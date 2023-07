¿Cómo comprar acciones de Tesla o Ferrari con una inversión de tan solo 10 euros?

Hermes, Booking Louis Vuitton, Ferrari, Tesla... Seguro que te has planteado en muchas ocasiones empezar a invertir en empresas como estas. Y seguro que también has tenido que dejarlo pasar finalmente porque no te lo podías permitir. Tranquilo, no eres el único. Es un condicionante generalizado para un gran número de inversores.

Pues bien, ¿y si te dijéramos que ahora puedes comprar una acción o ETF cuyo precio puede llegar incluso a 2.000 euros aunque no tengas ese capital? Y no, no es una oferta para los más rápidos. Es lo que XTB, uno de los brókeres más competitivos del mercado, y que tiene oficina propia en España desde 2008, ofrece gracias a sus acciones fraccionadas, que permiten adquirir porciones de acciones cotizadas, sea cual sea su valor de mercado y desde tan solo 10 euros.

Pero, ¿qué son exactamente las acciones fraccionadas? Se trata de un producto que permite no tener que comprar una acción completa, sino solo una parte. A modo de ejemplo: un inversor que esté interesado en Tesla no necesita tener los 200 dólares que, aproximadamente, vale su acción, sino que pueda comprar solo una parte con importes muy bajos, desde los 10 euros en adelante.

Los beneficios para el inversor son claros: acceso a empresas que de otra forma sería muy difícil para cualquier inversor, así como una mayor diversificación en la cartera, puesto que poder acceder a acciones desde tan poco presupuesto hace que el dinero se reparta de forma más eficiente. “Las acciones fraccionadas ayudan a diversificar las inversiones, de tal manera que cuando se destine una cantidad de dinero a un ahorro periódico se puede distribuir entre diferentes acciones o ETFs sin la necesidad de comprar una acción completa”, explica Alberto Medrán, director general de XTB España.

¿El hecho diferencial? Que aunque no se compre una acción completa, esa fracción que compra el inversor sí que recibe el mismo trato que cualquier inversión con una acción entera. Es decir, obtiene el mismo porcentaje de revalorización o pérdida. Eso, sumado al hecho de que con las acciones fraccionadas los inversores reciben también el porcentaje proporcional de beneficios económicos, como son los dividendos. Por otro lado, las acciones fraccionadas de una misma empresa cotizada se van agregando en la cartera de inversión del cliente, de manera que cuando la suma de las acciones fraccionadas alcanza el monto de una acción completa, el inversor pasa a ser titular y tenedor de una acción completa de dicha compañía.

XTB ya ofrece este tipo de inversión para 877 empresas de los mercados americano y europeo y de 128 ETFs, una oferta que se irá ampliando. Y lo hará en las mismas condiciones que actualmente tienen el resto de productos: cero comisiones en los primeros 100.000 euros mensuales, de tal forma que un pequeño ahorrador podrá comprar una acción fraccionada sin pagar comisión.

Ventajas

Las acciones fraccionadas ofrecen una serie de ventajas al inversor. Vamos a detallarlas. La primera es que se requiere un menor capital inicial, siendo el cliente quien define cuánto dinero está dispuesto a destinar a cada inversión. La segunda es la mayor diversificación que se consigue. Según el economista Harry Markowitz, de la ‘Cartera Moderna’, el número óptimo de empresas diferentes en una cartera debe ser alrededor de 35. Y está claro que poder hacerlo desde 10 euros facilita poder invertir nuestro capital en empresas de varios sectores, como la salud, tecnología, finanzas o combustibles. El tercero es que, como ya se ha comentado, las fracciones de acciones se fusionan en una acción completa. Es decir, si se compra 0,1 acciones de una compañía concreta, más tarde otras 0,2 acciones y finalmente otro 0,7, la acción se fusiona y oficialmente seremos los propietarios de una acción completa. La cuarta ventaja es el derecho a dividendos. Y es que al ser propietario de acciones fraccionadas, se pueden recibir dividendos en proporción al tamaño de la posición.

Para clarificar aún más el funcionamiento, vamos a poner un par de ejemplos. Imagina que como inversor quieres colocar 50 euros cada mes en una compañía como Microsoft, que cotiza a 308 dólares. De esta forma, tendrías que esperar casi seis meses para poder comprar una acción completa. Sin embargo, gracias a las acciones rraccionadas, podremos realizar esta inversión hoy mismo por el importe que queramos cada mes, pero aprovechando los dividendos que pague la empresa desde el primer día.

Pongamos otro ejemplo. Queremos tener una cartera diversificada con empresas relacionadas con la tecnología. Si queremos invertir en Apple (alrededor de 172 dólares), Microsoft (unos 309), Amazon (alrededor de 110 dólares) y Meta (aproximadamente 233 dólares), necesitaríamos una inversión mínima de 824 euros. Es probable que estés pensando que eso no es para ti. Pero, como te decíamos, con las acciones fraccionadas la realiad cambia. Tanto que con una inversión mínima de 40 euros, diez por compañía, podrías estar invirtiendo en todas estas empresas tecnológicas americanas de una forma equilibrada y económica.

