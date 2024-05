Sabadell sube un 6% en bolsa tras la opa hostil de BBVA, que cae un 5%

BBVA ha decidido formular una oferta pública de adquisición (opa) hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell. Tras conocerse esta información, las acciones del banco azul caían un 5%. Al mismo tiempo, los títulos de la entidad de origen catalán subían un 6%.

BBVA ha decidido poner toda la carne en el asador para hacerse con Sabadell tras el rechazo del banco a una propuesta de carácter amistoso. La entidad presidida por Josep Oliu, por su parte, se resiste a la fusión.

BBVA ofrece a los accionistas de Sabadell un canje de un título nuevo por cada 4,83 de Sabadell, la misma oferta que había propuesto la semana pasada al consejo de administración de la entidad con sede en Alicante. De esta forma, se mantiene la prima del 30% sobre el precio de cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril.

BBVA tiene previsto presentar la solicitud de autorización de la opa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto con un proyecto explicativo y los demás documentos complementarios, en "la primera mitad" de un plazo máximo de un mes.

La oferta está condicionada a obtener más de un 50,01% del capital social de Sabadell y a la aprobación de la ampliación de capital de la junta de accionistas de BBVA. Asimismo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Autoridad de Regulación Prudencial de Reino Unido deben dar su visto bueno.

Rechazo de Sabadell

Sabadell ha reiterado su rechazo a la opa. La entidad se ha remitido a su comunicación del lunes, cuando descartaba la operación por considerar que "infravalora significativamente" su proyecto y sus perspectivas de crecimiento como entidad independiente.

Según Europa Press, la entidad se remite a lo comunicado el pasado día 6, cuando el consejo de administración rechazó de forma tajante la oferta de BBVA para fusionar ambas entidades al considerar que generará más valor en solitario.

Con todo, BBVA sufría un descenso del 5% tras el inicio de la sesión de este jueves. Debido a dicha caída, los títulos de la entidad se situaban en los 9,77 euros. Por el contrario, las acciones de Sabadell se elevaban hasta los 1,894 euros, al subir un 6%.

Los analistas de Renta 4 ya anticipaban los movimientos de ambas cotizaciones. “En apertura deberíamos ver reacción positiva de Sabadell y a la baja en BBVA”, señalaban en su informe diario.

"No es atractiva"

Los mismos expertos creen que “a estos precios la oferta no es atractiva”, por lo que no recomiendan no acudir a la operación.

Los analistas de Bankinter se reafirman en que “es improbable que esta opa salga adelante en estos términos porque ofrece un simple canje de acciones".

Teniendo en cuenta los precios del cierre del miércoles, dicho canje -de una acción nueva de BBVA por cada 4,83 de Sabadell- "implica una prima del 18,4%, pero si hoy BBVA cayera, digamos, un 3%, se reduciría al 15%, y si cayera un 5%, sería de sólo 12,5%”, explican.

Además, subrayan que “la operación resultaría, muy probablemente, dilutiva, es decir, reduciría el beneficio por acción” y resaltan que “el capital del Sabadell está atomizado entre fondos de inversión que probablemente habrán llegado a esta misa conclusión”. Con todo, siguen recomendando mantenerse neutral.