.

¿Idealista encarece los precios de la vivienda?

Cualquier persona que haya puesto un anuncio en el portal durante los últimos 20 años tiene la respuesta: el precio lo pone siempre el anunciante. En todo el proceso de publicación de los anuncios no se modifica el precio indicado por el anunciante. Son los anunciantes, particulares o agencias, los “dueños” de la información. En este sentido, no es factible que la empresa modifique los anuncios ni se incrementen los precios de forma artificial.

¿Tendría algún beneficio para Idealista encarecer los precios?

Idealista no es una agencia inmobiliaria. No intermedia ni comercializa ni uno solo de los millones de inmuebles que se publican en su base de datos. No cobra comisiones, así que es imposible que participe en un cartel de precios. De hecho, el mismo inmueble puede estar publicado en Idealista con varios precios.

¿Cómo gana dinero idealista?

Idealista ha explicado su modelo de negocio en decenas de ocasiones: ofrece anuncios clasificados inmobiliarios a particulares y profesionales. No interviene en el proceso de alquiler o compraventa, ni se lleva una comisión por cada casa que se venda o alquile.

Su negocio se basa en la venta de anuncios, no en que las viviendas sean cada vez más caras. Para el negocio de idealista cuanto más sano y activo sea un mercado mejor será su cuenta de beneficios. Si los precios suben con fuerza y los pisos se venden solos, las inmobiliarias clientes de Idealista no necesitarían invertir en herramientas de marketing y el portal vería cómo sus ingresos se reducen. Lo mismo sucedería en el caso contrario, si los precios caen con fuerza por falta de demanda, los ingresos del portal se verían también mermados. A Idealista, en ningún caso, le benefician las tensiones en el sector.

¿Es Idealista neutral o es un actor interesado?

Idealista fue la primera entidad que comenzó a aportar información sobre la evolución del precio de la vivienda y la primera vez que comenzó a hablar de burbuja inmobiliaria en un momento en el que nadie se atrevía a hacerlo, llegando incluso a publicar un libro al respecto en 2005. Es cierto que, a pesar de que determinados colectivos insisten en que actualmente estamos en una nueva burbuja de alquiler, desde Idealista han negado este extremo. Más que un actor interesado, el portal podría considerarse como un experto reputado cuyas predicciones hasta el momento se han cumplido.

¿Tiene idealista un algoritmo de búsqueda de incremento de precios?

La CNMC ha incluido en su nota de prensa el concepto algoritmo como una de las supuestas prácticas irregulares. El organismo genera dudas al utilizar una palabra genérica que al parecer poco tiene que ver con la realidad del portal. Idealista no utiliza algoritmos en la aplicación que proporciona a las agencias para que gestionen su cartera de inmuebles y el único que hay en toda la web es el que organiza los resultados para ofrecer primero los anuncios con más contenido, y este algoritmo puede ser modificado por el usuario en cualquier momento cambiando los criterios de búsqueda para mostrar las viviendas que mejor se ajustan a sus requerimientos.

¿Investiga la CNMC a idealista por incrementar los precios de la vivienda?

No. El comunicado de la CNMC asegura que ha abierto un expediente pero que no ha multado ni sancionado a ninguna de las 7 empresas investigadas y que el expediente no implica sanción.

Es decir, parece incidir en los precios (comisiones) de los intermediarios y no en el precio final. Además, se trata de un proceso de investigación no de un proceso terminado, por lo que no deberíamos olvidar la presunción de inocencia hasta que nos encontremos antes una sentencia firme.