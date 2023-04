12 riesgos que todo inversor español debe saber al invertir en su jubilación

Al planificar e invertir de cara a la jubilación, encontramos muchos riesgos y algunos problemas inesperados. Para que los inversores con más de 350 000 euros puedan reconocer cuáles son, Fisher Investments España ha creado una guía y actualizaciones periódicas que señalan los 12 riesgos que pueden presentarse a la hora de invertir para la jubilación y ofrecen estrategias para gestionarlos. De este modo, dispondrá de las herramientas necesarias para planificar su jubilación de una manera más eficaz y segura.

Reciba sin coste la guía 12 riesgos de inversión para la jubilación y actualizaciones periódicas

La inflación, de la que tanto oímos hablar últimamente, es un riesgo fundamental que tiene un gran impacto cuando invertimos a largo plazo. Si no está preparado, la inflación puede reducir drásticamente su poder adquisitivo y afectar a su estilo de vida durante la jubilación. Este riesgo está relacionado con otros como tener un enfoque demasiado conservador que le desvíe de sus objetivos o aceptar menos rentabilidad a cambio de una menor volatilidad. Debe tener en cuenta que unas diferencias anuales aparentemente pequeñas se van sumando con el tiempo y acaban dando como resultado una diferencia enorme en el valor de su cartera.

Además, si define los ingresos para su jubilación de un modo demasiado estricto, diseñando una cartera que le genere ingresos regulares en forma de dividendos y pagos de cupones de activos en renta fija, es posible que maximice sus ingresos a costa de la rentabilidad total, es decir, del resultado final de su inversión.

Descubra aquí la guía 12 riesgos de inversión para la jubilación y actualizaciones periódicas

En la guía de Fisher y actualizaciones periódicas, descubrirá que uno de los principales riesgos reside en nuestro propio comportamiento. Se trata de un riesgo muy peligroso y, al mismo tiempo, subestimado que puede hacer que retroceda en el logro de los objetivos a largo plazo. Esto es más patente en épocas de mayor volatilidad en las que las emociones son intensas.

Este riesgo se acentúa cuando quiere invertir por su cuenta de cara a la jubilación. Se trata de una tarea que puede resultar abrumadora y arriesgada ya que durará décadas y estará repleta de incertidumbres y peligros. Además, puede ser difícil encontrar tiempo para estar al tanto de todos los detalles y es fácil cometer errores que salen caros cuando los mercados atraviesan períodos turbulentos.

Si le interesa leer más información sobre inversión, consiga aquí una copia de la guía 12 riesgos de inversión para la jubilación y actualizaciones periódicas

Aunque el asesoramiento financiero puede ser muy valioso, por desgracia puede que su gestor patrimonial sea un riesgo en sí mismo. Elegir a su asesor basándose únicamente en el boca a boca o en una conexión personal puede ser una fuente de riesgo. Para saber cuáles son las preguntas que se debe hacer a la hora de decidir quién le ayudará a gestionar sus inversiones, puede leer la guía 12 riesgos de inversión para la jubilación y actualizaciones periódicas.

Fisher Investments Ireland Limited es una empresa privada de responsabilidad limitada registrada en Irlanda que también opera bajo la denominación de Fisher Investments Europe ("Fisher Investments Europe"). Fisher Investments Ireland Limited y sus nombres comerciales, Fisher Investments Europe y Fisher Investments España, están inscritos en el Registro Mercantil de Irlanda con los números 623847, 629723 y 629724. Fisher Investments Europe es una empresa regulada por el Banco Central de Irlanda. La dirección registrada de Fisher Investments Europe es: 1st Floor, 2 George’s Dock, International Financial Services Centre, Dublin 1, D01 H2T6 Ireland.

El presente documento recoge la opinión general de Fisher Investments España y Fisher Investments Europe, y no debe ser considerado como un servicio de asesoramiento personalizado en materia de inversiones o fiscal, ni un reflejo de la rentabilidad de sus clientes. No existe garantía alguna de que Fisher Investments España o Fisher Investments Europe sigan sosteniendo estas opiniones, que pueden cambiar en cualquier momento a partir de nuevos datos, análisis o consideraciones. La información aquí contenida no pretende ser una recomendación o pronóstico de las condiciones del mercado. En su lugar, tiene por objeto esclarecer los aspectos tratados. Los mercados actuales y futuros pueden diferir ampliamente de los que se describen en este documento. Asimismo, no se garantiza la exactitud de ninguna de las hipótesis empleadas en los ejemplos contenidos en este documento.

Sigue los temas que te interesan