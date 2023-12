Ouigo e Iryo impulsan el aumento de usuarios de alta velocidad en España: 3,2 millones más en un año

La liberalización en el transporte ferroviario empieza a dar sus frutos en España: en total, en el segundo trimestre de 2023, más de 7,7 millones de usuarios eligieron la alta velocidad para desplazarse, lo que supone un aumento de 3,2 millones sobre el mismo periodo de 2022, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El corredor Madrid-Valencia es el caso más paradigmático: el número de pasajeros se ha multiplicado por siete en un año. Ha pasado de poco más de 183.000 a algo más de 1,3 millones. Y ello se debe a la llegada de Iryo y Ouigo al mercado español. Ambas marcas controlan ya más del 50% del tráfico en esta línea entre las dos, con un 25% de cuota cada una. En consecuencia, entre las tres empresas han facturado en este tiempo 36,4 millones de euros en billetes de tren comprados para viajar en este trayecto.

Según señala el regulador de los mercados en su Informe trimestral: transporte de viajeros por ferrocarril, el número de usuarios que pierde Renfe Viajeros, que engloba Renfe-AVE y Renfe-AVLO, en las distintas rutas no es especialmente significativo salvo en el caso de Madrid-Valencia, donde baja un 8% en viajeros con respecto a 2022. En el resto de líneas desciende en torno a un 2%, salvo en el corredor Madrid-Málaga/Granada.

En dicha línea, donde Iryo se ha hecho con un 18% de cuota y donde Ouigo no ha entrado aún, Renfe Viajeros no solo no baja, sino que gana un 2,3% de usuarios. Iryo es la marca de alta velocidad de ILSA en España, participada en un 45% por el operador italiano Trenitalia, además de por Air Nostrum y Globalvia, mientras que Ouigo es la filial de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), sociedad estatal francesa matriz del grupo de empresas ferroviarias en Francia.

Asimismo, en la línea que conecta la capital de España con Barcelona, donde Iryo tiene el 24% del mercado y Ouigo el 20%, el trasiego de pasajeros ha crecido en casi 1,3 millones en un año, lo que hace que 3,6 millones de pasajeros en total tomasen la alta velocidad en este periodo. Gracias a ellos, entre las tres compañías han facturado en este tiempo 150 millones de euros por la venta de billetes en este corredor.

Andalucía

Hacia el sur la ganancia de usuarios es más modesta que hacia el este: el corredor Madrid-Málaga/Granada gana un 25,80% de pasajeros y consigue llegar al millón, mientras que la línea a Sevilla consigue subir en un 30% y también superar por poco el millón de viajeros. En ambos casos, los avances de Iryo y Ouigo son más pequeños: en la línea hacia Málaga controlan el 18,70% entre ambos y en el corredor a la capital hispalense se han hecho con poco más del 25%.

En global, pese a todo el terreno que han ganado los competidores francés e italiano, Renfe Viajeros continúa siendo el operador más importante en todos los corredores, con una cuota de mercado (agrupando AVE y AVLO) del 55% en el corredor Madrid-Barcelona, del 49% en el corredor Madrid-Valencia y de entre el 75% y el 80% en el resto de corredores con competencia.

Al margen de estos incrementos, la CNMC destaca que los servicios Avant (Alta Velocidad Media Distancia), gestionados únicamente por Renfe, transportaron 3,3 millones de viajeros, lo que supone un 57% interanual. Los abonos gratuitos de Renfe se destinan a estas líneas de tren.

En cuanto a los precios, el supervisor de la competencia señala que en los corredores que cuentan con más competencia y desde hace más tiempo el precio medio por kilómetro está entre 7 y 8 céntimos de euro por viajero cada kilómetro, cuando antes de la liberalización estaban entre los 11 y los 13 céntimos.

"Eso se traduce en que, con la liberalización, el precio medio del billete Madrid-Barcelona ha bajado unos 25 euros, y el del Madrid-Valencia unos 16 euros", afirma el organismo que preside Cani Fernández.

