Facebook firma un acuerdo con News Corp para pagar por sus noticias en Australia

News Corp, propiedad de Rupert Murdoch, ha anunciado un acuerdo con Facebook para el uso de sus noticias en Australia a cambio de un pago y que llega después de que el país oceánico aprobara en febrero una ley que obliga a las tecnológicas a pagar a los medios.

News Corp, que controla más de dos tercios de todas las publicaciones en el país, indicó en un comunicado que el acuerdo tiene una duración de tres años, pero no precisó el monto que recibirá a cambio.

Los medios del grupo que se beneficiarán del acuerdo incluyen el periódico de tirada nacional The Australian, el portal "news.com.au" y cabeceras regionales como The Daily Telegraph, Herald Sun o The Courier-Mail.

"El acuerdo con Facebook es un hito en la transformación de los términos de intercambio del periodismo y tendrá un impacto material y significativo en nuestros negocios de noticias australianos", apuntó Robert Thomson, director ejecutivo de News Corp.

Según Thomson, "Mark Zuckerberg y su equipo merecen crédito por su papel en ayudar a forjar un futuro para el periodismo, que ha estado bajo extrema presión durante más de una década" y agradeció al Ejecutivo australiano su postura a la hora de "adoptar una posición de principios en favor de las publicaciones, pequeñas y grandes, rurales y urbanas, de Australia".

Google y Facebook

El acuerdo llega después de que el Congreso australiano aprobara el 25 de febrero una ley que fuerza a empresas como Google y Facebook a pagar a los medios locales por los contenidos de estos que se publican en las plataformas, una legislación pionera que puede servir como referencia a otros países.

La nueva legislación recibió el visto bueno a pesar de los desacuerdos entre Camberra y las multinacionales tecnológicas, que subió de tono cuando a mediados del mes pasado Facebook bloqueó en Australia la publicación de noticias en su plataforma.

"Facebook se vería obligada a pagar cantidades potencialmente ilimitadas de dinero a los conglomerados de medios de comunicación multinacionales en virtud de un sistema de arbitraje que describe deliberadamente de forma errónea la relación entre los editores y Facebook, sin ni siquiera garantizar que se utilice para pagar el periodismo, y mucho menos para apoyar a los editores más pequeños", argumentó entonces Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, en una publicación el blog de la compañía.

Ingresos de publicidad

El año pasado, el presidente del grupo mediático australiano Nine, Peter Costello, dijo que Google y Facebook generan unos ingresos publicitarios de unos 6.000 millones de dólares australianos (3.571 millones de euros) y aproximadamente el 10% de esa cifra es el resultado del contenido de las noticias.

News Corp fue una de las compañías más firmes al reclamar al Ejecutivo la aprobación de la citada ley de pagos. No obstante, la compañía propiedad de Rupert Murdoch está siendo investigada desde noviembre por una comisión del Senado australiano que estudia la pluralidad de los medios en el país, debido a la gran concentración de empresas mediáticas bajo su paraguas.

Google, que también amenazó al Gobierno australiano con cerrar todos sus servicios en el país si la ley salía adelante en los términos planteados al inicio, llegó a un acuerdo con News Corp horas antes de que Facebook desatará el veto contra las noticias.