¿Cuánto tarda Hacienda en devolver el dinero de la declaración de la renta?

La campaña de la declaración de la renta 2022-2023 ha empezado y muchos contribuyentes ya han realizado este trámite, por lo que se encuentran a la espera de la devolución de su dinero en el caso de que les haya salido 'a devolver'.

Los ciudadanos que han hecho la declaración de la renta lo antes posible con el objetivo de que la devolución les llegue cuanto antes, ya se encuentran a la espera de recibir su dinero. Sin embargo, se preguntan cuáles son los plazos para la devolución de este dinero y cuánto tiempo van a tener que esperar.

A continuación, os contamos cuáles son los plazos para acceder a esta devolución y cuánto tienen que esperar los contribuyentes a los que les ha salido a 'a devolver'.

¿Cuáles son los plazos para recibir la devolución de la renta?

Para aquellas personas que se hayan apresurado a presentar la declaración de la renta 2022-2023, con el objetivo de que la devolución de Hacienda les llegue cuanto antes, deben de tener en cuenta que este no se trata de un proceso rápido.

En concreto, Hacienda suele empezar a hacer las devoluciones del IRPF, dos días después de que haya empezado la campaña de la renta, lo que quiere decir que si este año ha comenzado el 11 de abril, sería desde el 13 de abril.

No obstante, hay que tener en cuenta que la Agencia Tributaria tiene unos plazos bastante amplios para la devolución de este dinero que sale 'a devolver'. El motivo es que en estos casos, el fisco tiene un plazo de medio año para devolver estas cantidades de dinero a los contribuyentes.

Por tanto, desde el jueves 13 de abril, Hacienda ha empezado a hacer las primeras devoluciones a través de una transferencia para aquellas personas que fueron las primeras en presentar el borrado de la renta 2023.

¿Cuáles son los plazos para que nos paguen cuando nos sale 'a devolver'?

La gran verdad es que Hacienda no fija unos plazos concretos para proceder a la devolución de la cantidad de dinero que sale ' a pagar' en la declaración de la renta. No obstante, la Agencia Tributaria está obligada a cumplir un plazo de tiempo. Ya que, si no se cumplen estos plazos, esto luego puede implicar unos intereses de demora.

Por lo que, la Agencia Tributaria debe de cumplir con el periodo marcado de seis meses, para hacer la devolución, desde que acaba el ejercicio fiscal, que este año termina el 30 de junio de 2023.

De todas formas, la evolución de la devolución de la declaración de la renta se puede consultar en el estado de tramitación. Aunque, la mayoría de los contribuyentes van a tener que esperar hasta el 31 de diciembre para recibir el importe que les tiene que devolver Hacienda.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los contribuyentes no tendrán que esperar hasta el último día del año para recibir la devolución. Ya que, de forma habitual, Hacienda suele enviar la transferencia del ingreso, antes de esta fecha. Por lo que sí hay que tener claro es que cuanto antes se presente la declaración antes se va a recibir el importe de la devolución.

¿Cómo conocer el avance del proceso de la devolución?

Las personas que ya han presentado la declaración de la renta pueden comprobar el estado del trámite a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Una web a la que se accede para poder revisar esta información a través del certificado electrónico, el DNI, la Clave Pin o el número de referencia.

Una vez se ha accedido a la sede electrónica se va al apartado 'Mis expedientes'. Y a continuación, hay que hacer clic en el 'Estado de Tramitación', y aquí aparecerá la información que se está buscando.

¿Qué pasa si Hacienda no devuelve el dinero a tiempo?

La Agencia Tributaria tiene unos plazos para hacer la transferencia a los contribuyentes que les sale en la declaración de la renta 'a devolver'. Sin embargo, en el caso en el que Hacienda no cumpla este periodo le tiene que devolver el dinero al contribuyente, pero además con intereses.

Es decir, Hacienda tendrá que devolver al ciudadano la cantidad que le corresponde más los intereses de demora que se establece cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En concreto, durante este 2023, los intereses corresponden al 4,0625% del total de la cantidad a deber.

Por tanto, los contribuyentes tienen que tener en cuenta que si Hacienda no les devuelve el dinero a tiempo, sí que lo van a recibir más adelante. Además de que, en este caso, también hay que sumarle los intereses. Por lo que el ciudadano recibiría la cantidad de dinero más tarde, pero obtendría a cambio una suma de dinero mayor.

