Google lanza su cuarto programa para acelerar la digitalización de las pymes españolas

Google ha convocado la cuarta edición del programa 'Growth Academy: Digital Transformation' para acelerar la digitalización de pymes en España.

Las empresas podrán enviar su solicitud hasta el 6 de octubre y el programa comenzará el próximo 25 de octubre.

"Las startups seleccionadas contarán con los conocimientos y el apoyo de mentores de Google y de los expertos de la industria, para elaborar y definir sus estrategias de crecimiento a través de talleres, sesiones de mentorías 'one to one' y con el que además podrán crear valiosas oportunidades de establecer contactos en el ecosistema emprendedor", señala en un artículo en su blog el gigante estadounidense.

El programa tiene una duración de un mes y se realiza en formato 'online'.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan