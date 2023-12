IAG condiciona su avance a la superación de los 1,88 euros

En los primeros compases de la sesión de este lunes, las acciones de IAG son unas de las más castigadas dentro de la tabla del Ibex 35, suscitando ciertas dudas entre los inversores. El valor no termina de animarse, a la vez que se está produciendo cierta congestión en zonas de resistencia importantes.



Y es que la aerolínea no logra levantar el vuelo desde el pasado mes de noviembre, cuando en el Día del Inversor no tuvo una buena acogida el hecho de no ofrecer grandes novedades ni concretar el momento de su vuelta al dividendo.



A pesar de que los analistas de Bankinter hayan reiterado su recomendación de compra, la incertidumbre por la recuperación económica y el deterioro del beneficio operativo si el crecimiento de la zona euro se estanca y cae el tráfico de nuevo, está siendo un lastre para la compañía. Como dato positivo se prevé que el beneficio operativo alcance los 3.360 millones de euros en el primer trimestre de 2024.

Si analizamos el valor desde el punto de vista técnico, su situación no es tan negativa, ya que a falta de pocas jornadas para terminar este 2023, la revalorización acumulada de sus acciones ronda el 30%, aunque la volatilidad haya sido muy elevada durante todo este tiempo.



En la segunda mitad del ejercicio, el precio de sus acciones llegó a tocar la importante zona y nivel psicológico situado en los 2 euros por título. Desde ahí, y ante la imposibilidad de superar con claridad estos niveles, se produjo una fase reactiva que tumbó al valor hasta los 1,57 euros. Posteriormente, se produjo un rebote que ha llevado a sus títulos hacia niveles actuales de cotización. Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches ProRealTime En las últimas semanas, IAG se ha topado con una importante zona de resistencia situada en las inmediaciones de los 1,88 euros, donde ya se produjo un primer intento de superación el pasado mes de noviembre y otro más en las últimas semanas, aunque ninguno de ellos ha tenido continuidad.



Su principal zona de soporte se encuentra situada en los 1,80 euros, donde pasa su media móvil de medio plazo y muy cerca la de 200 sesiones o media móvil de largo plazo, lo que le convierte en un soporte bastante contundente.

Por lo tanto, cualquier acercamiento a esos 1,80 euros nos ofrecería una oportunidad de entrada, con objetivos en 1,85 y 1,88 euros en primera y segunda instancia. Otra posibilidad es que el valor se recupere rápidamente y busque un nuevo asalto a la resistencia en 1,88 euros. Si finalmente logra superar este nivel, ya sea en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal, proporcionaría una señal clara de entrada con un primer objetivo cerca de los 1,92 euros.