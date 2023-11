Acciona: no volverá el optimismo hasta que no se superen los 133,40 euros

En los primeros compases de la sesión de este martes, los títulos de Acciona experimentan importantes caídas que, en algún momento, han llegado a acercarse al 3%, motivadas por varios factores que detallaremos a continuación.



En primer lugar, Acciona ha alcanzado un acuerdo con el empresario Carlos Cercadillo para adquirir su participación en todas las promociones residenciales compartidas en Portugal. Estos activos representan un volumen de negocio de 400 millones de euros, según fuentes informadas sobre el asunto.



Como aspecto positivo, es interesante destacar que la agencia crediticia japonesa JCR ha elevado la calificación de la compañía a 'BBB+' con perspectiva estable. Este hecho permitirá en el futuro diversificar las fuentes de financiación y acceder a un universo más amplio de inversores japoneses. Pero los inversores han optado por fijarse más en el desembolso de esos 400 millones de euros, que por la importante subida de calificación.

Bajo la lupa técnica y considerando la evolución del valor desde los máximos del pasado mes de abril, se ha producido una corrección o fase de ajuste bastante intensa que llevó al valor a los mínimos de octubre en los 112 euros perdiendo más del 39% de su capitalización bursátil durante ese periodo.



Después de dicho ajuste, Acciona inició un interesante rebote que le llevó a superar tanto su directriz bajista, como sus medias móviles de 50 y 100 periodos e incluso alcanzando y superando el primero de los niveles de retorno proporcional Fibonacci correspondiente a ese tramo en los 129,40 euros.

Evolución de las acciones de Acciona Eduardo Bolinches ProRealTime

A corto plazo, notaremos que el valor se ha enfrentado a una resistencia horizontal intermedia en los 133,40 euros, la cual no ha logrado superar. Además, esta zona fue la misma desde la cual experimentó descensos importantes en el mes de agosto, tras no poder rebasarla. Por tanto, estamos hablando de una referencia técnica clave y muy peligrosa.



Así pues, no podremos aumentar el optimismo en Acciona a menos que logre posicionarse por encima de los 133,40 euros por acción. En caso de que esto suceda, podríamos considerar posiciones alcistas, ya que se iniciaría un nuevo tramo al alza con objetivos cercanos a los 140 euros donde encontraríamos su siguiente resistencia horizontal coincidente con el 38,20% de Fibonacci a todo el último tramo bajista.

Pero si no logra reaccionar rápidamente, y pierde además su media móvil de 100 periodos, que se encuentra en niveles de 127,55 euros, aumentarán notablemente las probabilidades de que la actual fase de ajuste lleve al valor hacia su próximo soporte situado en los 123 euros.



Así pues, y aunque todo indica que va a continuar recuperando parte de la importante caída sufrida en meses anteriores, la situación técnica se ha complicado. Si tenemos títulos en cartera, no permitiríamos que se sitúen por debajo de esos 123 euros, donde colocaríamos la correspondiente orden de protección.

