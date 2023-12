Las bolsas se enfrentan a la volatilidad de las elecciones: el 45% de la población mundial votará en 2024

Rusos, europeos o mexicanos. Casi la mitad de la población mundial participará en unas elecciones en 2024. Y, aunque la geopolítica no suela ser el principal motor de las bolsas, los distintos comicios podrían provocar un incremento de la volatilidad en los parqués de los cinco continentes. El mercado pone el foco sobre dos votaciones, las de Taiwán y las de Estados Unidos.

Según datos de Barclays, exactamente, el 45% de la población global participará en unas elecciones el próximo año. “La geopolítica, aunque no es el principal motor de los mercados, puede dar lugar a episodios de volatilidad, dado el apretado calendario de 2024”, más aún en un momento en el que “continúan las guerras de Ucrania e Israel”, advierten los expertos de la entidad británica.

Además, “la mayoría de las economías de los países desarrollados se encuentran en una débil situación presupuestaria y los mercados de materias primas están tensionados”.

[La volatilidad en los mercados se reduce y la fiebre del oro se enfría antes de llegar a máximos históricos]



Si en lugar de en número de personas, el recuento se hace atendiendo a la economía, y teniendo en cuenta las estimaciones de Bank of America, más del 60% del Producto Interior Bruto (PIB) global se enfrentará a unas elecciones en 2024.

Claudio Irigoyen, economista global del banco estadounidense, señala que “las elecciones presidenciales son siempre una fuente de volatilidad, pero la incertidumbre asociada a ellas ha ido in crescendo en la última década”. La razón es bastante clara: “la polarización política y el populismo van en aumento”.

Teniendo esto en cuenta, los distintos plebiscitos, al menos “a corto plazo”, podrían “provocar importantes reacciones en los mercados: aumento de las primas de riesgo de los bonos, caída de los precios de las acciones, incremento de la volatilidad y huida hacia inversiones supuestamente seguras”, afirma Johannes Müller, global fead of research de DWS.

Sin embargo, añaden que “el pasado ha demostrado que tales reacciones no duran mucho y que los efectos se limitan a sectores o nombres concretos".

Taiwán

Para Ronald Temple, estrategia jefe de mercado de Lazard, “las tensiones geopolíticas con mayores consecuencias económicas están relacionadas con China”. Por ello, los mercados ponen el foco en Taiwán. Los inversores observarán atentamente los resultados de las elecciones taiwanesas, que tendrán lugar el 13 de enero, para saber si la situación puede agravarse o tomar un rumbo más benigno.

Hace sólo unos días el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Ejecutivo chino, Chen Binhua, aseguró que Pekín "respeta" el "actual sistema social" de Taiwán, isla sobre la que China reclama su soberanía.

[La victoria de la oposición en las elecciones locales de Taiwán provoca la dimisión de la presidenta]



Los dos principales partidos de la oposición taiwanesa, el Kuomingtang (KMT) y el Partido Popular de Taiwán (PPT), registraron sus candidaturas por separado tras renunciar a una coalición electoral que hiciera frente al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP).

Por ahora, el candidato del gobernante PDP y actual vicepresidente taiwanés, William Lai, encabeza las encuestas, con un apoyo que se mantiene estable en torno al 30%.

Alejandro Vidal, head investment manager de Bank of America en España cree que la imagen que se percibe de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China es, al menos por ahora, “de entendimiento”, aunque “eso no significa que no podamos ver un pico de volatilidad”.

“La geopolítica lo que genera son pulsaciones altas”, asegura. A las bolsas se les puede medir el pulso a través del índice Vix, conocido como el indicador del miedo y que mide la volatilidad del S&P 500. En la actualidad, se sitúa por debajo de los 13 puntos, en mínimos previos al inicio de la pandemia.

¿Biden vs. Trump?

La otra cita electoral más seguida por el mercado serán las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar el 5 noviembre de 2024. El actual presidente, Joe Biden, aspira a un segundo mandato y, sin apenas oposición, se perfila como el candidato demócrata.

Su predecesor en el cargo, Donald Trump, se enfrenta a una gran competencia en las primarias republicanas, pero ha establecido una ventaja de casi 45 puntos sobre su contrincante más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

[Biden y Trump, empatados en las encuestas de intención de voto sobre las presidenciales de EEUU]



“Aunque nada está garantizado en política, un segundo enfrentamiento entre Biden y Trump parece casi seguro”, opinan los analistas de la gestora Schroders.

Biden tiene muchas razones para ser optimista sobre sus posibilidades de reelección. “Además de la ventaja que supone su cargo actual, está supervisando una economía fuerte, un mercado laboral restrictivo y una inflación en franca desaceleración”, explican desde la misma firma.

Sin embargo, a pesar de estos factores favorables, el presidente sigue teniendo bajos índices de aprobación. “Su popularidad no sólo está cerca del nivel más bajo de su presidencia hasta ahora, sino que también está por debajo de la de muchos de sus predecesores en esta fase de su primer mandato”, añaden los mismos expertos.

En lo que respecta a una segunda presidencia de Trump, creen que "la única certeza es la incertidumbre. Por un lado, podría ser condenado y encarcelado", lo que "podría conducir a una larga crisis constitucional e incluso a una insurrección".

[Donald Trump se presenta a las elecciones en 2024 "para devolver la grandeza y la gloria a EEUU"]

Según el análisis de J. Safra Sarasin Sustainable AM, basado en los comicios estadounidenses de los últimos 50 años, Wall Street apenas se ve afectada antes de las elecciones y, una vez pasadas éstas, los movimientos de la bolsa difieren sustancialmente en función del resultado.

Si se tiene en cuenta el mencionado estudio, el resultado electoral más favorable para el parqué neoyorquino es aquel en el que el presidente en ejercicio es reelegido y el banco central relaja su política monetaria. “Este resultado es posible en 2024”, aseguran en la gestora.

“Sin embargo, para lograrlo habría que evitar una recesión”, apuntan. En los últimos 50 años, el partido gobernante siempre ha perdido la Casa Blanca cuando se ha producido una contracción económica durante el año electoral.

Sigue los temas que te interesan