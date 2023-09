Los fondos de inversión, una herramienta muy conocida pero no la mejor para todos los inversores

La vuelta al cole es un momento de reorganización en todos los sentidos y es posible que sus inversiones también estén incluidas. Si está valorando la posibilidad de invertir en fondos durante el último trimestre del año, Fisher Investments España ha creado una guía y actualizaciones periódicas para leer sin coste en las que descubrirá las cinco trampas de los fondos de inversión.

Los fondos de inversión son una herramienta de inversión muy conocida pero no por ello la más adecuada para todo tipo de inversores. Si bien es cierto que gracias a ellos los jóvenes pueden acceder a inversiones que serían inaccesibles de otro modo, para inversores con un elevado patrimonio es más interesante afrontar la inversión desde un enfoque diferente con una cartera que se personalice según sus objetivos y situación personal, formada por acciones individuales.

Reciba sin coste la guía 5 trampas de los fondos de inversión y actualizaciones periódicas

Muchos inversores entienden los fondos de inversión como un medio por el que obtener una cartera diversificada. Sin embargo, al invertir en fondos corremos el riesgo de tener una inversión sobrediversificada.

Según los análisis de Fisher Investments España, la mayoría de inversores con altos patrimonios disponen de entre cinco y 10 fondos de inversión buscando, justamente, esa diversificación. Si tenemos en cuenta que un fondo de inversión español de renta variable está formado por un promedio de 130 acciones, si un inversor dispone de 10 fondos, significa que tiene participaciones en 1.300 valores como mínimo. El hecho de contar con un número tan alto de acciones puede mermar las probabilidades de conseguir una rentabilidad similar a la del mercado general una vez el fondo haya cobrado sus comisiones.

Descubra aquí la guía 5 trampas de los fondos de inversión y actualizaciones periódicas

Pero tan peligroso como tener una inversión sobrediversificada es que esté demasiado concentrada en un sector, estilo o acción específicos. Este es otro riesgo de los fondos de inversión.

Como se explica en la guía de Fisher y actualizaciones periódicas, dos fondos europeos ofrecidos por la misma gestora –uno formado principalmente por títulos orientados al valor y otro por valores que reparten altos dividendos- pueden contener más de 130 posiciones idénticas. Es decir, más del 56 % de las posiciones del fondo centrado en acciones que reparte altos dividendos son las mismas que las del fondo enfocado en empresas orientadas a valor.

Esto hace que un inversor con un elevado patrimonio que invierta en ambos fondos aumente el riesgo de su cartera.

Si le interesa leer más información sobre inversión, consiga aquí una copia de la guía 5 trampas de los fondos de inversión y actualizaciones periódicas

Cuando se plantee una estrategia de inversión debe saber que esta debe estar acorde con la consecución de sus objetivos de inversión. Esto es complicado de conseguir invirtiendo en fondos de inversión ya que es muy probable que las gestoras de estos fondos no le conozcan personalmente, no sepan cuáles son sus necesidades de inversión y que, además, los objetivos del fondo no sean los mismos que los suyos. Con una cartera hecha a medida como la de Fisher Investments España contará con un gestor que analizará pormenorizadamente sus objetivos y su situación financiera antes de recomendar una estrategia para su cartera.

Fisher Investments Ireland Limited es una empresa privada de responsabilidad limitada registrada en Irlanda que también opera bajo la denominación de Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe es una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda. La dirección registrada de Fisher Investments Europe es: 1st Floor, 2 George’s Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 H2T6 Ireland.

El presente documento recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este documento.

Sigue los temas que te interesan