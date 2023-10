Rovi retrocede con fuerza y pone en peligro su soporte situado en los 50,70 euros

Las acciones de Laboratorios Rovi caen este lunes con fuerza siendo uno de los valores más penalizados de la tabla del Ibex 35. El ajuste supera el 4% en el momento de confeccionar este análisis.



No hay un motivo claro y conciso sobre este fuerte ajuste, aunque parece que lo que en un principio fue bien recibido por los inversores ahora ya no lo es. Esto se refiere al hecho de que en los últimos días, los fundadores de la farmacéutica hayan aflorado un 3,03% de la empresa biofarmacéutica, Almirall.



Norbel Inversiones, el vehículo de inversión de la familia López-Belmonte, quienes son los fundadores y accionistas principales de Laboratorios Rovi, revelaron hace algunos días a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) la adquisición del 3,035% de las acciones de Almirall. De esta forma, Rovi se posiciona como su tercer accionista más importante.

Si echamos la mirada al gráfico de Laboratorios Rovi, y observamos su comportamiento a largo plazo, veremos que el valor sufrió un importante correctivo o fase de ajuste, que tuvo su origen en los máximos de febrero de 2022 en los 71,42 euros por acción que le llevó hacia la zona de los 34,12 en relativamente poco tiempo. Es decir, un retroceso de más del 52%.



A partir de ese punto, el valor experimentó importantes avances, alcanzando y superando sin mayores dificultades todas las resistencias que se interpusieron en su camino, llegando hasta el 50% de su retrocesión proporcional de Fibonacci en relación con ese período bajista. Sin embargo, no ha logrado alcanzar su último nivel de referencia (61,80% de esta proporcionalidad) ubicado en los 57,17 euros, lo que ha terminado provocando un brusco giro a la baja.

Evolución de las acciones de Laboratorio Rovi Eduardo Bolinches ProRealTime

La vela bajista que se está desarrollando en la jornada de este lunes, elimina todas las ganancias de la última semana y plantea un riesgo para el soporte clave e intermedio ubicado en los 50,70 euros por acción, amenazando incluso con la posibilidad de perforar también a la baja su media móvil de 50 sesiones.

El aspecto técnico del valor ha empeorado significativamente en las últimas dos jornadas. Por lo tanto, se recomienda precaución si se poseen títulos de la compañía farmacéutica, puesto que la pérdida del soporte mencionado anteriormente sería una señal clara para considerar la posibilidad de salir de la inversión. La posterior caída podría llevarnos rápidamente hacia niveles en torno a 48,36 euros, y especialmente hacia los 47,06 euros.

Si no se poseen acciones en la cartera, no es necesario apresurarse a comprar, ya que este valor no resulta atractivo para entrar a menos que se superen los máximos alcanzados el pasado mes de septiembre, en 55,15 euros por acción, o si cae hacia niveles cercanos a los 48 euros.

