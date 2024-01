Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El selectivo español comenzará el año 2024 con ganancias

Avangrid, Inc., sociedad participada al 81,5% de su capital social por Iberdrola, S.A., ha anunciado su decisión de resolver el contrato de fusión suscrito con PNM Resources, Inc. el 20 de octubre de 2020, al no haberse cumplido en el plazo contemplado al efecto las condiciones previstas en el mismo para el cierre de la operación.