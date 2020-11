Los fondos gestionados por Lola Solana se hacen con un 3,4% de la renovable Soltec

Lola Solana apuesta con decisión por la novata de la bolsa española. Un 3,44% de Soltec forma parte de la cartera de tres de los fondos gestionados por el equipo que capitanea la gestora estrella de Santander Asset Management. Una participación que asciende a un valor de mercado de 3,15 millones.

La inversión en Soltec se reparte entre los fondos Santander Small Caps Europa, Santander Small Caps España y Santander Sostenible Acciones. No obstante, la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no detalla cuál es el peso de cada uno de estos tres vehículos, sino que se limita a señalar que “los derechos de voto se han obtenido a través de los contratos de la administración y representación” atribuibles a estos tres.

Con esta notificación, Santander Asset Management se convierte de la mano de Lola Solana en el primer accionista significativo de Soltec más allá de su núcleo duro. En este sentido, los registros de la CNMV solo recogen como participación relevante la del consejero delegado, Raúl Morales, con un 19,58% del capital y la del accionista José Francisco Moreno, que a través de Grupo Sefran controla un 45,68% de su capital social.

Colocación inicial

El documento remitido al supervisor señala que el umbral del 3%, a partir del cual un inversor es considerado relevante en el capital de una cotizada, se alcanzó el pasado 28 de octubre. Esto es, en la fecha de su todavía reciente debut en bolsa, por lo que se entiende que Lola Solana habría acudido a la colocación inicial de acciones de la renovable murciana.

Aquí conviene recordar que Soltec consiguió en su primer día de contacto con inversores institucionales “suficientes propuestas no vinculantes de suscripción de acciones” para cubrir por completo la ampliación de capital de 150 millones de euros previa a su estreno bursátil. No obstante, al tratarse de ofertas no vinculantes, la ronda de reuniones con inversores se prolongó hasta el final del plazo previsto, hasta el 27 de octubre.

Solo un día después, el referido 28 de octubre, se produjo su arranque como cotizada. Un debut que puso fin a casi dos años sin estrenos en la bolsa española y consiguió alzas a contracorriente del 11%. Este martes, las acciones de Soltec rondan los 5,4 euros, lo que supone una revalorización de 12% frente a los 4,82 euros que se tomaron como referencia en su colocación.

Este porcentaje marcaría, por tanto, las ganancias implícitas que los fondos de Lola Solana acumulan en una semana con su posición en la renovable murciana.