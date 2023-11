Vicente Boluda critica los pactos de Sánchez: “Hipotecan el futuro y atacan la separación de poderes”

Vicente Boluda, presidente de la Asociación de Empresarios Valencianos (AVE), ha criticado con dureza a Pedro Sánchez por los pactos alcanzados con las fuerzas políticas separatistas para ser reelegido este jueves presidente del Gobierno de España.

El empresario valenciano ha pedido a Sánchez esta mañana en el 7º Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo que someta a una consulta de los ciudadanos los acuerdos con Junts, ERC y PNV, que ha criticado por "hipotecar el futuro, atacar la igualdad entre los españoles y la separación de poderes, pilares básicos de nuestro modelo de convivencia".

Boluda se ha manifestado en la misma dirección que la CEOE y el Instituo de Empresa Familia: "Sin duda, éste es un momento determinante para la continuidad de España". "Los pactos de Pedro Sánchez amenazan nuestra convivencia por ser alcanzados con fueras políticas que no quieren participar en nuestro país".

[El Corredor Mediterráneo de España, en riesgo de colapso antes de nacer por el retraso a 2042 de un tramo francés]

La asociación Corredor Mediterráneo ha congregado esta mañana en Ifema (Madrid) a 1.800 empresarios y directivos de toda España, así como a políticos y a la patronal. Boluda califica como "imprescindible" el corredor para que la sociedad avance: "Tener o no el corredor hacer que nos juguemos el futuro". Y afirma con rotundidad: "Es positivo para toda España".

Esta agrupación empresarial cifra en 15.000 los empleos que se pueden crear gracias a la construcción de esta infraestructura y apunta que puede impulsar el crecimiento del PIB español al 2% antes de 2030.

"Imposible en París"

Pierre Giacometti, cofundador de No Com, consultora que asesora la SNFC, y ex asesor de Nicolas Sarkozy, ha señalado que la apuesta de España por esta infraestructura es mucho más fuerte que en Francia: "Reunir 1.800 empresarios en París para un evento así sería imposible". Giacometti ha apuntado la importancia que para Occitania, región del sur de Francia, tiene esta infraestructura. "En Francia no es una prioridad; todos los trenes deben ir siempre a París".

Más tarde, el secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, que ha comenzado su intervención haciendo alusión a la toma de posesión de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, que acababa de tener lugar, ha sido abucheado por gran parte de los asistentes.

Sigue los temas que te interesan