Paula Carsí, la valenciana que lidera el equipo de Innovación de Ford Europa: "Almussafes ha sido el ejemplo a seguir"

Paula Carsí se convirtió a los 24 años en la gerente de ingeniería robótica más joven de la historia de Ford. Aquello fue ya un gran hito, pero la dirigente ha llegado mucho más lejos en muy poco tiempo. Primero se convirtió en la gerente de Innovación de Ford España, y en la actualidad, a sus 28 años, lo es ya de Ford Europa. "Almussafes ha sido el ejemplo a seguir", explica en una entrevista concedida a El Español-Invertia sobre cómo el departamento de la fábrica valenciana mutó en un área continental.

El equipo se denomina oficialmente de "Transformación e Innovación", y cuenta con "un centenar de profesionales entre las cinco plantas de Ford en Europa (las dos inglesas y las dos alemanas, además de la española)". También colaboran empleados de las fábricas asociadas de Turquía y Rumanía.

Esta área de trabajo, centrada en la innovación industrial para optimizar los procesos y reducir los costes en la fabricación de automóviles, era hasta ahora una labor interna, ajena al foco mediático. Pero Ford celebró por primera vez el pasado martes en Valencia lo que denominó su I+Day, una jornada de puertas abiertas con la que pretende comunicar cada año todas sus innovaciones fabriles.

En el evento, en el que participaron las pymes valencianas con las que Ford colabora para llevar a cabo sus innovaciones, Ford Almussafes reveló iniciativas que están siendo 'exportadas' a otras plantas del grupo, como la visión artificial para detectar defectos en la pintura de los coches, la impresión 3D de piezas de recambio para sus robots o la implantación de carretillas autónomas inteligentes, entre muchas otras.

Solo este año han sacado adelante más de 150 proyectos de innovación para las líneas de producción de Ford Almussafes, enmarcados en siete pilares: robótica avanzada, logística autónoma, visión artificial, impresión 3D, analítica de datos, digitalización y ciberseguridad. Y Carsí es la encargada de coordinar el proyecto europeo para que la innovación aflore en todas y cada una de las plantas de Ford y sean además capaces de compartirlo entre sus 'hermanas'.

Paula Carsí. Biel Aliño

"Todo esto nace de un éxito conseguido en Valencia. En base a unas necesidades que el sector nos estaba pidiendo, decidimos invertir en recursos y tiempo para la innovación, en dedicar más tiempo al mañana que al hoy. Y, aprovechando las capacidades que ya había en la factoría, los proyectos que ya se desarrollaban, apostamos por coordinarlos. A mí se me encomendó hacerlo aprovechando la experiencia que tenía al respecto en la planta de motores de la fábrica", recuerda.

Los equipos de innovación, según detalla, "son transversales". "Cuentan con diversidad tanto de género, de conocimientos como de edad", precisa. El objetivo de Carsí es doble. Por un lado, "replicar el modelo de Valencia en cada planta del continente". Por otro, "involucrar también a los departamentos centrales de Ford Europa".

Para no aislar a los trabajadores del proceso de fabricación, Ford Europa ha optado por crear este equipo de cien profesionales con "trabajadores que se mantienen 'embebidos' en sus puestos y participan de forma parcial en el equipo de innovación".

Las innovaciones que funcionan en Almussafes -Carsí cita ejemplos como los sistemas de visión artificial para detectar defectos en la pintura, otro de inteligencia artificial para el control en tiempo real de las conexiones eléctricas, o la impresión en 3D de recambios para las piezas de las máquinas- se implantan en otras fábricas.

Paula Carsí. Biel Aliño

"Estamos potenciando las visitas entre nosotros. No es lo mismo que te lo cuenten que verlo", expone. Y subraya un aspecto importante: "No solo hay que replicar los proyectos que funcionan bien. También nos exigimos que, cuando se repliquen, se mejoren. Aprovechamos para hacerlo aún mejor cada vez y afinar al máximo cada innovación", detalla.

La iniciativa europea será además el modelo con el que Ford organice a nivel mundial sus equipos de innovación. "En Norteamérica han considerado que la estructura y la colaboración que tenemos entre las plantas de Europa era digna de réplica", destaca la directiva.

El equipo europeo de innovación de Ford lleva en marcha solo tres meses, si bien Carsí ocupa la gerencia desde el pasado mes de marzo. "Me siento una privilegiada. Para nada es responsabilidad mía, las capacidades estaban ahí, en los trabajadores de Ford. Yo he tenido la suerte de contar con el compromiso de todo el equipo y de que se me eligiera para desarrollar un proyecto tan ambicioso", concluye.

Las innovaciones

Durante su jornada I+Day, Ford Almussafes destacó que está "exportando al resto de factorías" de la multinacional en Europa los proyectos de innovación desarrollados en la valenciana, que se ha convertido en "referente" en ámbitos como las aplicaciones de robotización colaborativa, la impresión y los vehículos autónomos (AGV).

Por lo que respecta a impresión 3D y fabricación aditiva, se trata de iniciativas que persiguen sortear los problemas en las cadenas de suministro cuando se averían piezas de las líneas de producción. En concreto, la empresa fabrica de forma interna recambios de alto coste "a un precio a lo mejor diez veces inferior".

Paula Carsí. Biel Aliño

Durante la jornada, empleados de Ford y las pymes asociadas mostraron el proceso con el que imprimen los recambios de varios de sus robots, lo que les permite, además del ahorro en el coste, un abastecimiento mucho más rápido de las mismas. Entre otros, citaron el caso de una bañera para transportar motores. La original pesaba 60 kilos, y la fabricada por Ford con impresión 3D realiza la misma función con solo 5 kilos de peso.

En la misma línea, apuntaron que "desde hace tres meses se ha establecido un equipo europeo que está aprendiendo de la forma de desarrollar 'grippers' -las garras de los robots- e implantarlos". Se trata de los dedos con los que las máquinas cogen los componentes de los vehículos para manipularlos.

Otro proyecto que destacaron fue el de las carretillas autónomas e inteligentes para transportar piezas de Ford dentro de la fábrica. La movilidad sin conductor de estos vehículos internos funcionaba a la perfección, pero carecía de una función esencial: que se apartaran cuando llegara una ambulancia. Lograrlo de la mano de una pyme valenciana le valió a la iniciativa el premio 'Henry Ford' a mejor innovación en materia de seguridad de la compañía en el mundo.

